ANAF a publicat lista taxelor schimbate în 2026. Ce se întâmplă cu salariile, dividendele și investițiile românilor

ANAF a publicat o sinteză a principalelor modificări fiscale aplicabile în 2026, cu impact direct asupra veniturilor obținute de persoanele fizice. Documentul prezintă noile reguli privind taxarea salariilor, dividendelor, câștigurilor din investiții și veniturilor realizate din criptomonede. Modificările fiscale au fost introduse prin actualizarea legislației fiscale și se aplică diferit în funcție de tipul venitului obținut. Contribuabilii trebuie să țină cont de noile cote și plafoane pentru a calcula corect obligațiile datorate.

ANAF a centralizat într-un document de 48 de pagini principalele modificări fiscale care influențează veniturile persoanelor fizice în 2026, de la salariile angajaților până la veniturile obținute din investiții. Materialul prezintă modificările aduse Codului fiscal și include exemple de calcul pentru a arăta diferențele față de regulile aplicate anterior.

Documentul a fost publicat pe site-ul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov la 30 iulie 2026 și este datat 21 iulie 2026. Sinteza are rol informativ și reunește schimbările care produc efecte începând cu anul fiscal 2026, scrie DC Business.

Impactul noilor prevederi diferă în funcție de sursa venitului. Pentru angajații plătiți cu salariul minim, modificarea vizează reducerea facilității fiscale acordate, în timp ce persoanele care obțin venituri din dividende sau investiții se confruntă cu majorarea unor cote de impozitare.

În cazul veniturilor independente, schimbarea principală este creșterea plafonului maxim pentru calculul CASS, ceea ce poate conduce la obligații fiscale mai mari pentru anumite categorii de contribuabili.

Prima modificare prezentată de ANAF pentru persoanele fizice vizează salariații care primesc salariul minim brut și beneficiază de facilitatea prin care o anumită sumă este exceptată de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, suma neimpozabilă este de 300 de lei lunar. Începând cu 1 iulie și până la finalul anului, valoarea facilității scade la 200 de lei lunar.

Pentru aplicarea facilității după data de 1 iulie 2026, angajatul trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acesta trebuie să fie încadrat cu normă întreagă, la funcția de bază, iar salariul de bază trebuie să fie egal cu salariul minim brut de 4.325 de lei.

Totodată, venitul brut lunar realizat în baza aceluiași contract individual de muncă nu trebuie să depășească 4.600 de lei. În acest plafon nu sunt incluse tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană.

Reducerea facilității fiscale modifică suma economisită de salariații care se încadrează în condițiile prevăzute de lege.

Pentru suma de 200 de lei exceptată de la taxare, economia maximă pentru angajat este estimată la aproximativ 83 de lei lunar. Calculul include aproximativ 50 de lei reprezentând CAS, 20 de lei CASS și circa 13 lei impozit pe venit.

În perioada în care facilitatea era stabilită la 300 de lei, avantajul fiscal putea ajunge la aproximativ 124,5 lei lunar.

Diferența dintre cele două valori este de aproximativ 41,5 lei pe lună, înainte de aplicarea deducerilor personale.

ANAF a inclus în sinteza fiscală și modificarea privind veniturile obținute din dividende, una dintre schimbările cu impact important pentru persoanele care dețin participații în companii.

Începând cu 1 ianuarie 2026, dividendele distribuite sunt impozitate cu o cotă de 16%, față de 10% în anul anterior. Impozitul este final și este reținut direct de societatea care efectuează plata către asociat sau acționar.

Creșterea cotei de impozitare reduce suma netă încasată de persoanele care obțin astfel de venituri.

Exemplele prezentate în sinteza ANAF arată efectul concret al modificării.

Pentru un dividend brut de 10.000 de lei, impozitul datorat în 2025 era de 1.000 de lei. În 2026, aceeași sumă este taxată cu 1.600 de lei.

Astfel, suma primită de asociat scade la 8.400 de lei, cu 600 de lei mai puțin față de regimul anterior.

În cazul unui dividend brut de 100.000 de lei, diferența de impozit ajunge la 6.000 de lei.

Separat de impozitul pe dividende, persoanele fizice pot avea obligația de plată a CASS dacă veniturile extrasalariale totale depășesc plafoanele stabilite de Codul fiscal.

