De unde vii și unde mergi? Întrebările puse șoferilor într-o amplă anchetă de trafic
Control în trafic / SURSA FOTO: Dreamstime
Șoferii din România vor putea fi opriți temporar în trafic de echipele autorităților și întrebați despre traseul și destinația călătoriei. Acțiunea face parte din anchetele de circulație Origine – Destinație programate pentru anul 2026, prin care autoritățile urmăresc să obțină date despre deplasările efectuate pe rețeaua rutieră națională.
Șoferii vor fi opriți în trafic și întrebați unde merg. De ce au început aceste verificări
Studiul este organizat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică. Anchetele sunt realizate pentru colectarea unor informații necesare analizării traficului și pentru actualizarea datelor utilizate la planificarea viitoarelor proiecte de infrastructură rutieră.
Acțiunea se desfășoară pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România. Organizarea și desfășurarea verificărilor au la bază instrucțiunile tehnice referitoare la anchetele de circulație Origine – Destinație.
Cum vor fi opriți șoferii și ce informații vor fi solicitate
Opririle nu vor avea loc în mod aleatoriu pe toate drumurile, ci în puncte stabilite prin metode statistice. Potrivit calendarului anunțat pentru anul 2026, anchetele sunt programate pe 30 septembrie, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie.
Interviurile cu șoferii se vor desfășura zilnic, în două intervale orare: 08:00 – 12:00 și 14:00 – 18:00. Pentru efectuarea chestionării, vehiculele vor fi direcționate de agenții de poliție către o bandă de rezervă, o parcare sau un acostament consolidat.
În aceste puncte, recenzorii vor adresa conducătorilor auto un set de întrebări standardizate. Datele urmărite se referă, în principal, la traseul parcurs și la caracteristicile deplasării, astfel încât autoritățile să poată determina modul în care circulă vehiculele pe rețeaua rutieră.
Printre întrebările incluse în formular se află cele referitoare la originea și destinația călătoriei. Șoferii pot fi întrebați, de exemplu, dacă deplasarea pornește din București și are ca destinație Zalău, Suceava sau Chișinău. Este solicitat și scopul călătoriei, care poate fi legat de locul de muncă, turism, întoarcerea acasă sau transport comercial.
Ce urmăresc autoritățile prin ancheta de trafic
Un alt element urmărit este specificul transportului. În cazul autovehiculelor de marfă, recenzorii pot solicita informații despre tipul mărfii transportate, în timp ce pentru vehiculele destinate transportului de persoane este urmărit numărul pasagerilor.
Potrivit CNAIR, unul dintre obiectivele principale este determinarea curenților de trafic și a matricelor de mobilitate Origine-Destinație la nivel național. Aceste date permit evidențierea deplasărilor și a relațiilor de transport dintre diferite localități și zone.
Un alt obiectiv îl reprezintă actualizarea bazelor de date utilizate de Modelele Naționale de Transport. Informațiile rezultate din anchete sunt folosite pentru analiza cererii de transport și pentru documentațiile necesare unor proiecte de infrastructură.
Datele colectate sunt relevante și pentru studiile de fezabilitate și analizele tehnico-economice asociate investițiilor rutiere. Totodată, ancheta urmărește cererea de transport de marfă și tipurile de mărfuri transportate pe rețeaua națională.
CNAIR: Răspunsurile șoferilor sunt anonime
Autoritățile precizează că informațiile solicitate în timpul chestionării nu sunt asociate cu identitatea persoanelor intervievate. CNAIR a transmis că nu vor fi colectate elemente precum numărul de înmatriculare sau datele de identificare ale conducătorului auto.
„Toate informațiile solicitate sunt strict anonime. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)”, a precizat CNAIR.
Pentru realizarea anchetelor, polițiștii au rolul de a direcționa vehiculele către zonele stabilite, unde recenzorii efectuează chestionarea. Autoritățile precizează că procedura este organizată astfel încât timpul de staționare să fie cât mai redus.
CNAIR le solicită conducătorilor auto să coopereze cu echipele care participă la acțiune, astfel încât opririle să se desfășoare rapid și fluxurile de trafic să fie afectate cât mai puțin. Informațiile obținute prin anchetele Origine – Destinație pentru anul 2026 urmează să fie utilizate pentru analiza circulației și pentru actualizarea datelor necesare proiectelor de infrastructură rutieră.
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