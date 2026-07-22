Primăria Capitalei dă asigurări că insolvența STB nu va afecta transportul public. Ciprian Ciucu dă asigurări că transportul public nu va fi afectat

Primăria Municipiului București susține că deschiderea procedurii de insolvență a Societății de Transport București (STB) nu va conduce la reducerea serviciilor de transport public și nici la diminuarea numărului de autobuze, troleibuze sau tramvaie aflate în circulație. Potrivit administrației locale, măsura este menită să stabilizeze situația financiară a companiei, să oprească acumularea de penalități și să permită reorganizarea societății.

Primăria Capitalei a transmis că procedura de insolvență aprobată de Consiliul General nu înseamnă întreruperea activității STB, ci reprezintă cadrul legal prin care compania poate beneficia de protecție față de creditori și își poate reorganiza activitatea.

„Unul dintre principalele obiective ale solicitării insolvenței STB îl reprezinta chiar asigurarea continuității serviciului public de transport – obligație legală, de altfel, pentru autoritățile locale”, a explicat primarul general Ciprian Ciucu.

Potrivit Primăriei Municipiului București, prin solicitarea insolvenței, STB recunoaște că nu mai poate achita obligațiile financiare către creditori și solicită protecția oferită de legislația în domeniu.

Procedura urmează mai multe etape. După aprobarea de către Consiliul General al Municipiului București, cererea va ajunge în instanță, iar judecătorul sindic va desemna un administrator judiciar specializat în administrarea procedurilor de insolvență.

Ulterior, acesta va întocmi un plan de reorganizare care va trebui aprobat de creditori. Documentul va avea ca obiectiv reducerea cheltuielilor, redresarea financiară a companiei și plata datoriilor acumulate.

Administrația Capitalei susține că una dintre principalele consecințe ale intrării în insolvență este blocarea creșterii datoriilor și oprirea penalităților generate de obligațiile restante.

Potrivit datelor prezentate de Primărie, STB înregistrează datorii totale de aproximativ 3 miliarde de lei, dintre care 1,7 miliarde de lei reprezintă obligații către ANAF rezultate din neplata contribuțiilor aferente angajaților. La această sumă se adaugă penalități estimate la aproximativ 402 milioane de lei.

Municipalitatea arată că, odată cu deschiderea procedurii, conturile societății nu vor mai putea fi poprite, ceea ce va permite continuarea activității curente.

Primăria precizează că subvenția acordată de municipalitate va continua să fie utilizată pentru funcționarea transportului public, respectiv pentru plata salariilor angajaților, achiziția combustibilului și cumpărarea pieselor de schimb necesare exploatării flotei.

În paralel, pentru plata creanțelor va fi constituit un cont escrow destinat creditorilor, în care STB va vira lunar sumele stabilite prin planul de reorganizare aprobat în cadrul procedurii de insolvență.

Primarul general a anunțat că una dintre măsurile pe care le dorește incluse în planul de reorganizare vizează eficientizarea rețelei de transport public, prin eliminarea suprapunerilor dintre traseele operate de STB și cele ale metroului.

„Pentru reducerea cheltuielilor STB, am solicitat ca planul de reorganizare să conțină eficientizarea traseelor STB, astfel încât acestea să nu se mai suprapună între ele sau cu traseul metroului. Linii de tramvai nu vor fi desființate, atâta timp cât PMB investește”, a punctat edilul Capitalei.

Primăria Capitalei insistă că reorganizarea financiară a STB urmărește evitarea falimentului companiei și menținerea serviciului public de transport în condiții normale, în paralel cu implementarea unui plan de restructurare și reducere a costurilor.