STB oferă până la șase salarii compensatorii pentru angajații care aleg să plece. A fost lansat programul de plecări voluntare

Societatea de Transport București (STB) a lansat un program de plecări voluntare destinat angajaților care doresc să înceteze raporturile de muncă prin acordul părților, în schimbul unui pachet financiar compensatoriu. Măsura face parte din procesul de reorganizare al companiei și vizează un număr de cel mult 200 de salariați.

Potrivit directorului general al STB, Andrei Dinculescu-Bighea, programul este conceput ca o alternativă pentru angajații care intenționează să părăsească societatea din proprie inițiativă, fără ca decizia să fie impusă de companie.

„O alternativă celor care doresc, din proprie inițiativă, să încheie raporturile de muncă în condiții financiare avantajoase.”

Conform programului, angajații ale căror solicitări vor fi aprobate vor primi un pachet compensatoriu echivalent cu șase salarii medii brute la nivelul STB.

„Programul se adresează unui număr maxim de 200 de salariați. Persoanele ale căror cereri vor fi aprobate vor beneficia de un pachet compensatoriu echivalent cu șase salarii medii brute la nivelul STB.”

În condițiile în care salariul mediu brut în cadrul companiei este de aproximativ 9.800 de lei, valoarea compensației poate ajunge la 58.800 de lei brut, echivalentul a peste 11.000 de euro.

Directorul general al STB a precizat că, deși au existat deja numeroși angajați interesați de program, doar solicitările depuse după lansarea oficială a acestuia vor fi luate în considerare.

„Am primit deja câteva zeci de solicitări din partea salariaților interesați.”

Pentru a evita eventualele neclarități și pentru a asigura un proces transparent, conducerea companiei a decis ca toate cererile anterioare să fie redepuse în perioada oficială de înscriere.

„Pentru a asigura însă un tratament egal, o procedură transparentă și o evidență corectă, vor fi luate în calcul numai cererile înregistrate începând din data de 22 iulie, după comunicarea oficială a programului.”

Șeful STB a explicat că persoanele care și-au exprimat anterior intenția de a participa la program trebuie să depună o nouă solicitare.

„Salariații care au transmis anterior cereri sau și-au exprimat intenția de a se înscrie trebuie să depună o nouă cerere în perioada oficială. În situația în care numărul cererilor eligibile va depăși limita programului, departajarea se va face în ordinea înregistrării acestora.”

Deși programul este deschis tuturor angajaților interesați, aprobarea solicitărilor nu este automată. Conducerea STB a anunțat că va analiza fiecare cerere, iar în cazul în care numărul solicitărilor va depăși plafonul de 200 de persoane, selecția se va face în funcție de momentul înregistrării cererii.

Programul de plecări voluntare face parte din procesul de reorganizare al Societății de Transport București și reprezintă una dintre măsurile prin care compania urmărește restructurarea activității și optimizarea cheltuielilor cu personalul, oferind în același timp angajaților interesați posibilitatea de a înceta raporturile de muncă în condiții financiare avantajoase.