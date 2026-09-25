Se schimbă sistemul de plată a rovinietei. Platforma TollRo devine operațională de la 1 octombrie

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Șoferii și transportatorii vor folosi un nou sistem pentru plata taxelor rutiere începând cu 1 octombrie 2026. CNAIR anunță că platforma TollRo devine operațională, iar rovinieta, tichetul de rută și tariful calculat în funcție de distanța parcursă vor fi emise prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

Etapa de testare a TollRo, începută pe 15 septembrie, se încheie pe 29 septembrie. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), aplicația mobilă și portalul au fost testate în condiții reale, iar fluxurile de plată și celelalte funcționalități au fost optimizate inclusiv pe baza sugestiilor utilizatorilor.

Trecerea la noul sistem are loc în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie.

Vânzarea prin actualul sistem SIEGMCR va fi oprită pe 30 septembrie 2026, la ora 23:59. De la 1 octombrie, ora 00:00, noile roviniete și tichete de rută vor fi emise exclusiv prin TollRo.

Prin platformă, utilizatorii își vor putea crea și administra conturile, vor putea efectua plăți online, consulta istoricul tranzacțiilor și primi notificări și informații despre rețeaua de drumuri acoperită.

Trecerea la TollRo nu înseamnă că șoferii trebuie să cumpere din nou rovinieta. Rovinietele pentru vehiculele de transport persoane, inclusiv autoturisme, microbuze și autocare, cumpărate înainte de schimbarea sistemului rămân valabile.

Mai exact, rovinietele emise până pe 30 septembrie 2026 prin SIEGMCR își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe acestea. Verificarea lor în trafic se va face automat.

Prin urmare, posesorii unei roviniete încă valabile la 1 octombrie nu trebuie să achiziționeze alta doar pentru că sistemul de emitere se schimbă.

Tariful TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora.

Sistemul este valabil pentru circulația pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România.

Spre deosebire de rovinieta clasică, tariful este calculat în funcție de distanța parcursă, masa totală maximă autorizată a vehiculului, clasa EURO și tipul drumului.

Transportatorii vor avea două variante pentru achitarea TollRo. Prima este tichetul de rută, care presupune plata în avans pentru un traseu stabilit înainte de efectuarea călătoriei. A doua variantă presupune înregistrarea distanței parcurse prin aplicația mobilă TollRo, iar plata poate fi realizată din portofelul electronic, cu cardul sau în numerar.

Noul sistem oferă mai multe canale de plată. Portalul oficial TollRo permite crearea unui cont, înrolarea vehiculelor și a flotelor, cumpărarea rovinietelor și a tichetelor de rută, precum și administrarea portofelului electronic și a facturilor.

Aplicația mobilă TollRo, disponibilă gratuit pentru iOS și Android, va putea fi folosită pentru achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului necesar calculării TollRo și primirea notificărilor rutiere.

Rovinieta va putea fi cumpărată și de la distribuitorii autorizați sau prin SMS. Punctele de vânzare CNAIR și cele de la trecerea frontierei vor permite cumpărarea rovinietei și a tichetului de rută. Plata în numerar va fi disponibilă în punctele selectate.

Plata TollRo prin furnizorii de servicii de taxare electronică, SETRE, nu va fi disponibilă chiar de la lansarea platformei. Această metodă, care va permite interoperabilitatea cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, urmează să fie introdusă începând cu 15 ianuarie 2027.

CNAIR va pune la dispoziția utilizatorilor și materiale video în care vor fi prezentate principalele operațiuni din TollRo, de la crearea contului și calcularea tarifului până la efectuarea plății și verificarea istoricului tranzacțiilor. Materialele vor fi publicate pe canalele oficiale ale companiei și pe portalul TollRo.