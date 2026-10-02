Decizia neașteptată luată de Simona Halep după ultimele vești despre AnimaWings

Simona Halep a anunțat, vineri, că a decis să rezilieze contractul de imagine încheiat cu AnimaWings, după ce compania aeriană a anunțat recent că a demarat un proces de reorganizare judiciară. Fosta lideră mondială a precizat că a așteptat să obțină clarificări înainte de a face declarații publice despre situația companiei.

Simona Halep a explicat că a aflat din informațiile apărute public despre situația prin care trece AnimaWings și că a preferat să nu reacționeze imediat. Fosta lideră WTA a precizat că a așteptat mai întâi să înțeleagă situația și să obțină toate clarificările necesare, inclusiv din punct de vedere juridic, înainte de a avea o poziție publică. Halep a spus că și ea a fost surprinsă de evoluția lucrurilor și a subliniat că a intrat în parteneriat cu bună-credință, bazându-se pe informațiile și contextul prezentate la momentul respectiv și având încredere în potențialul proiectului românesc.

„În ultimele zile am aflat, la rândul meu, din informaţiile apărute în spaţiul public despre situaţia prin care trece AnimaWings. Am aşteptat înainte de a avea o poziţie publică pentru a înţelege cât mai bine situaţia şi pentru a avea toate clarificările necesare, inclusiv din punct de vedere juridic. Nu mi-am dorit să fac declaraţii înainte de a şti exact care este situaţia şi care sunt paşii pe care îi pot face. Şi eu am fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat. Am intrat în acest parteneriat cu bună-credinţă, pe baza informaţiilor şi a contextului care mi-au fost prezentate la momentul respectiv şi pentru că am crezut în potenţialul acestui proiect românesc”, a explicat Simona Halep.

Fosta jucătoare de tenis a subliniat că nu a avut atribuții în conducerea companiei și nici în luarea deciziilor privind activitatea acesteia. Halep a transmis că a ales să încheie contractul de imagine și a făcut referire la situația pasagerilor afectați de problemele companiei.

„Nu am avut şi nu am niciun rol în managementul companiei sau în deciziile sale comerciale, financiare sau operaţionale. Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situaţie neplăcută pentru toate părţile implicate şi, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situaţie. Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluţii pentru oamenii afectaţi şi oferirea unor explicaţii clare”, mai scrie Halep pe Instagram.

Simona Halep a devenit imaginea AnimaWings în luna mai, când anunța public parteneriatul cu operatorul aerian românesc. La acel moment, fostul lider WTA vorbea despre intenția de a susține un brand local și despre perspectiva unei colaborări pe termen lung.

„Pentru mine, şocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc. Ţin să precizez şi faptul că până în acest moment eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat. Vreau să vă asigur că îmi aleg parteneriatele cu foarte multă grijă şi nu îmi asociez numele cu branduri în care nu cred. Din păcate, uneori lucrurile se pot schimba foarte repede şi în moduri pe care nu le poţi anticipa, chiar şi atunci când iei o decizie cu cele mai bune intenţii. Regret situaţia în care s-a ajuns şi sper ca lucrurile să fie clarificate cât mai repede”, este mesajul postat de Simona Halep pe Instagram.

La momentul anunțării colaborării, Halep spunea că experiențele sale cu zborurile companiei au contribuit la decizia de a accepta parteneriatul. Ea preciza atunci că apreciază profesionalismul, atenția la detalii și preocuparea față de pasageri.

„Aleg să susţin România şi să investesc timp şi imagine într-un brand care mă inspiră. Pentru mine contează foarte mult profesionalismul, atenţia la detalii şi grija autentică faţă de oameni, iar experienţele pe care le-am avut la bordul zborurilor AnimaWings m-au convins că există un potenţial foarte mare de dezvoltare pentru acest brand românesc. Cred că avem nevoie de tot mai multe exemple de companii locale care cresc frumos, cu ambiţie şi standarde ridicate, iar eu mă bucur să fac parte din această poveste”, declara Simona atunci.

Anunțul privind rezilierea contractului de imagine vine la scurt timp după ce AnimaWings a comunicat că a demarat un proces de reorganizare judiciară. Compania a indicat problemele tehnice repetate apărute la nivelul flotei printre cauzele care au contribuit la situația actuală.

Operatorul aerian a transmis miercuri că dificultățile tehnice au avut un impact asupra activității sale. Compania a menționat, de asemenea, existența unor presiuni economice care au afectat industria aviatică.