DIICOT, 79 de percheziții într-un dosar de contrabandă. Aproape 6 milioane de țigarete, introduse ilegal în România

Polițiștii și procurorii DIICOT au desfășurat joi o amplă operațiune într-un dosar de contrabandă cu țigări. Au fost efectuate 79 de percheziții în București și șase județe, anchetatorii susținând că aproximativ șase milioane de țigarete din Republica Moldova și Ucraina ar fi fost introduse ilegal în România.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală și polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în aplicare 79 de mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunile au loc în municipiul București și în județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Suceava, Teleorman și Maramureș.

Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi început să funcționeze în noiembrie 2025. Opt suspecți, cetățeni români și moldoveni, ar fi pus bazele unei structuri organizate și ierarhizate, având ca obiectiv obținerea unor sume importante de bani din contrabanda cu țigarete.

Produsele ar fi provenit din Republica Moldova și Ucraina și ar fi fost introduse ilegal în România prin evitarea controlului vamal.

Ulterior, la gruparea inițială ar fi aderat alte 23 de persoane, ceea ce ridică la 31 numărul membrilor despre care vorbesc anchetatorii.

Potrivit informațiilor transmise de DGPMB, aceștia ar fi avut roluri distincte și complementare în desfășurarea activităților ilegale.

Unii dintre suspecți s-ar fi ocupat de identificarea furnizorilor care aveau legături cu distribuitori din Republica Moldova și Ucraina. Alții ar fi găsit și pus la dispoziție spații folosite pentru transbordarea și depozitarea temporară a țigaretelor.

Aceste operațiuni s-ar fi desfășurat în condiții menite să asigure un nivel ridicat de securitate și conspirativitate.

Alți membri ar fi avut responsabilitatea de a asigura mijloacele de transport și de a însoți transporturile. Ulterior, țigaretele ar fi fost distribuite și comercializate către diferiți clienți sau intermediari care aveau posibilitatea de a distribui cantități importante.

Anchetatorii susțin că o parte dintre membrii grupării ar fi avut sarcina de a prelua și transporta pe cale feroviară țigaretele introduse în România din Republica Moldova.

În cazul unor transporturi considerate importante, fie prin cantitatea de țigarete, fie prin destinatar, aprovizionarea ar fi fost realizată personal de trei dintre liderii grupării.

Potrivit probatoriului administrat până în prezent, suspecții ar fi introdus, transportat, depozitat și comercializat aproximativ șase milioane de țigarete care nu au fost introduse în circuitul fiscal din România.

Persoanele vizate de anchetă urmează să fie conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri. Ulterior, procurorii vor decide măsurile legale care se impun în cazul acestora.

Operațiunea beneficiază de sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române și Jandarmeriei, printre care Serviciul Grupuri Infracționale Violente, Serviciul Investigații Criminale, serviciile de investigații criminale din sectoarele 1-6, Serviciul Acțiuni Speciale, Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice și Direcția de Investigare a Criminalității Economice.

La acțiune participă și jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.