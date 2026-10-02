Decizia neașteptată luată de Simona Halep după ultimele vești despre AnimaWings
SURSA FOTO: Facebook, Simona Halep
Simona Halep a anunțat, vineri, că a decis să rezilieze contractul de imagine încheiat cu AnimaWings, după ce compania aeriană a anunțat recent că a demarat un proces de reorganizare judiciară. Fosta lideră mondială a precizat că a așteptat să obțină clarificări înainte de a face declarații publice despre situația companiei.
Ce a făcut Simona Halep după ce AnimaWings a anunțat reorganizarea judiciară
Simona Halep a explicat că a aflat din informațiile apărute public despre situația prin care trece AnimaWings și că a preferat să nu reacționeze imediat. Fosta lideră WTA a precizat că a așteptat mai întâi să înțeleagă situația și să obțină toate clarificările necesare, inclusiv din punct de vedere juridic, înainte de a avea o poziție publică. Halep a spus că și ea a fost surprinsă de evoluția lucrurilor și a subliniat că a intrat în parteneriat cu bună-credință, bazându-se pe informațiile și contextul prezentate la momentul respectiv și având încredere în potențialul proiectului românesc.
„În ultimele zile am aflat, la rândul meu, din informaţiile apărute în spaţiul public despre situaţia prin care trece AnimaWings. Am aşteptat înainte de a avea o poziţie publică pentru a înţelege cât mai bine situaţia şi pentru a avea toate clarificările necesare, inclusiv din punct de vedere juridic. Nu mi-am dorit să fac declaraţii înainte de a şti exact care este situaţia şi care sunt paşii pe care îi pot face. Şi eu am fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat. Am intrat în acest parteneriat cu bună-credinţă, pe baza informaţiilor şi a contextului care mi-au fost prezentate la momentul respectiv şi pentru că am crezut în potenţialul acestui proiect românesc”, a explicat Simona Halep.
Halep, despre rolul pe care l-a avut în companie
Fosta jucătoare de tenis a subliniat că nu a avut atribuții în conducerea companiei și nici în luarea deciziilor privind activitatea acesteia. Halep a transmis că a ales să încheie contractul de imagine și a făcut referire la situația pasagerilor afectați de problemele companiei.
„Nu am avut şi nu am niciun rol în managementul companiei sau în deciziile sale comerciale, financiare sau operaţionale. Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situaţie neplăcută pentru toate părţile implicate şi, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situaţie. Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluţii pentru oamenii afectaţi şi oferirea unor explicaţii clare”, mai scrie Halep pe Instagram.
Parteneriatul dintre Simona Halep și AnimaWings
Simona Halep a devenit imaginea AnimaWings în luna mai, când anunța public parteneriatul cu operatorul aerian românesc. La acel moment, fostul lider WTA vorbea despre intenția de a susține un brand local și despre perspectiva unei colaborări pe termen lung.
„Pentru mine, şocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc. Ţin să precizez şi faptul că până în acest moment eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat. Vreau să vă asigur că îmi aleg parteneriatele cu foarte multă grijă şi nu îmi asociez numele cu branduri în care nu cred. Din păcate, uneori lucrurile se pot schimba foarte repede şi în moduri pe care nu le poţi anticipa, chiar şi atunci când iei o decizie cu cele mai bune intenţii. Regret situaţia în care s-a ajuns şi sper ca lucrurile să fie clarificate cât mai repede”, este mesajul postat de Simona Halep pe Instagram.
Ce spune despre sprijinul companiilor locale
La momentul anunțării colaborării, Halep spunea că experiențele sale cu zborurile companiei au contribuit la decizia de a accepta parteneriatul. Ea preciza atunci că apreciază profesionalismul, atenția la detalii și preocuparea față de pasageri.
„Aleg să susţin România şi să investesc timp şi imagine într-un brand care mă inspiră. Pentru mine contează foarte mult profesionalismul, atenţia la detalii şi grija autentică faţă de oameni, iar experienţele pe care le-am avut la bordul zborurilor AnimaWings m-au convins că există un potenţial foarte mare de dezvoltare pentru acest brand românesc. Cred că avem nevoie de tot mai multe exemple de companii locale care cresc frumos, cu ambiţie şi standarde ridicate, iar eu mă bucur să fac parte din această poveste”, declara Simona atunci.
AnimaWings a anunțat reorganizarea judiciară
Anunțul privind rezilierea contractului de imagine vine la scurt timp după ce AnimaWings a comunicat că a demarat un proces de reorganizare judiciară. Compania a indicat problemele tehnice repetate apărute la nivelul flotei printre cauzele care au contribuit la situația actuală.
Operatorul aerian a transmis miercuri că dificultățile tehnice au avut un impact asupra activității sale. Compania a menționat, de asemenea, existența unor presiuni economice care au afectat industria aviatică.
„Acestora li s-au adăugat presiunile unui context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită şi creşterea costurilor asociate petrolului, care continuă să exercite presiune asupra costurilor de operare din industria aviatică la nivel mondial”, explica compania.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.