O schimbare neașteptată pe Aeroportul din Cluj: AnimaWings renunță la două rute internaționale

AnimaWings a decis să renunțe la zborurile directe de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca către Viena și Frankfurt, două dintre principalele noduri aeriene din Europa. Rutele au fost introduse în programul companiei în luna iulie 2026, însă operarea lor va fi sistată după o perioadă scurtă de activitate.

Decizia companiei aeriene a fost confirmată de conducerea aeroportului clujean și este legată de motive comerciale și tehnice. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții aeroportului, unul dintre principalii factori care au dus la retragerea rutelor a fost nivelul redus de ocupare a aeronavelor.

Directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, a precizat că hotărârea de a opri cursele aparține exclusiv operatorului aerian. Renunțarea la cele două destinații vine într-un context economic dificil pentru transportul aerian, în care companiile sunt nevoite să își ajusteze operațiunile în funcție de cererea existentă și de costurile de exploatare.

Pe lângă numărul de pasageri sub estimările inițiale, operatorii aerieni se confruntă și cu majorarea costurilor pentru combustibilul de aviație. Reprezentanții aeroportului clujean estimează că evoluția prețurilor la nivel internațional poate avea efecte asupra tarifelor plătite de pasageri.

Potrivit estimărilor prezentate de reprezentanții Aeroportului Internațional Cluj, scumpirea combustibilului de aviație ar putea contribui la o creștere generală a prețurilor biletelor de avion cu 20% până la 30% în perioada următoare.

Odată cu retragerea curselor către Viena și Frankfurt, în programul AnimaWings de la Cluj-Napoca va rămâne operată ruta internă către București. Compania își va concentra astfel operațiunile locale pe această legătură aeriană, în timp ce cursele directe către Austria și Germania vor fi eliminate din program.

Pasagerii care aveau bilete pentru zborurile anulate au fost informați cu privire la schimbarea programului. Aceștia pot opta pentru recuperarea integrală a sumelor achitate pentru biletele aferente curselor care nu vor mai fi operate.

AnimaWings a confirmat, la rândul său, anularea mai multor curse operate cu noile aeronave Airbus A220-300. Compania a indicat existența unor dificultăți tehnice asociate acestor aeronave și a precizat că problemele întâmpinate nu sunt specifice operatorului român sau pieței din România.

Situația apare după introducerea în flota AnimaWings a aeronavelor Airbus A220-300, model utilizat pentru o parte dintre operațiunile companiei. Operatorul aerian a menționat că dificultățile tehnice întâmpinate în exploatarea acestui tip de aeronavă trebuie privite într-un context mai larg și nu reprezintă o situație limitată la AnimaWings.

Anularea curselor de la Cluj către Viena și Frankfurt are astfel două componente prezentate de companie și de reprezentanții aeroportului: performanța comercială a rutelor și problemele tehnice asociate unor aeronave din flotă. Cererea de transport înregistrată pe cele două destinații a fost sub nivelul estimat, în timp ce costurile operaționale din sectorul aerian au crescut.

AnimaWings este un brand aerian românesc care a trecut în ultimii ani prin mai multe schimbări în structura acționariatului. Compania a fost lansată de fondatorii grupului Christian Tour / Memento Group, Cristian și Marius Pandel, iar ulterior o participație importantă a fost deținută de compania elenă Aegean Airlines.

În 2024, frații Pandel au răscumpărat participația de 51% deținută de Aegean Airlines, preluând din nou controlul integral asupra companiei. Structura acționariatului s-a modificat ulterior, în 2026, odată cu intrarea unor noi investitori instituționali.

Compania Christian Tour a activat măsurile de rezervă existente și a transferat către alți operatori aerieni cursele charter care urmau să fie efectuate de unul dintre partenerii săi aerieni, după ce acesta a anunțat suspendarea treptată a operării unor aeronave din flotă.

Astfel, programele de vacanță ale Christian Tour continuă conform planificării, iar turiștii beneficiază în continuare de aceleași condiții de siguranță și de aceleaşi servicii. Christian Tour lucrează în mod obișnuit cu mai mulți operatori aerieni pentru programele sale charter. Acest model de operare permite companiei să redistribuie rapid capacitatea de zbor atunci când unul dintre parteneri se confruntă cu situații care afectează disponibilitatea aeronavelor.