Ford a reangajat sute de ingineri după problemele întâmpinate cu AI. Compania spune că experiența oamenilor rămâne esențială

Ford a anunțat că a reangajat peste 300 de ingineri și inspectori cu experiență, după ce sistemele bazate pe inteligență artificială nu au oferit rezultatele așteptate în procesul de verificare a calității. Compania susține că AI rămâne un instrument important, însă eficiența acestuia depinde de experiența oamenilor care îl dezvoltă și îl instruiesc.

Constructorul auto american a introdus în ultimii ani soluții bazate pe inteligență artificială în mai multe etape ale procesului de producție, inclusiv în verificarea calității vehiculelor.

Totuși, reprezentanții companiei au declarat că sistemele automate nu au reușit să atingă nivelul de performanță oferit de specialiștii cu experiență. Din acest motiv, Ford a reangajat peste 300 de ingineri și inspectori veterani pentru a sprijini procesul de îmbunătățire a calității, transmite BBC.

Charles Poon, vicepreședinte pentru ingineria componentelor vehiculelor, a explicat că inteligența artificială este un instrument valoros, însă rezultatele sale depind de informațiile folosite pentru instruirea sistemelor.

Acesta a precizat că, în anii anteriori, compania nu a valorificat suficient experiența celor mai experimentați ingineri, care au participat la dezvoltarea mai multor generații de produse.

Ford s-a numărat printre companiile care au investit în utilizarea inteligenței artificiale pentru reducerea costurilor și creșterea productivității.

În toamna anului trecut, directorul operațional Kumar Galhotra anunța că firma utilizează aproximativ 900 de camere echipate cu inteligență artificială în fabrici pentru identificarea problemelor de calitate și reducerea riscului de întrerupere a lanțului de aprovizionare.

Charles Poon a declarat însă că sistemele automate nu au produs nivelul de calitate estimat inițial. El a explicat că simpla introducere a cerințelor de proiectare într-un sistem de inteligență artificială nu este suficientă pentru obținerea unor rezultate de înaltă calitate.

Potrivit acestuia, instrumentele automate nu au beneficiat de experiența acumulată de tehnicienii veterani, dintre care mulți au părăsit compania înainte ca expertiza lor să poată fi folosită pentru dezvoltarea acestor tehnologii.

Ford a decis să readucă specialiștii cu experiență pentru a participa atât la instruirea sistemelor bazate pe inteligență artificială, cât și la pregătirea noilor generații de angajați.

Reprezentanții companiei au explicat că dezvoltarea instrumentelor de automatizare, învățare automată și inteligență artificială necesită implicarea unor persoane cu o experiență vastă în proiectarea și dezvoltarea vehiculelor.