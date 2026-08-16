Poliția Română anunță mii de dosare penale în domeniul silvic. Peste 1.200 de persoane au fost cercetate în primele șase luni din 2026

Poliția Română a înregistrat 5.351 de dosare penale în urma neregulilor constatate în domeniul silvic în primele șase luni ale anului 2026. În aceste dosare sunt cercetate peste 1.200 de persoane, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Numărul infracțiunilor sesizate în perioada analizată a ajuns la 5.275, în creștere cu 7,5%, respectiv cu 370 de fapte, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În primele șase luni din 2025 fuseseră sesizate 4.905 infracțiuni.

În perioada ianuarie-iunie 2026, polițiștii au desfășurat 21.801 controale în fondul forestier național, precum și în locurile în care materialul lemnos este depozitat sau comercializat.

În urma acestor verificări au fost întocmite cele 5.351 de dosare penale, în care sunt cercetate peste 1.200 de persoane.

Polițiștii au verificat, în total, 30.776 de obiective. Printre acestea s-au numărat 769 de exploatări forestiere, 293 de instalații de debitat, 796 de depozite, 160 de ocoale silvice și 290 de târguri, piețe și oboare.

Acțiunile de control nu s-au limitat la obiectivele din domeniul forestier. În aceeași perioadă, polițiștii au oprit în trafic, pentru verificări, peste 27.000 de vehicule.

„În primele 6 luni ale anului 2026, au fost desfăşurate 21.801 controale în fondul forestier naţional şi în locuri de depozitare/comercializare a materialului lemnos, în urma cărora poliţiştii au întocmit 5.351 de dosare penale. Poliţiştii au verificat 30.776 de obiective, dintre care 769 de exploatări forestiere, 293 de instalaţii de debitat, 796 de depozite, 160 de ocoale silvice şi 290 de târguri, pieţe şi oboare”, informează autoritățile.

În urma acțiunilor desfășurate în primele șase luni ale anului, autoritățile au confiscat 41.518 metri cubi de lemn pentru care nu existau documente legale.

De asemenea, polițiștii au confiscat 139 de autovehicule, 136 de ferăstraie mecanice și alte bunuri identificate în cadrul verificărilor.

Datele prezentate de Poliția Română indică astfel o intensificare a activității de control în domeniul silvic în prima jumătate a anului 2026, concomitent cu o creștere a numărului de infracțiuni sesizate față de perioada similară din 2025.

Poliția Română precizează că desfășoară permanent acțiuni pentru prevenirea și combaterea delictelor asociate transportului, depozitării, prelucrării și comercializării materialului lemnos.