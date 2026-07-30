Noua regulă pentru cumpărătorii de apartamente. Condițiile exacte pentru TVA-ul redus de 9%

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege care prelungește aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru achiziția locuințelor până la 1 octombrie 2026. Legea urmează să fie transmisă președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.

Proiectul care amână majorarea cotei de TVA la 21% pentru locuințele eligibile a fost aprobat de Camera Deputaților cu 287 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și două abțineri. Măsura permite persoanelor fizice să cumpere anumite locuințe cu TVA redus de 9%, dacă sunt respectate cumulativ condițiile prevăzute în actul normativ.

Proiectul prevede prelungirea posibilității de achiziționare a unei locuințe de către persoanele fizice cu o cotă redusă de TVA de 9% până la 1 octombrie 2026, în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

locuința are o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare, inclusiv a terenului pe care este construită, care nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată; locuința, în momentul livrării, care nu poate depăși data de 30 septembrie 2026, poate fi locuită ca atare, conform condițiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe; persoana fizică nu a achiziționat o altă locuință cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023, potrivit informațiilor din „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA”, prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; persoana fizică a încheiat până la data de 1 august 2025 un act juridic între vii care are ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

Înainte de convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului, Mircea Abrudean, președintele Senatului, declara că propunerea susținută de liberali era ca termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA să fie prelungit până la 31 august.

Declarația a venit în contextul situației persoanelor care semnaseră deja contracte și care riscau să fie afectate de blocajele administrative de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), provocate de atacul cibernetic recent.

Ulterior, PSD și AUR au depus separat amendamente prin care au solicitat extinderea perioadei de aplicare a cotei reduse de TVA până la 1 octombrie. În timpul dezbaterilor din comisiile de specialitate, toate formațiunile politice au ajuns la un acord asupra acestei variante.

Prin votul final al Camerei Deputaților, prelungirea TVA de 9% pentru achiziția locuințelor intră în etapa următoare a procedurii legislative, după transmiterea legii către președintele României pentru promulgare.