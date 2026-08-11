Compania lui Donald Trump a pierdut 238 de milioane de dolari în doar trei luni. Afacerile cu criptomonede au tras rezultatele în jos

Trump Media and Technology Group, compania care deține platforma Truth Social, a raportat pierderi de 238 de milioane de dolari în perioada aprilie-iunie. Suma este de peste zece ori mai mare decât pierderea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile în care compania controlată majoritar de familia președintelui american Donald Trump și-a extins activitatea dincolo de social media.

Trump Media and Technology Group a încheiat trimestrul al doilea cu o pierdere de 238 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 176 de milioane de lire sterline.

Comparativ cu perioada aprilie-iunie a anului trecut, pierderea este de peste zece ori mai mare, transmite BBC.

Compania a raportat în același timp venituri de 1,7 milioane de dolari, în creștere cu 89% față de aceeași perioadă din anul precedent. Avansul veniturilor nu a fost însă suficient pentru a compensa pierderile, compania indicând declinul criptomonedelor printre factorii care au afectat rezultatele.

Trump Media nu a reușit până acum să ajungă pe profit, în timp ce și-a extins activitatea către domenii care nu au legătură directă cu afacerea sa inițială de social media. Printre acestea se numără deținerile de criptomonede și investițiile în energie curată.

La finalul trimestrului al doilea, compania avea active totale de aproximativ două miliarde de dolari. Activele financiare se ridicau la aproximativ 1,9 miliarde de dolari și includeau numerar, investiții pe termen scurt și monede digitale.

Markus Thielen, analist la 10x Research, consideră că Trump Media seamănă în prezent mai degrabă cu o companie care deține criptomonede și în jurul căreia există o afacere media.

Potrivit acestuia, cea mai mare parte a pierderilor companiei provine tocmai din această strategie.

Trump Media încearcă în paralel să-și diversifice activitatea și să dezvolte noi surse de venit. Afacerile din afara zonei cripto nu au reușit însă, până acum, să genereze venituri semnificative.

Compania spune că intenționează să-și concentreze din nou atenția asupra activității sale de social media. În centrul acesteia se află Truth Social, platforma pe care Donald Trump o folosește frecvent pentru mesaje și anunțuri publice.

Una dintre noile inițiative ale companiei este un serviciu anunțat în luna iulie, prin care traderii de pe Wall Street pot obține mai rapid acces la postările publicate pe Truth Social.

Serviciul vizează în special mesajele utilizatorilor cu o influență suficient de mare pentru a provoca mișcări pe piețele financiare. Donald Trump se află printre cei mai importanți utilizatori ai platformei și publică frecvent anunțuri care pot avea implicații economice sau financiare.

Trump Media susține că noul serviciu ar urma să ofere companiei o sursă suplimentară de venituri.

Kevin McGurn, directorul general interimar al grupului, a anunțat luni că peste zece clienți s-au înscris deja pentru utilizarea serviciului. El a transmis că evoluția de până acum este încurajatoare și că acționarii vor primi informații mai frecvente despre progresul companiei în trimestrele următoare.

Planul de a oferi traderilor acces mai rapid la mesajele publicate pe Truth Social a generat însă întrebări privind avantajul pe care abonații l-ar putea obține în tranzacționarea acțiunilor și a altor active.

Problema este cu atât mai sensibilă cu cât familia președintelui american rămâne acționarul majoritar al Trump Media, iar Donald Trump este unul dintre utilizatorii platformei ale cărui declarații publice pot influența piețele.

Au apărut astfel întrebări juridice și etice privind situația în care o companie controlată majoritar de familia președintelui ar putea obține venituri dintr-un serviciu a cărui valoare este legată inclusiv de rapiditatea cu care clienții primesc acces la declarațiile publice ale acestuia.

Trump Media consideră însă că serviciul poate deveni o nouă sursă de venit, într-o perioadă în care compania încearcă să reducă dependența rezultatelor sale de investițiile în criptomonede.