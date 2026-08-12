Spotify va marca artiștii generați de inteligența artificială. Noile etichete „AI Persona” apar din septembrie

Spotify introduce o nouă măsură prin care utilizatorii vor putea afla dacă artistul pe care îl ascultă reprezintă o persoană reală sau o identitate creată cu inteligență artificială. Începând de la jumătatea lunii septembrie, pe anumite profiluri vor apărea etichete „AI Persona”, pe fondul creșterii masive a cantității de muzică generată cu AI pe platformele de streaming.

Spotify a anunțat că noile etichete vor fi introduse pentru a crește transparența platformei, după ce utilizatorii și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu artiști care par a fi persoane reale, dar sunt de fapt identități generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Compania consideră că relația dintre artiști și public trebuie să se bazeze pe încredere și autenticitate. În contextul dezvoltării inteligenței artificiale generative, ascultătorii trebuie să poată ști dacă artistul prezentat pe platformă este într-adevăr cine pretinde că este.

Spotify face însă o distincție importantă. Eticheta nu indică modul în care a fost produsă muzica, ci exclusiv identitatea publică a artistului. Astfel, „AI Persona” va semnala că profilul nu reprezintă o persoană reală.

Etichetele vor fi afișate în bannerul profilului și în secțiunea „About”, dar și în rezultatele căutărilor și lângă melodii în playlisturi.

Utilizatorii vor putea apăsa pe etichetă pentru a afla dacă artistul a declarat singur că profilul reprezintă o identitate AI sau dacă Spotify a luat această decizie în urma unei verificări.

Începând de marți, artiștii vor avea posibilitatea să informeze Spotify că profilul lor reprezintă o identitate generată prin inteligență artificială, folosind platforma Spotify for Artists.

În cazurile în care Spotify aplică eticheta în urma propriei analize, artistul va fi notificat. Acesta va putea ulterior să confirme statutul profilului sau să conteste decizia.

Compania pregătește și o funcție prin care utilizatorii vor putea raporta profilurile despre care cred că reprezintă identități AI. Sesizările vor ajunge la echipa Spotify pentru verificare. Nu a fost anunțată însă data la care această funcție va deveni disponibilă.

Spotify schimbă și modul în care identitățile AI sunt distribuite prin sistemele sale de recomandare.

În mod implicit, artiștii marcați drept „AI Persona” nu vor fi incluși în recomandările editoriale sau algoritmice ale platformei. Excepția va fi situația în care utilizatorul respectiv urmărește deja artistul.

Măsura limitează astfel posibilitatea ca un profil AI să fie promovat automat către utilizatori care nu au manifestat anterior interes pentru acesta.

Problema devine tot mai importantă pentru serviciile de streaming, în condițiile în care instrumentele de inteligență artificială permit producerea și publicarea unui număr foarte mare de melodii într-un timp scurt.

Dimensiunea fenomenului este ilustrată de datele serviciului francez de streaming Deezer. Compania estimează că aproximativ 60.000 de melodii generate integral cu inteligență artificială sunt încărcate pe platformă în fiecare zi.

Acestea reprezintă peste o treime din totalul melodiilor încărcate zilnic. În acest ritm, Deezer estimează că ar putea primi peste 20 de milioane de piese AI într-un singur an.

Romain Hennequin, șeful departamentului de cercetare al Deezer, a explicat că volumul uriaș poate ajunge să inunde serviciile de streaming muzical.

Spotify s-a confruntat la rândul său cu o cantitate foarte mare de conținut nedorit. Anul trecut, platforma a eliminat 75 de milioane de melodii considerate spam, multe dintre acestea fiind generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru comparație, întregul catalog Spotify cuprinde în prezent aproximativ 100 de milioane de melodii.

Problema nu este reprezentată neapărat de existența melodiilor generate cu inteligență artificială. O parte importantă a dificultăților apare din comportamentul asociat publicării și promovării acestora.

Sistemele automate de tip bot pot fi folosite pentru a reda în mod repetat aceeași melodie, crescând artificial numărul de ascultări și generând venituri din drepturi de autor.

Thibault Roucou, responsabil pentru drepturile de autor în cadrul Deezer, a arătat că o mare parte din ascultările acestui tip de conținut sunt asociate cu ceea ce industria numește „stream manipulation”, respectiv manipularea artificială a numărului de redări, sau cu activități frauduloase.

Dezvoltarea instrumentelor de inteligență artificială transformă astfel modul în care platformele încearcă să diferențieze artiștii reali de identitățile artificiale și să combată folosirea conținutului generat automat pentru obținerea artificială de venituri.