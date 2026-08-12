Intel strânge 20 de miliarde de dolari prin vânzarea de acțiuni. Pariul pe AI și fabricile de cipuri cer investiții uriașe

Intel profită de creșterea spectaculoasă a acțiunilor sale pentru a atrage 20 de miliarde de dolari de la investitori. Producătorul american de cipuri are nevoie de capital pentru investițiile masive în fabrici și tehnologii legate de inteligența artificială, iar avansul de 165% al acțiunilor din acest an îi permite să obțină banii cu o diluare mult mai redusă a participațiilor actualilor acționari.

Intel a majorat dimensiunea unei oferte de acțiuni prin care urmărește să obțină 20 de miliarde de dolari. Compania va emite aproximativ 210,5 milioane de acțiuni noi, la un preț de 95 de dolari pe titlu.

Băncile care gestionează operațiunea au și posibilitatea de a cumpăra încă aproximativ 31,6 milioane de acțiuni. Dacă această opțiune va fi utilizată integral, suma atrasă de Intel ar putea ajunge la aproximativ 23 de miliarde de dolari.

Operațiunea vine însă cu un cost pentru actualii acționari. Emiterea unor acțiuni noi produce diluare, ceea ce înseamnă că fiecare acțiune deja existentă va reprezenta o parte ceva mai mică din companie.

Creșterea puternică a cotației Intel din acest an face însă ca această diluare să fie mult mai redusă decât ar fi fost în urmă cu aproximativ un an.

Diferența este importantă. La prețul de 95 de dolari stabilit pentru ofertă, Intel trebuie să emită aproximativ 211 milioane de acțiuni pentru a atrage 20 de miliarde de dolari.

Prin comparație, la prețul de 20,47 dolari pe acțiune plătit anul trecut de guvernul Statelor Unite pentru participația sa la Intel, compania ar fi trebuit să emită aproximativ 977 de milioane de acțiuni pentru a strânge aceeași sumă.

Practic, Intel poate obține acum 20 de miliarde de dolari prin emiterea unui număr de acțiuni cu aproape 80% mai mic.

Această diferență este rezultatul revenirii spectaculoase a companiei pe bursă. Acțiunile Intel au crescut cu aproximativ 165% de la începutul anului. În comparație, AMD a înregistrat un avans de aproape 120%, iar Nvidia de aproximativ 17%.

Intel nu își vinde însă acțiunile la maximul atins în acest an. Cotația se află cu aproximativ 31% sub recordul din 22 iunie, scădere care a șters peste 200 de miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei.

Chiar și așa, nivelul actual al acțiunilor îi oferă Intel o posibilitate mult mai accesibilă de a atrage capital.

Noua finanțare apare într-un moment în care Intel își majorează cheltuielile pentru dezvoltarea capacităților de producție. Compania a ridicat recent la aproximativ 20 de miliarde de dolari bugetul planificat în acest an pentru fabrici, echipamente și alte investiții pe termen lung.

Suma este aproximativ egală cu valoarea de bază a noii oferte de acțiuni. Intel nu a precizat însă că toate fondurile obținute vor fi direcționate către construcția de fabrici sau proiecte legate de inteligența artificială.

Compania susține că semnalele primite de la clienți indică menținerea unei cereri puternice și sustenabile, alimentată de investițiile fără precedent în capacitatea de calcul necesară inteligenței artificiale.

Poziția Intel în actuala cursă pentru AI diferă însă de cea a Nvidia și AMD. Pe lângă procesoarele folosite în sistemele destinate inteligenței artificiale, compania investește în tehnologii care permit integrarea unor cipuri tot mai complexe și în producția de semiconductori proiectați de alte companii.

Astfel, Intel încearcă să câștige atât din cererea directă pentru componente destinate sistemelor AI, cât și din extinderea infrastructurii industriale necesare pentru producerea acestora.

Situația financiară a Intel are și o componentă mai puțin obișnuită. Guvernul Statelor Unite a cumpărat anul trecut acțiuni Intel în valoare de 8,9 miliarde de dolari, la un preț de 20,47 dolari pe titlu, în cadrul strategiei de menținere și dezvoltare a producției avansate de semiconductori pe teritoriul american.

În aceeași perioadă, SoftBank și Nvidia au făcut, de asemenea, investiții în Intel, la prețuri situate în jurul valorilor de 20 până la 23 de dolari pe acțiune. Aceste tranzacții au fost negociate la prețuri fixe și nu au fost realizate la cotația de piață existentă în momentul anunțării lor.

Sprijinul primit nu elimină însă efectul de diluare provocat de noile emisiuni. Intel avertizează inclusiv în documentele depuse la autoritățile americane că vânzările suplimentare de acțiuni pot reduce participațiile deținute de actualii acționari.

În același timp, implicarea guvernului american arată interesul Washingtonului pentru menținerea competitivității fabricilor Intel și pentru păstrarea unei capacități avansate de producție a semiconductorilor în Statele Unite.

Noua ofertă arată și modul în care boom-ul inteligenței artificiale este finanțat prin mecanisme diferite. Marile companii de tehnologie au apelat tot mai mult la împrumuturi pentru a-și finanța infrastructura AI. Intel alege acum să atragă o sumă uriașă direct de la acționari pentru investițiile industriale aflate la baza acestei expansiuni.

În urmă cu un an, capacitatea Intel de a găsi suficient capital pentru investițiile sale reprezenta una dintre problemele importante ale companiei. Creșterea cu aproximativ 165% a acțiunilor a schimbat semnificativ situația.

La actuala evaluare bursieră, Intel poate atrage zeci de miliarde de dolari fără să fie nevoită să emită un număr comparabil de acțiuni cu cel care ar fi fost necesar la cotațiile de anul trecut. Pentru companie, provocarea devine astfel nu doar obținerea capitalului necesar, ci și folosirea eficientă a sumelor uriașe investite în fabrici, producția de cipuri și infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.