Salariul minim brut crește la 4.325 de lei de la 1 iulie. Angajatorii au 20 de zile lucrătoare pentru raportarea modificărilor

Salariul minim brut crește la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, iar angajatorii sunt obligați să pună în aplicare noul nivel salarial pentru contractele vizate. Odată cu această modificare, firmele trebuie să actualizeze contractele individuale de muncă și să transmită schimbările în Registrul general de evidență a salariaților. Nerespectarea termenului legal poate atrage amenzi de până la 8.000 de lei.

Angajatorii au obligația de a verifica toate contractele individuale de muncă în care salariul de bază brut este mai mic decât noul salariu minim și de a efectua modificările necesare începând cu 1 iulie 2026.

De la această dată, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este stabilit la 4.325 de lei pe lună pentru un program normal de lucru de 166,667 ore. Tariful orar corespunzător este de 25,949 lei. Noul nivel salarial a fost aprobat prin HG nr. 146/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 196 din 13 martie 2026.

Potrivit Inspecției Muncii, fiecare angajator este obligat să garanteze un salariu de bază brut cel puțin egal cu salariul minim pe economie, raportat la norma de muncă negociată prin contractul individual de muncă sau prin actele adiționale.

În cazul contractelor cu normă întreagă, salariul de bază nu mai poate fi sub pragul de 4.325 de lei brut. Pentru salariații cu timp parțial, remunerația se stabilește proporțional cu timpul lucrat, însă salariul orar nu poate fi mai mic decât valoarea minimă prevăzută prin hotărârea de Guvern.

Legislația precizează că salariul minim se referă exclusiv la salariul de bază. Sporurile, indemnizațiile și celelalte adaosuri salariale nu pot fi luate în calcul pentru a acoperi diferența până la nivelul minim stabilit prin lege.

Prin urmare, un angajator nu poate menține un salariu de bază sub plafonul legal invocând faptul că venitul total al salariatului depășește această valoare după acordarea sporurilor sau a altor beneficii.

Majorarea salariului minim presupune și îndeplinirea unor obligații administrative privind actualizarea evidențelor oficiale ale angajatorului.

Conform HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților (REGES-ONLINE), modificările referitoare la salariul de bază lunar brut, indemnizații, sporuri și alte adaosuri trebuie transmise în Registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.

Inspecția Muncii arată că netransmiterea modificărilor salariale în termenul prevăzut de lege constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă cuprinsă între 5.000 și 8.000 de lei.

În practică, firmele trebuie să se asigure că niciun contract cu normă întreagă nu rămâne sub noul salariu minim și că toate modificările sunt înregistrate în REGES-ONLINE în intervalul legal.

Majorarea salariului minim produce efecte și asupra politicilor de salarizare din multe companii, în special în cele în care o mare parte dintre angajați sunt remunerați în apropierea nivelului minim.

Creșterea salariului de bază la 4.325 de lei reduce diferențele dintre angajații aflați pe posturi de debut și cei care au acumulat experiență, calificări sau responsabilități suplimentare. În aceste situații poate apărea comprimarea grilelor salariale.

Legea nu obligă angajatorii să majoreze automat toate salariile pentru a păstra diferențele dintre funcții. Cu toate acestea, în numeroase companii apar presiuni pentru ajustarea salariilor, astfel încât diferențele dintre nivelurile de încadrare să fie menținute.

Impactul este resimțit în special în sectoare precum comerțul, serviciile, curățenia, paza, logistica, HoReCa sau anumite activități de producție, unde o parte importantă a personalului este remunerată la nivelul salariului minim sau în apropierea acestuia.

Pe lângă aplicarea noului salariu minim, firmele trebuie să verifice și respectarea regulii privind perioada maximă în care un salariat poate fi remunerat la acest nivel.

Potrivit Inspecției Muncii, salariul de bază minim brut pe țară poate fi acordat unui salariat pentru o perioadă de cel mult 24 de luni de la data angajării în baza aceluiași contract individual de muncă. După expirarea acestui termen, angajatorul trebuie să stabilească un salariu de bază superior salariului minim brut pe țară.

Această obligație devine relevantă odată cu aplicarea noului nivel salarial de la 1 iulie. Firmele trebuie să verifice atât dacă salariile respectă pragul de 4.325 de lei, cât și dacă există angajați care au depășit perioada maximă în care pot fi remunerați cu salariul minim.

În perioada imediat următoare, angajatorii trebuie să identifice contractele afectate, să actualizeze salariile începând cu 1 iulie și să transmită modificările în Registrul general de evidență a salariaților în termenul legal prevăzut de HG nr. 295/2025.