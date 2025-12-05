Stelian Bujduveanu a declarat că semnarea acordurilor cu proprietarii blocului din Rahova permite Primăriei să intervină integral, pe cheltuiala proprie. Această soluție elimină întârzierile birocratice și creează cadrul necesar pentru demararea imediată a lucrărilor de punere în siguranță a imobilului afectat.

Primarul general interimar a transmis că acest pas este esențial într-un moment extrem de dificil pentru familiile care nu se pot întoarce încă în locuințe și trăiesc într-o stare de incertitudine. El a subliniat că intervenția va fi una profesionistă, cu prioritate absolută pentru siguranța oamenilor.

„Punem în siguranţă blocul din Rahova şi redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil. Acordul semnat cu toţi locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid şi fără birocraţie. Este un pas esenţial într-un moment greu. Ştiu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă şi trăiesc în incertitudine”, a anunţat, vineri, primarul general interimar al Capitalei.

Potrivit anunțului oficial, toate costurile pentru eliminarea riscurilor structurale vor fi suportate de Primăria Capitalei. Stelian Bujduveanu a precizat că își asumă întregul proces, de la început până la final, și că autoritățile vor lucra transparent și responsabil.

Scopul intervenției este de a elimina pericolele imediate și de a deschide drumul către soluțiile pe termen mediu și lung de care locatarii au nevoie pentru a-și putea relua viața normală.

„Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil şi cu prioritate absolută pentru siguranţa familiilor afectate”, a mai transmis Bujduveanu.

Explozia s-a produs în 17 octombrie, într-un bloc cu opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei. În urma deflagrației, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. Ca măsură de siguranță, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de consumatori casnici din zonă.

Ulterior, autoritățile au permis revenirea în locuințe doar în imobilele considerate sigure. Corpul de clădire în care a avut loc explozia a fost declarat impropriu pentru locuit, iar în celelalte două corpuri accesul a fost permis doar condiționat, urmând ca fiecare apartament să fie expertizat individual de Inspectoratul de Stat în Construcții.

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, preciza un reprezentant al Poliţiei Române.

În ziua producerii exploziei a fost deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă. Inițial, ancheta a fost instrumentată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă dosarul a fost preluat ulterior de procurorii Curții de Apel București.

Investigarea faptelor este realizată în rem, urmând să se stabilească exact cauzele producerii exploziei și eventualele responsabilități.