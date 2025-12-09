Întrebat despre eventualele renegocieri ale prezenței bazelor militare americane din România, el afirmă că orice demers de acest tip, dacă ar fi fost în poziția de a-l face, ar fi fost orientat exclusiv către interesul României.

Acest interes, în viziunea sa, cuprinde elemente fundamentale precum suveranitatea, libertatea, independența și tradițiile, toate venite din convingerea că românii trebuie să își decidă singuri destinul.

„România are un rol special – sunteți, ca și Ucraina, la Marea Neagră. Aveți patru baze NATO sau americane pe teritoriul țării, una dintre ele urmează să devină cea mai mare bază aeriană din Europa. Nu vă temeți că, dacă tensiunile escaladează, războiul s-ar putea extinde pe teritoriul României?”, a fost întrebat Georgescu.

Răspunsul fostului candidat pentru publicația slovacă Marker a fost următorul:

„Nu sunt general. Ce pot spune este că sunt pentru pace. În ciuda a ceea ce spun televiziunile, oamenii vor pace. Peste tot. În Vest, în Est, în întreaga lume. E vorba de jocuri politice. Eu, nefiind „politic corect”, îmi permit să vorbesc despre pace”.

Acesta a fost întrebat și dacă ar fi renegociat prezența bazelor americane în România, în cazul în care era președinte.

„Tot ce aș renegocia ar fi în interesul României. (…) Suveranitate, libertate, independență, tradiții. Este țara noastră, deci suveranitatea este esențială. Noi decidem asupra destinului nostru. Pentru mine nu contează doar România ca stat, ci românii ca oameni. Totul trebuie făcut pentru bunăstarea lor. Asta înseamnă economie funcțională, locuri de muncă, perspectivă. Avem firme românești, bănci, putem colabora cu alții, putem investi și în alte țări. Asta înseamnă prosperitate. România are 20 de milioane de locuitori, mi-aș dori să fim 40 de milioane”, a mai spus Călin Georgescu.

În legătură cu decizia Statelor Unite de a reduce numărul militarilor aflați în bazele din România, Georgescu afirmă că știe despre măsură, dar nu formulează o evaluare privind caracterul ei pozitiv sau negativ. Pe tema relațiilor bilaterale, el susține ferm că România are un singur partener strategic puternic, respectiv Statele Unite, considerând că de aici provin stabilitatea economică, securitatea și predictibilitatea. În opinia sa, orientarea pro-americană a românilor este solidă, iar administrația Trump-Vance poate conduce la o cooperare și mai apropiată.

„Am spus-o de multe ori: România are un singur partener strategic puternic – Statele Unite. Punct. Doar cu SUA putem avea o economie stabilă, securitate, predictibilitate. Noi, românii, suntem pro-americani și ne vom păstra această orientare, mai ales cu administrația Trump–Vance putem avea o cooperare apropiată”, a subliniat Georgescu.

În ceea ce privește etichetele care i-au fost atribuite în spațiul public, precum cea de „pro-rus”, el afirmă că trăim într-o democrație în care oricine poate spune orice. În acest context, spune că ceea ce contează pentru el este propria identitate și nu opiniile altora.