ANAF a prezentat în documentul fiscal pentru 2026 și modificările care vizează persoanele fizice care obțin venituri din investiții. Noile reguli schimbă nivelul impozitării pentru câștigurile realizate din tranzacții bursiere, transferul aurului de investiții și operațiunile cu criptomonede.

Regimul fiscal diferă în funcție de tipul investiției și de modul în care este realizată tranzacția. Perioada de deținere a activelor și existența unui intermediar pot influența nivelul impozitului datorat.

Pentru transferul titlurilor de valoare și operațiunile cu instrumente financiare derivate realizate prin intermediari, în 2026 se aplică două cote de impozitare.

Pentru titlurile deținute cel puțin 365 de zile, impozitul este de 3%, față de 1% în 2025. Pentru activele păstrate mai puțin de un an, cota crește la 6%, comparativ cu 3% anterior.

La un câștig de 10.000 de lei realizat printr-un intermediar, impozitul este de 300 de lei pentru titlurile deținute cel puțin un an și de 600 de lei pentru cele vândute mai devreme.

Impozitul este reținut la sursă pentru fiecare câștig realizat. Pierderile rezultate din alte tranzacții nu reduc impozitul calculat pentru operațiunile profitabile în acest regim.

Pentru transferurile de titluri de valoare care nu sunt realizate prin intermediarii definiți de legislație, cota de impozitare crește de la 10% la 16%.

Aceeași cotă se aplică și transferului aurului de investiții.

La un câștig impozabil de 10.000 de lei, obligația fiscală ajunge la 1.600 de lei, față de 1.000 de lei în regimul anterior.

Regulile fiscale pentru monedele virtuale se modifică, de asemenea, în 2026. Cota aplicată câștigurilor obținute din transferul criptomonedelor crește de la 10% la 16%.

Câștigul impozabil se calculează ca diferență între prețul de vânzare și prețul de achiziție, la care se adaugă costurile directe ale tranzacției.

Un exemplu prezentat în document arată că o criptomonedă cumpărată cu 20.000 de lei și vândută ulterior cu 32.000 de lei, cu costuri directe de 2.000 de lei, generează un câștig impozabil de 10.000 de lei.

În acest caz, impozitul datorat ajunge la 1.600 de lei.

Excepția pentru câștigurile mai mici de 200 de lei pe tranzacție rămâne valabilă dacă totalul câștigurilor realizate într-un an nu depășește 600 de lei.

ANAF a inclus în sinteza modificărilor fiscale din 2026 și noile reguli privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru veniturile obținute din activități independente. Schimbarea vizează plafonul maxim al bazei de calcul pentru CASS, care este mai mare față de cel aplicat anterior.

Măsura are impact asupra persoanelor care desfășoară activități independente și ale căror venituri depășesc anumite limite stabilite de legislația fiscală. Creșterea plafonului poate determina obligații suplimentare pentru contribuabilii aflați în categoria veniturilor ridicate.

Pentru veniturile realizate din activități independente, ANAF arată că plafonul maxim al bazei asupra căreia se calculează CASS a fost majorat de la 60 de salarii minime brute la 72 de salarii minime brute.

În calculele pentru anul 2026 este utilizat salariul minim brut de 4.050 de lei, valabil la data de 1 ianuarie, chiar dacă ulterior salariul minim a fost majorat la 4.325 de lei.

Noua bază maximă de calcul este stabilită astfel:

72 × 4.050 lei = 291.600 lei.

Având în vedere că procentul CASS este de 10%, contribuția maximă datorată poate ajunge la 29.160 de lei.

Comparativ, în sistemul anterior, unde plafonul era de 60 de salarii minime brute, baza de calcul era de 243.000 de lei, iar contribuția maximă ajungea la 24.300 de lei.

Diferența dintre cele două valori poate ajunge la 4.860 de lei pentru persoanele care ating plafonul maxim de venit.

ANAF prezintă în document și situația persoanelor care optează pentru plata CASS în vederea asigurării în sistemul public de sănătate, fără a realiza venituri care să impună contribuția obligatorie.

În acest caz, contribuția este calculată prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze reprezentând șase salarii minime brute.

Pentru anul 2026, calculul este:

6 × 4.050 lei = 24.300 lei.

Prin aplicarea cotei de 10%, valoarea CASS este de 2.430 de lei.

Plata contribuției se realizează în două tranșe. O parte de 25% se achită la momentul depunerii declarației, iar diferența de 75% trebuie plătită până la data de 25 mai a anului următor.