TollRo intră în linie dreaptă. CONAF cere clarificări înainte de aplicarea tarifului rutier

TollRo intră într-o nouă etapă, iar transportatorii trebuie să se pregătească pentru schimbarea modului de taxare de la 1 octombrie. CONAF avertizează însă asupra unor probleme legate de operaționalizarea sistemului și cere autorităților să clarifice soluțiile disponibile, testarea și procedurile pentru eventualele defecțiuni tehnice.

CONAF atrage atenția asupra unui decalaj în calendarul de operaționalizare a sistemului TollRo, în condițiile în care aplicarea efectivă a tarifului rutier calculat în funcție de distanța parcursă este programată să înceapă la 1 octombrie 2026, în timp ce interoperabilitatea sistemului românesc cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin Serviciul European de Taxare Rutieră – SETRE/EETS, urmează să devină operațională abia la 15 ianuarie 2027.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) susține modernizarea sistemului de taxare rutieră și principiul „plătești cât circuli”, însă avertizează că o astfel de reformă nu trebuie să transforme obligația de conformare într-un risc suplimentar pentru companii. Organizația arată că transportul rutier este esențial pentru funcționarea producției, distribuției, agriculturii, retailului și exporturilor României.

Potrivit CONAF, semnalul transmis de Patronatul Industriei de Transport și Logistică ASTRA, membru al organizației, vizează capacitatea mecanismelor disponibile în perioada de tranziție de a susține, fără blocaje administrative și operaționale, volumul și complexitatea activității flotelor comerciale.

Conform informării oficiale a CNAIR, publicată prin Registrul Național Electronic RoSETRE, 31 august 2026 a fost termenul stabilit pentru implementarea infrastructurii și sistemelor STRR și TollRo. Calendarul oficial prevede aplicarea tarifelor începând cu 1 octombrie 2026, în timp ce interoperabilitatea europeană ar urma să fie operaționalizată la 15 ianuarie 2027.

În paralel, UNTRR a anunțat, la 8 septembrie, că tichetul de rută va fi disponibil începând cu 1 octombrie 2026. Soluțiile de plată prin echipamentele VDO Link și OBU 5+ urmează să fie puse la dispoziția transportatorilor prin UNTRR începând cu 15 ianuarie 2027, potrivit CONAF.

La 11 septembrie 2026, pagina publică a Registrului Național Electronic RoSETRE indica faptul că nu există furnizori SETRE înregistrați și nici furnizori principali de servicii înregistrați. În același timp, secțiunea era marcată ca fiind în curs de construcție.

CONAF consideră că, în condițiile în care aplicarea sistemului TollRo începe la 1 octombrie, este necesară clarificarea publică a stadiului autorizării furnizorilor și a soluțiilor care vor fi efectiv disponibile transportatorilor.

În acest context, organizația solicită ca, înainte de 1 octombrie, să fie clarificate soluțiile disponibile operatorilor, să fie confirmată testarea sistemului în condiții de volum ridicat și să fie stabilite procedurile aplicabile în cazul unor disfuncționalități tehnice care nu sunt imputabile transportatorilor.

TollRo schimbă fundamental mecanismul actual de tarifare pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. Tariful nu mai este stabilit în funcție de o perioadă de utilizare, ci de distanța efectiv parcursă, categoria drumului, masa totală maximă autorizată și clasa de emisii EURO a vehiculului.

Legislația prevede trei modalități de achitare a tarifului TollRo. Plata poate fi făcută prin intermediul unui furnizor SETRo, prin utilizarea unor echipamente de bord, printr-un tichet de rută achitat înainte de efectuarea deplasării sau prin aplicația mobilă gratuită pusă la dispoziție de CNAIR pentru vehiculele înmatriculate în România.

În cazul tichetului de rută, operatorul trebuie să declare corect datele vehiculului și să identifice fiecare deplasare prin data efectuării acesteia, punctul de origine, punctele intermediare și destinația. Tichetul este valabil pentru trecerea declarată, în condițiile și în intervalul prevăzute de lege.

