La fața locului au fost direcționate echipaje ale ISU București – Ilfov, inclusiv structurile CBRN, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere și ai Secției 18 Poliție, precum și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor.

Pentru a facilita accesul rapid al specialiștilor și pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță, traficul rutier a fost restricționat temporar în zona din jurul unității de învățământ, cu sprijinul polițiștilor rutieri.

„La data de 06.12.2025, în jurul orei 10:35, structurile de intervenție au fost sesizate prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la secțiile de votare nr. 884 – 890, organizate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 130, Sector 5, cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze”, a transmis DGPMB într-un comunicat

Autoritățile au precizat că un incident similar fusese semnalat și în ziua anterioară, în aceeași zonă. Atunci, verificările au arătat că mirosul nu provenea dintr-o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a genera riscuri pentru cetățeni.

„Menționăm că, în cursul zilei precedente, în aceeași zonă a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment, a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetățeni”, a informat DGPMB

Concluziile specialiștilor care au intervenit și în cursul zilei de 6 decembrie au confirmat din nou aceeași sursă. Mirosul sesizat provenea din canalizare, iar evaluările au arătat că nu există niciun pericol pentru populație sau pentru buna desfășurare a procesului electoral. Autoritățile au menținut comunicarea permanentă cu personalul din secțiile de votare și au asigurat continuarea activităților fără riscuri pentru votanți și personalul implicat.

Amintim că un incident similar a avut săptămâna aceasta și la Liceul Teoretic „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei, după ce profesorii au simțit un miros puternic de gaz în incinta unității de învățământ. Toate persoanele din clădire au fost evacuate. Potrivit informațiilor de la momentul respectiv, Distrigaz Sud Reţele nu a depistat scurgeri de gaze.