Se schimbă regulile pe Autostrada A7. Restricțiile pentru șoferi intră în vigoare de azi

Șoferii care circulă pe Autostrada A7 trebuie să fie atenți la noile restricții de circulație introduse începând de marți, 23 iunie 2026. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a anunțat limitarea vitezei pe un sector al autostrăzii, unde se desfășoară lucrări la carosabil.

DRDP Buzău a anunțat instituirea unor restricții temporare de viteză pe Autostrada A7, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a unor lucrări executate pe banda de urgență.

Măsura este valabilă pe ambele sensuri de circulație, în zona kilometrilor 54+600 – 54+700.

Potrivit autorităților, restricțiile se aplică pe următoarele sectoare:

Calea 1 (București – Focșani): între kilometrii 54+600 și 54+700;

Calea 2 (Focșani – București): între kilometrii 54+700 și 54+600.

Lucrările vizează banda de urgență, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită în zona semnalizată.

Reprezentanții DRDP Buzău le recomandă conducătorilor auto să respecte atât limitele de viteză impuse temporar, cât și semnalizarea rutieră instalată în zona lucrărilor.

„Rugăm participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară, limitele de viteză instituite și indicațiile personalului din teren, pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță”, au transmis reprezentanții instituției.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât timp vor rămâne în vigoare restricțiile.

Zona în care au fost introduse restricțiile se află pe Lotul 3 Pietroasele – Buzău al Autostrăzii A7, inaugurat la 27 noiembrie 2025.

La momentul deschiderii circulației, DRDP Buzău preciza că tronsonul, cu o lungime de 13,9 kilometri, a fost construit de asocierea Nurol İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi – Makyol İnşaat Sanayi Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi.

Lucrările au început la 1 martie 2024 și au avut o durată de execuție de 20 de luni. Valoarea contractului s-a ridicat la peste 1,09 miliarde de lei, fără TVA, investiția fiind finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Până la finalizarea intervențiilor, șoferii care tranzitează sectorul sunt sfătuiți să reducă viteza și să respecte indicațiile personalului aflat în teren pentru evitarea incidentelor.

Autostrada A7, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Moldovei, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în dezvoltare în România. După finalizare, aceasta va lega regiunea Moldovei de Capitală și de rețeaua europeană de autostrăzi, contribuind la reducerea timpilor de deplasare și la creșterea siguranței rutiere.

Mai multe loturi ale autostrăzii au fost deja deschise circulației, iar altele se află în diferite stadii de execuție, fiind finanțate în principal prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel de restricții sunt instituite periodic pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și remediere a carosabilului, dar și pentru verificarea elementelor de siguranță rutieră. Intervențiile au rolul de a menține infrastructura în condiții optime de exploatare și de a reduce riscul apariției unor probleme care ar putea afecta circulația pe termen lung.