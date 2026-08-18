Un produs considerat „regele brânzeturilor”, consumat de români, s-ar putea scumpi cu 20%

Episoadele succesive de caniculă din Italia afectează tot mai puternic sectorul care asigură materia primă pentru Parmigiano Reggiano. În fermele de vaci de lapte din zonele producătoare, temperaturile care se apropie de 40 de grade Celsius sau le depășesc reduc randamentul animalelor și majorează cheltuielile necesare pentru menținerea activității.

Producția de lapte a scăzut, în medie, cu aproximativ 10%, iar în unele ferme diminuarea ajunge la circa 20%, potrivit informațiilor relatate de Politico. În același timp, temperaturile ridicate determină creșterea consumului de energie pentru răcirea animalelor și irigarea culturilor destinate hranei acestora.

Presiunea este amplificată de costurile mai mari pentru furaje. În timpul perioadelor de caniculă, fermele pot ajunge să consume de două sau chiar trei ori mai multă electricitate, în timp ce regulile stricte asociate denumirii DOP limitează posibilitatea producătorilor de a apela la hrană mai ieftină din alte regiuni.

Aceste evoluții pot majora costurile de producție ale Parmigiano Reggiano și pot ajunge să se reflecte în prețul plătit de consumatori, mai ales dacă perioadele de căldură extremă și secetă continuă. În nordul Italiei, ventilatoarele și sistemele automate de pulverizare a apei funcționează aproape fără întrerupere, iar vacile rămân în apropierea instalațiilor de răcire și se deplasează cât mai puțin pentru a limita efectele stresului termic.

Italia a traversat în august al patrulea val major de căldură din 2026. Potrivit ANSA, episodul urma să se întindă pe aproximativ 20 de zile și să devină cea mai lungă perioadă caniculară a anului. În mai multe regiuni, temperaturile au urcat spre 40 de grade Celsius, iar la începutul lunii august toate cele 27 de mari orașe monitorizate de autorități au fost simultan sub alertă roșie.

Pentru vacile de lapte, însă, efectele temperaturilor ridicate apar cu mult înainte de atingerea pragului de 40 de grade Celsius. Specialiștii citați de Politico arată că animalele pot începe să sufere de stres termic în jurul valorii de 25 de grade Celsius, în funcție și de nivelul umidității.

Vacile dispun de relativ puține glande sudoripare, iar procesul de digestie generează, la rândul său, căldură. Pe măsură ce temperatura ambientală crește, animalele reduc aportul de hrană, stau mai mult în picioare pentru a beneficia de curenții de aer, se odihnesc și rumegă mai puțin, iar producția de lapte începe să scadă.

Reuters relata încă din iulie că temperaturile de peste 40 de grade Celsius înregistrate în Emilia-Romagna provocau reduceri ale producției de lapte în unele ferme care fac parte din lanțul de producție al Parmigiano Reggiano.

Amploarea pierderilor diferă în funcție de condițiile existente în fiecare fermă și de capacitatea sistemelor de răcire de a proteja animalele. Investițiile în ventilatoare și instalații de pulverizare a apei pot reduce efectele căldurii, însă nu le elimină.

Federica Dall’Aglio, care crește aproximativ 400 de bovine în apropiere de Parma, a declarat pentru Politico că fiecare vacă produce în această perioadă cu cinci-șase kilograme mai puțin lapte pe zi. În ferma sa, diminuarea totală ajunge la aproximativ 20%, chiar și în condițiile utilizării echipamentelor de răcire.

Pentru crescători, scăderea producției apare în paralel cu majorarea cheltuielilor necesare menținerii animalelor în condiții adecvate. Ventilatoarele, pompele și sistemele care pulverizează apă trebuie să funcționeze perioade mai lungi, în timp ce seceta afectează disponibilitatea furajelor.

Situația se reflectă astfel asupra întregului lanț de producție, de la fermă până la fabricile unde laptele este transformat în Parmigiano Reggiano. Căldura extremă reduce cantitatea de lapte disponibilă și crește simultan resursele necesare pentru obținerea fiecărei cantități de materie primă.

Protejarea vacilor în perioadele de caniculă presupune un consum energetic semnificativ mai mare. Luca Cotti, crescător de vaci aflat la a șasea generație și președinte regional al Coldiretti în Emilia-Romagna, spune că în timpul episoadelor de căldură extremă consumul de electricitate al fermelor poate ajunge la dublu sau chiar la triplu.

Ventilatoarele, pompele și instalațiile de răcire funcționează aproape permanent pentru a limita stresul termic al animalelor. Situația este diferită față de cea de acum aproximativ două decenii, când preocuparea principală a fermierilor era legată de perioada rece și de riscul înghețării instalațiilor sau a apei din grajduri.

Acum, o parte tot mai importantă a investițiilor este direcționată către gestionarea temperaturilor ridicate din timpul verii. Schimbarea este vizibilă și în activitățile agricole, care trebuie adaptate la temperaturile din timpul zilei.