Pentru utilizarea aplicației mobile, șoferul sau operatorul trebuie să se asigure că dispozitivul aflat la bord este permanent funcțional pe durata utilizării domeniului SETRE România. Acesta trebuie să fie conectat la internet și la date mobile, iar funcția de geolocalizare trebuie să fie activă.

Potrivit CONAF, riscul identificat de ASTRA nu trebuie privit doar prin prisma posibilității ca activitatea camioanelor să fie oprită fizic. Blocajele pot apărea și la nivel administrativ, prin timpul suplimentar necesar pentru declararea și gestionarea rutelor, erori în configurarea deplasărilor, indisponibilități tehnice sau probleme de conectivitate și întârzieri în remedierea incidentelor.

În aceste condiții, CONAF solicită autorităților responsabile să clarifice și să facă public, înainte de aplicarea efectivă a sistemului TollRo, planul operațional pentru perioada 1 octombrie 2026 – 15 ianuarie 2027. Acesta ar trebui să precizeze soluțiile disponibile în mod efectiv operatorilor de transport și modul în care acestea pot fi utilizate pentru administrarea flotelor care desfășoară un volum ridicat de operațiuni.

Organizația cere, de asemenea, informații privind stadiul autorizării furnizorilor SETRo și al validării soluțiilor bazate pe echipamente de bord, precum și privind stadiul operațional al aplicației mobile CNAIR. Aceste informații sunt necesare pentru ca transportatorii să își poată pregăti din timp infrastructura tehnică și procedurile interne.

CONAF solicită și confirmarea efectuării testelor de capacitate, disponibilitate și reziliență ale STRR/TollRo, inclusiv în scenarii cu un volum ridicat de operațiuni simultane. Totodată, organizația consideră necesară existența unor proceduri de continuitate pentru situațiile în care anumite componente ale sistemului devin indisponibile.

Un alt aspect pentru care sunt solicitate clarificări vizează procedura și regimul aplicabile atunci când plata nu poate fi realizată sau înregistrată corect din cauze tehnice care nu sunt imputabile operatorului. CONAF cere precizarea modalităților de documentare, remediere și contestare, astfel încât o disfuncționalitate tehnică demonstrabilă să nu fie considerată automat o neconformare a operatorului economic.

În același timp, organizația solicită instituirea unui mecanism de asistență operațională disponibil permanent, cu canale clare de contact și timpi de răspuns adecvați unui sistem care va fi utilizat 24 de ore din 24.

„Problema TollRo este ordinea în care statul face lucrurile. România cere companiilor să se conformeze de la 1 octombrie, în timp ce interoperabilitatea europeană este prevăzută pentru 15 ianuarie. Între cele două date există mai mult decât un decalaj tehnic, există un risc economic. În transport, câteva minute pierdute într-un sistem administrativ se pot transforma în ore de întârziere într-un lanţ logistic, costuri într-un contract şi, în cele din urmă, preţuri mai mari în economie. O reformă nu este funcţională atunci când obligaţia vine înaintea infrastructurii care trebuie să o facă posibilă. Un sistem nu este pregătit pentru că are o dată de intrare în vigoare. Este pregătit atunci când poate funcţiona la scară. Statul poate stabili termenul unei obligaţii, dar nu poate transfera companiilor costul propriilor întârzieri tehnologice”, a arătat Cristina Chiriac, preşedintele fondator CONAF.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) consideră că data de 1 octombrie trebuie să reprezinte momentul de la care sistemul TollRo funcționează efectiv, nu începutul perioadei în care transportatorii îi testează limitele. Potrivit organizației, dacă autoritățile nu pot demonstra înainte de această dată funcționalitatea, capacitatea și continuitatea sistemului în condiții reale de trafic, calendarul aplicării trebuie reevaluat.

CONAF este prima confederație patronală din România dedicată antreprenoriatului feminin. Organizația reunește companii din toate domeniile economiei, care au peste 245.000 de angajați, prin intermediul celor 33 de sucursale teritoriale.