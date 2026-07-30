Forțele Aeriene Române sunt în doliu. A coborât din nori să se stingă pe pământ: Cerul României a rămas mai sărac

Locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, a murit în urma unui grav accident de motocicletă. Anunțul a fost făcut joi de Ministerul Apărării și de Forțele Aeriene Române. Militarul fusese internat în stare critică și se afla în comă indusă, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Dispariția sa a provocat un val de mesaje de omagiu din partea camarazilor și a instituțiilor militare.

Mihai Vîrdol, locotenent-comandor și pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, și-a pierdut viața în urma unui grav accident de motocicletă. Militarul fusese transportat la spital în stare critică, fiind plasat în comă indusă, însă evoluția medicală a fost nefavorabilă.

Ministerul Apărării Naționale a transmis un mesaj de rămas-bun în memoria pilotului, evidențiind profesionalismul, caracterul și devotamentul acestuia față de misiunea militară.

„Astăzi, cerul României este mai sărac. Ne luăm rămas-bun, cu inimile grele, de la colegul nostru, locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”. Există oameni care nu lasă urme doar prin ceea ce fac, ci și prin felul în care îi fac pe ceilalți să se simtă. Mihai a fost unul dintre ei. Un militar dedicat, un pilot de excepție, un camarad pe care te puteai baza în orice împrejurare și un om care și-a purtat uniforma cu onoare, modestie și demnitate. Astăzi, gândurile noastre sunt alături de familia sa, de cei dragi și de toți camarazii care au împărțit cu el cerul, misiunile și aceeași credință în onoare și datorie. Unele zboruri nu se termină niciodată. Ele continuă dincolo de nori, acolo unde doar cei mai buni ajung.

Drum lin printre nori, camarade. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării.

La rândul lor, reprezentanții Forțelor Aeriene Române au transmis un mesaj de condoleanțe, în care au subliniat că dispariția lui Mihai Vîrdol reprezintă o pierdere importantă pentru întreaga comunitate militară.

„În astfel de momente de grea încercare, cuvintele sunt prea mici pentru a exprima pierderea unui camarad de arme, a unui profesionist desăvârșit și a unui om de aleasă ținută morală. Va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un militar devotat, un pilot desăvârșit și un coleg pe care te puteai baza întotdeauna. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către cei apropiați și către toți camarazii cu care a împărțit cerul, misiunile și idealurile. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost mesajul transmis de Forțele Aeriene Române.

Mihai Vîrdol vorbea de-a lungul carierei sale despre legătura profundă pe care a avut-o cu aviația încă din primii ani de viață. Alegerea profesiei de pilot militar a fost influențată de exemplul tatălui său, care a activat ca pilot instructor pe aeronave MiG-21.

Pentru ofițer, zborul nu reprezenta doar o profesie, ci o vocație pe care și-a asumat-o încă din copilărie și pe care a urmat-o cu determinare.