„Din iunie nu s-a mai oprit”, a descris fermierul situația din această vară.

Temperaturile ridicate modifică inclusiv momentul în care sunt desfășurate lucrările agricole. Unii agricultori ajung să cosească și să strângă fânul la trei sau patru dimineața, înainte ca temperaturile să crească suficient pentru a-l face prea uscat și friabil.

Seceta adaugă o nouă dificultate, deoarece reduce producția locală de furaje și poate majora costurile de aprovizionare. Pentru producătorii de Parmigiano Reggiano, posibilitatea de a procura hrană din alte zone este însă limitată de regulile care stabilesc condițiile de producție ale brânzei.

Parmigiano Reggiano beneficiază de Denumire de Origine Protejată, iar producția este legată de o zonă geografică bine definită. Aceasta include provinciile Parma, Reggio Emilia și Modena, precum și anumite zone din Bologna și Mantova.

Regulile DOP stabilesc inclusiv condițiile privind proveniența furajelor. Minimum 75% din materia uscată provenită din hrană trebuie să provină din zona de producție, iar cel puțin jumătate trebuie să fie produsă chiar pe terenurile fermei, atunci când acestea se află în perimetrul autorizat.

Aceste condiții îi împiedică pe crescători să mute pur și simplu vacile sau să își schimbe sursele de aprovizionare cu furaje pentru a evita zonele afectate mai sever de temperaturile ridicate. Aprovizionarea din regiuni mai răcoroase nu poate fi realizată fără respectarea cerințelor necesare utilizării denumirii Parmigiano Reggiano.

Seceta afectează, la rândul său, producția locală de hrană pentru animale. Fermierii trebuie să găsească resurse pentru alimentarea bovinelor într-un moment în care culturile destinate furajelor sunt afectate de lipsa apei și de temperaturile ridicate.

Presiunea se acumulează astfel pe mai multe niveluri: producția de lapte scade, energia necesară pentru răcirea animalelor devine mai costisitoare, iar furajele pot fi mai greu de obținut și mai scumpe. Toate aceste elemente influențează cheltuielile fermelor care furnizează materia primă pentru celebra brânză italiană.

Impactul nu se oprește la nivelul fermelor. Laptele ajuns la fabricile de brânzeturi trebuie transformat și apoi păstrat în condițiile impuse de procesul de producție și de regulile specifice produsului.

Industria are, în același timp, o importanță economică semnificativă pentru Italia. Reuters estimează valoarea economică anuală a sectorului Parmigiano Reggiano la aproximativ 4,5 miliarde de euro.

Înaintea actualelor presiuni climatice, producția de Parmigiano Reggiano a continuat să crească. În 2025 au fost fabricate peste 4,19 milioane de roți de brânză, cu 2,7% mai multe decât în anul anterior, în aproape 300 de fabrici de brânzeturi.

Sectorul este puternic conectat și la piețele internaționale. Datele anterioare ale Consorțiului Parmigiano Reggiano indică faptul că, în 2024, vânzările au crescut cu 9,2%, în timp ce exporturile au avansat cu 13,7%.

Exporturile au reprezentat atunci aproape jumătate din volumele comercializate. Valoarea vânzărilor către consumatori a ajuns în 2024 la un nivel record de 3,2 miliarde de euro.

Producția nu se încheie însă odată cu procesarea laptelui. Parmigiano Reggiano trebuie maturat cel puțin 12 luni, potrivit caietului de sarcini, ceea ce presupune păstrarea milioanelor de roți în depozite unde condițiile trebuie controlate cu atenție.

Și etapa de maturare este afectată de temperaturile ridicate. Reuters relata că unele dintre marile depozite din Emilia-Romagna au înregistrat, în perioadele de căldură extremă, o creștere de aproximativ 30% a consumului de electricitate necesar pentru menținerea condițiilor adecvate de maturare.

În paralel, autoritățile regionale, Uniunea Europeană și Consorțiul Parmigiano Reggiano au pus la dispoziție programe de sprijin și fonduri destinate adaptării fermelor la schimbările climatice. Crescătorii susțin însă că necesarul de investiții crește pe măsură ce verile cu temperaturi extreme devin mai lungi.

Problemele provocate de căldură și secetă afectează și alte sectoare ale agriculturii italiene. În august, aproximativ 60% din suprafața agricolă a Italiei era afectată de diferite grade de secetă, iar pierderile agriculturii italiene provocate de secetă, incendii și fenomene meteorologice extreme depășeau trei miliarde de euro.

Pentru fermele care produc laptele destinat Parmigiano Reggiano, perioadele de caniculă presupun astfel simultan reducerea cantității de lapte, creșterea consumului de electricitate pentru răcire, costuri mai mari pentru furaje și necesitatea respectării condițiilor stricte privind originea materiilor prime.