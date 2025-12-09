Fostul președinte Traian Băsescu consideră că statul va fi împins, în anii următori, să urmeze modelul Greciei, unde infrastructura majoră a fost vândută pentru a acoperi obligațiile financiare.

El estimează că doar în acest an România are de plătit dobânzi de 10 miliarde de euro, iar în anii care urmează suma ar putea ajunge la cel puțin 12 miliarde anual. Potrivit calculelor sale, dacă bugetul alocat României de Uniunea Europeană pentru perioada 2028-2034 va fi în jurul valorii de 60 de miliarde de euro, întreaga sumă ar urma să fie consumată numai pentru plata dobânzilor, ceea ce ar împinge statul în zona unui risc financiar sever. În opinia sa, această evoluție ar putea forța România, în aproximativ cinci sau șase ani, să înceapă vânzarea marilor active de infrastructură.

Traian Băsescu apreciază că actuala coaliție de guvernare își va continua activitatea, însă subliniază că funcționarea acesteia depinde în mod esențial de modul în care PSD își va juca rolul politic. În viziunea sa, o coaliție în care un partid acționează simultan ca putere și opoziție riscă să compromită stabilitatea și direcția guvernării. El consideră că victoria lui Nicolae Ciucă întărește poziția lui Ilie Bolojan în cadrul alianței.

„Cred că această coaliție va merge mai departe, de data aceasta însă cu un Bolojan întărit, ca urmare a victoriei domnului Ciucă. Dacă PSD va continua jocul și la putere și în opoziție, lucrurile sunt ratate. Anul acesta avem de plătit numai dobânzi de 10 miliarde de euro. Merg mai departe și mă uit la anii următori și vor fi cel puțin 12 miliarde în fiecare ani, care vor veni peste împrumuturile pentru a plăti datoria. O socoteală extrem de binevoitoare arată că dacă bugetul 2028-2034 va fi de circa 60 de miliarde, noi vom da atât numai pe dobânzi. Mă refer la bugetul alocat de Uniunea Europeană. Asta înseamnă că ne pregătim să scoatem la vânzare Porțile de Fier, Portul Constanța, Aeroportul Otopeni, cum au făcut grecii, dacă nu începem să luăm măsuri de pe acum. Peste 5-6 ani vom începe să vindem activele mari, activele de infrastructură. Asta mă îngrijorează în momentul de față”, a declarat Traian Băsescu la TVR.

Fostul președinte a comentat și rezultatele recente ale alegerilor pentru Primăria Capitalei. În evaluarea sa, Ilie Bolojan a ieșit întărit în urma acestui scrutin, iar Ciprian Ciucu se remarcă drept principalul câștigător. Acesta este văzut ca o opțiune solidă, consolidată prin activitatea desfășurată în Sectorul 6 și în București, nu printr-o campanie mediatică, ci prin rezultate concrete pe care alegătorii le-au putut evalua direct.