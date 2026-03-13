Nicio firmă nu s-a prezentat la licitațiile organizate de Primăria Capitalei pentru lucrările de punere în siguranță a blocului de pe strada Vicina, din cartierul Rahova, afectat de explozia din 17 octombrie, în urma căreia trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite, a declarat primarul general, Ciprian Ciucu, vineri, după ședința de Consiliu General.

Edilul a precizat că până acum au fost organizate trei sau patru proceduri de achiziție a lucrărilor, însă niciuna nu a avut succes. Fără aceste lucrări, locatarii nu pot intra în apartamentele lor pentru a-și recupera bunurile.

Ciprian Ciucu a explicat că oamenii au solicitat accesul în locuințe pentru a-și recupera obiectele de valoare, inclusiv cele cu semnificație sentimentală, însă Primăria nu le poate permite accesul fără lucrări de siguranță, iar ISU nu își asumă riscul ca oamenii să urce pe scări în apartamente.

Primarul a mai menționat că niciun constructor din România nu a acceptat proiectul, în ciuda procedurilor rapide de negociere competitivă, față în față, și a sugerat că unii constructori ar putea considera proiectul nefezabil sau s-ar teme de risc.

„Suntem la treia sau a patra procedură de achiziție de lucrări de sprijinire, înainte de demolare. Care este situația? Oamenii au zis – vrem să intrăm înapoi în case, că avem valori, inclusiv sentimentale, ne-au rămas lucrurile acolo. Primăria încearcă să îi ajute, să intre în siguranță, pentru că nici ISU și nici primarul nu își asumă să le dea voie să urce cu o scară la ei în apartament. Doamne ferește! Și pot să intre acolo doar dacă se fac lucrări de punere în siguranță. Ce să vezi, niciun constructor din România nu vrea. Au fost inclusiv procedurile rapid derulate, de negociere competitivă. Adică față-în-față. Poate să li se pară proiectul nefezabil sau poate le este frică”, a afirmat Ciprian Ciucu astăzi, 13 martie 2026.

În contextul dificultăților întâmpinate la organizarea licitațiilor, Ciprian Ciucu a explicat că o soluție alternativă este demolarea directă a blocului, dacă locatarii sunt de acord.

Edilul a subliniat că locuitorii trebuie să decidă dacă doresc să aștepte până se găsește o firmă pentru lucrările de punere în siguranță, astfel încât să poată intra în case și să-și recupereze bunurile, sau dacă preferă procedura mai rapidă și mai ieftină a demolării directe, asumându-și pierderile implicate.

„Din punctul meu de vedere și trebuie să le spun și oamenilor în față, avem următoarele opțiuni, să mai stăm, să repetăm licitațiile, iar dânșii vor trebui să răspundă la următoarea întrebare: așteaptă până găsim pe cineva să pună în siguranță, să poată intra în case și să-și ia lucrurile sau vor procedura mai rapidă și mai ieftină, această procedură de demolare rapidă, își asumă această pierdere și demolăm direct”, a declarat primarul general.

Ciprian Ciucu a precizat că, după demolare, blocul va fi reconstruit pe același amplasament și că Primăria Capitalei va suporta cheltuielile pentru demolare și reconstrucție.

„Înțeleg că noi, Primăria Capitalei, vom plăti pentru demolare și reconstruire”, a adăugat el.

Primarul a menționat că, până la finalizarea lucrărilor, decizia privind susținerea locatarilor cu chirie va fi luată de Consiliul General.

Primăria Sectorului 5 a emis la începutul lunii martie autorizația de construire pentru lucrările de punere în siguranță și consolidare a blocului, iar documentația a fost analizată cu celeritate de aparatul de specialitate al primarului, fiind prioritizată avizarea tehnică pentru a permite intervenția rapidă asupra clădirii, potrivit unui comunicat oficial.

Potrivit autorității locale, lucrările care urmează să fie demarate vizează consolidarea elementelor structurale afectate, asigurarea stabilității imobilului și eliminarea oricărui pericol iminent pentru locatari și trecători, urmând ca intervenția să fie realizată cât mai repede pentru siguranța comunității.