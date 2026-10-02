UE, reuniune de criză pentru rezervele de motorină. Presiunea SUA crește: La ce să ne așteptăm

Țările Uniunii Europene și Comisia Europeană discută vineri posibilitatea unei noi eliberări de urgență a rezervelor de petrol și combustibil, pe fondul creșterii prețurilor la motorină și al presiunilor exercitate de Statele Unite. Reuniunea are loc în contextul în care Washingtonul solicită statelor europene să contribuie la reducerea presiunilor asupra pieței combustibililor.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a declarat joi pentru Euronews că o nouă eliberare a rezervelor strategice reprezintă „o posibilitate”. Discuțiile dintre statele membre ar putea deschide astfel calea pentru o nouă intervenție asupra stocurilor de urgență.

Mai mult, două surse familiarizate cu discuțiile au declarat pentru Reuters că statele UE au analizat vineri o propunere franceză privind eliberarea unor stocuri de motorină. Inițiativa vine pe fondul solicitărilor SUA ca Europa să contribuie la temperarea creșterii prețurilor la combustibili.

Potrivit surselor citate, propunerea discutată de guvernele europene prevede eliberarea a 50 de milioane de barili de motorină de către statele europene. Totodată, membrii Agenției Internaționale pentru Energie ar urma să elibereze alte 50 de milioane de barili de țiței.

Discuțiile au loc în condițiile în care președintele american Donald Trump analizează posibilitatea unei interdicții asupra exporturilor de motorină din Statele Unite. O astfel de măsură ar urmări să contribuie la reducerea prețurilor interne la combustibili înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie.

Pentru Uniunea Europeană, problema presupune găsirea unui echilibru între reducerea costurilor tot mai mari pentru combustibili și păstrarea unor rezerve suficiente pentru situații de criză. Aprovizionarea din partea producătorilor din Golf este afectată de incertitudinile generate de războiul din Iran.

Ministerul francez de Finanțe și Ministerul Energiei nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii referitoare la propunerea discutată de statele membre. Reuters a relatat joi că administrația Trump le-ar fi cerut Germaniei și Franței să își reducă rezervele de motorină de urgență sau să se confrunte cu o posibilă interdicție privind exporturile de motorină din SUA.

Potrivit uneia dintre sursele citate de Reuters vineri, Statele Unite au solicitat unor state europene importante, printre care Franța și Germania, să elibereze 100 de milioane de barili de motorină într-un interval de 20 de zile.

Aprovizionarea globală cu motorină a fost afectată de războiul SUA cu Iranul și de decizia Rusiei de a interzice exporturile, după ce mai multe dintre rafinăriile sale au fost avariate de Ucraina. Surse citate de Reuters au mai spus că rafinăriile chineze au suspendat exporturile de combustibil începând din octombrie, pentru a-și consolida stocurile destinate pieței interne.

Washingtonul a avertizat aliații europeni să elibereze mai multe rezerve de motorină sau să riște o interdicție de export din partea SUA, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru Euronews.

Discuțiile europene se desfășoară într-un moment în care piața motorinei se confruntă cu o ofertă mai restrânsă înaintea sezonului rece. Situația a contribuit la majorarea prețurilor pentru consumatori și a amplificat preocupările privind disponibilitatea combustibililor.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a declarat joi pentru Euronews că o nouă eliberare de urgență este „o posibilitate”.

Eliberarea de 50 de milioane de barili de motorină propusă de Franța reprezintă aproximativ 17% din totalul rezervelor de urgență ale UE de motorină și produse similare, potrivit datelor Eurostat actualizate la momentul lunii mai 2025. Volumul este echivalent cu aproximativ 3% din consumul anual de combustibil al Uniunii Europene.

Europa s-a bazat în trecut în principal pe importurile de motorină provenite din Rusia și Orientul Mijlociu. În ultimii ani, importurile din Statele Unite au căpătat însă o importanță tot mai mare pentru aprovizionarea pieței europene.

În discuțiile de vineri, statele UE au analizat și posibilitatea ca orice acord referitor la rezervele de motorină să fie legat de un angajament al Statelor Unite privind menținerea exporturilor. Una dintre surse a declarat că europenii au discutat condiționarea eliberării stocurilor de garanția că Washingtonul nu va impune unilateral o interdicție asupra exporturilor de motorină.

Liderii statelor G7 ar putea organiza vineri după-amiază o convorbire pentru a discuta următorii pași, potrivit uneia dintre sursele citate. Franța deține în prezent președinția G7, ceea ce îi conferă un rol în coordonarea discuțiilor dintre statele membre ale grupului.

Agenția Internațională pentru Energie, care reunește 32 de state membre, a convenit în martie asupra unei eliberări coordonate a 400 de milioane de barili de rezerve strategice de petrol, ca răspuns la războiul din Iran. Volumul a reprezentat cea mai mare eliberare coordonată de acest tip din istorie.

Directorul executiv al AIE, Fatih Birol, a declarat în această săptămână că statele membre au publicat aproximativ două treimi din volumele stabilite prin acordul din martie.

În paralel cu discuțiile europene privind motorina, autoritățile franceze au intensificat contactele cu Statele Unite și Canada pe tema situației energetice. Președintele francez Emmanuel Macron a avut peste noapte o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump pentru a discuta situația energetică globală , potrivit Palatului Elysée.

Președinția franceză a transmis că Franța și Statele Unite au un „interes comun” pentru o acțiune coordonată „fără restricții la export”. Macron a discutat, de asemenea, situația cu premierul canadian Mark Carney.

Potrivit Palatului Elysée, discuțiile au evidențiat „necesitatea de a colabora pentru a combate creșterea prețurilor la combustibili” și „a asigura disponibilitatea globală a produselor rafinate”.

Franța a anunțat, de asemenea, că o videoconferință a liderilor G7 va avea loc „cât mai curând posibil”. Parisul deține în prezent președinția grupului și coordonează discuțiile privind răspunsul comun la situația de pe piețele energetice.

„Scopul este de a coordona măsurile care să contribuie la reducerea presiunilor asupra prețurilor și să garanteze aprovizionarea cu țiței și produse rafinate — atât între națiunile G7, cât și la nivel global”, a declarat Palatul Elysée.

„Eforturi de coordonare sunt în curs de desfășurare și la nivel european.”