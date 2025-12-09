Fiica generalului Radu Theodoru a confirmat public trecerea în neființă a tatălui său, anunțul fiind făcut printr-o postare extinsă pe rețelele sociale. În mesajul său, aceasta a rememorat momentele din ultimele zile, subliniind importanța pe care generalul a avut-o pentru familie și pentru cei care i-au cunoscut activitatea.

Ea a transmis un text amplu, în care și-a exprimat respectul față de cel pe care îl descrie ca pe un om dedicat constant idealurilor sale. Mesajul a fost construit emoțional, dar a fost prezentat ca un omagiu personal și familial, fără implicații publice directe.

Voica Theodoru a ales să evidențieze în special imaginea tatălui ei ca pilot și militar, folosind metafore emoționante, legate de aviație pentru a sugera felul în care familia își amintește de el. În acest context, ea a afirmat că acesta „a luptat până la ultima zbatere de pleoape pentru România adevărată și pentru bieții noștri români”.

Într-o altă parte a mesajului, fiica generalului a completat portretul acestuia într-o manieră simbolică, referindu-se la el drept un „voievod” care își continuă misiunea „în escadrila din Ceruri”. Potrivit acesteia, tatăl său ar fi dus cu el, în mod simbolic, tricolorul și credința într-o Românie Mare și Liberă.

Deși cariera militară a generalului Theodoru a fost de-a lungul deceniilor subiect de interes, numele său a revenit în atenția publicului la începutul acestui an, după ce procurorii DIICOT au deschis mai multe anchete în care era vizat. Investigațiile vizau suspiciuni privind o presupusă tentativă de lovitură de stat, însă anumite aspecte ale acestor dosare au fost ulterior clasate, nefiind identificate probe sau documente care să susțină acuzațiile inițiale.

Aceste evoluții au dus la diverse discuții publice, mai ales dat fiind faptul că Radu Theodoru avea deja o vârstă înaintată și aparițiile sale din mediul online atrăgeau atenție. Prin mesajul public, fiica sa a încercat să ofere o imagine personală asupra ultimelor luni din viața generalului, menționând că acesta „a pornit într-un ultim zbor, dar nu unul al sfârșitului”.

În mesajul complet publicat pe Facebook, Voica Theodoru a scris:

„Tată, astăzi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea. Ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu mai există greutate, nici timp care să apese pe aripi. Ai pornit într-un ultim zbor, dar nu unul al sfârșitului, ci al Nemărginirii! Știu că vei duce Tricolorul, în dar lui Dumnezeu, poate așa își va mai aminti de România adevărată și de bieții noștri români pentru care ai luptat până la ultima zbatere de pleoape. Mai știu și că vei atârna pe peretele zenitului Harta României Mari și Libere: o utopie în care tu nu ai încetat să crezi! Din când în când, trimite forța și curajul tău să ne țină și nouă stabil fuselajul atunci când vânturile vieții ne împing prea tare. Dumnezeu să te (ne)odihnească, Voievodul Meu, căci ție nu ți-a plăcut niciodată odihna și chiar dacă vor spune unii că ai murit, Tu ești fără de moarte! Ochii Tăi au rămas închiși în somnul meu, Tată”.

Radu Theodoru s-a născut pe 17 ianuarie 1924, la Ineu, în județul Arad. Conform informațiilor publice, a urmat studiile liceale la Constantin Diaconovici Loga, în Timișoara, înainte de a se orienta definitiv către cariera militară. În 1942 a început cursurile unei școli de pilotaj fără motor, ceea ce i-a deschis drumul spre aviația militară.

Între 1943 și 1945, Theodoru a urmat Școala Superioară de Aviație Militară din București, situată la Cotroceni. La finalizarea studiilor, a devenit pilot de vânătoare în cadrul Flotilei 1 Vânătoare, iar ulterior a ocupat funcții precum comandant de escadrilă și instructor de zbor la Regimentul 3 Vânătoare „Târgșor”.

Un alt moment definitoriu pentru cariera sa a fost perioada în care a activat ca profesor și comandant de companie la Școala de ofițeri tehnici de aviație din Sibiu (1950–1951). Experiența sa cuprindea pilotarea unor aparate de zbor considerate performante pentru epocă, precum modelele IAR-80 și Messerschmitt 109.

În cel de-Al Doilea Război Mondial, Theodoru a participat la operațiunile militare care vizau „eliberarea teritoriului național”. Ulterior, acesta ar fi fost implicat în recuperarea rămășițelor piloților căzuți, un episod pe care l-a relatat în mai multe ocazii. Potrivit relatărilor, a descris situațiile dificile în care familiile militarilor își găseau fiii în saci cu formol.

Pe lângă cariera militară, Radu Theodoru a avut și o activitate literară, publicând lucrări istorice și romane cu tematică naționalistă. Dintre volumele sale cunoscute fac parte „Brazdă și paloș”, „Răscoala lui Mihai Viteazul” și „Noi, Mircea și Atlanticul”. Unele dintre scrierile sale au generat controverse, iar pentru o perioadă a fost exclus din Uniunea Scriitorilor, fiind acuzat de „convingeri legionare”.

După 1989, discursul său public a inclus declarații asociate extremismului de dreapta, antisemitismului și negaționismului. În documentele Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România sunt consemnate afirmații ale sale, precum cea conform căreia „Holocaustul a devenit cea mai rentabilă afacere evreiască ce a existat vreodată, îmbogățindu-i pe autorii ziși martori oculari care au fabricat în serie cu exagerări aberante și viziuni patologice”.