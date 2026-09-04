EXCLUSIV. CNAIR anunță ce lucrări de autostrăzi au rămas în afara termenului PNRR. Alin Șerbănescu: Nouă ni s-au dat 5,4 miliarde și am cheltuit 7 miliarde

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a fost prezent în ediția de vineri, 4 septembrie, a podcastului „Picătura de business”, unde a discutat despre stadiul real al marilor proiecte de infrastructură rutieră din România.

Printre temele abordate de purtătorul de cuvânt al CNAIR în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” s-au numărat lucrările la autostrăzi, drumuri expres și poduri, inclusiv proiectele Sibiu-Pitești și Autostrada Moldovei, precum și termenele aferente PNRR și supracontractarea despre care vorbește Guvernul.

„Hai cu subiectul ardent, că suntem pe 4 septembrie, la 4 zile după expirarea termenului fatidic de 31 august, când ar fi trebuit să încheie toate proiectele finanțate prin PNRR, ce a rămas pe din afară? Ce n-am reușit să terminăm la timp și trebuie să băgăm mâna în buzunar, referitor la infrastructură rutieră, desigur”, a spus Radu Preda la începutul podcastului.

Una dintre principalele teme ale discuției a fost termenul de 31 august, până la care ar fi trebuit finalizate proiectele finanțate prin PNRR. Radu Preda a ridicat problema lucrărilor care nu au fost finalizate la timp și care ar urma să fie suportate din bugetul de stat, în special în ceea ce privește infrastructura rutieră.

„Practic, ce s-a terminat, ce s-a lucrat până pe 31 august se decontează”, a completat Radu Preda.

În cazul Autostrăzii Moldovei, Șerbănescu a explicat că suma care mai trebuie acoperită de la buget nu trebuie echivalată cu întregul volum de aproximativ 77 de kilometri vehiculat în unele estimări, deoarece tronsoanele se află în diferite stadii de execuție, unele la 68%, iar altele la 55%. Lucrările realizate până la 31 august urmează să fie decontate și plătite.

„Aici, practic, trebuie să băgăm mâna în buzunar pentru ce a mai rămas din autostrada 7, autostrada Moldovei, dar nu 77 de kilometri, cum încearcă a unii să spună, pentru că ele sunt la diverse grade de execuție, 68%, 55%. Media ar fi..”, a spus Alin Șerbănescu.

Potrivit estimării prezentate de reprezentantul CNAIR, din Autostrada Moldovei ar mai rămâne efectiv de plătit de la bugetul de stat aproximativ 25 de kilometri. La acestea se adaugă aproximativ 2,3 kilometri din cei aproape 9-10 kilometri aferenți secțiunilor D și E ale tronsonului Lugoj-Deva, unde sunt construite tunelurile pentru urși.

În total, după suprapunerea procentelor de execuție peste lungimea tronsoanelor, aproximativ 32 de kilometri din cei circa 470 de kilometri incluși inițial în PNRR ar mai trebui suportați din bugetul de stat.

Situația kilometrilor finanțați prin PNRR este însă mai complexă. Inițial, prin program erau finanțați peste 400 de kilometri de infrastructură rutieră. Ulterior, în urma modificărilor de anul trecut, Guvernul a decis reducerea numărului de kilometri incluși în PNRR, astfel că au rămas aproximativ 300 și ceva de kilometri. Dintre aceștia, CNAIR a reușit să realizeze deja aproximativ 270-280 de kilometri.

Dacă raportarea se face la numărul de kilometri inclus inițial în PNRR, fără a ține cont de tronsoanele eliminate ulterior, ar rezulta că aproximativ 77 de kilometri din cei circa 470 de kilometri inițiali nu au fost realizați până la termenul stabilit.

În ceea ce privește banii alocați, situația prezentată de CNAIR arată că instituția a primit 5,4 miliarde de euro pentru infrastructura rutieră prin PNRR, cu obligația de a-i cheltui, însă a ajuns să cheltuiască 7 miliarde de euro. Astfel, potrivit lui Șerbănescu, România nu a pierdut bani din această perspectivă, ci a cheltuit cu aproximativ 1,6 miliarde de euro peste suma inițial alocată CNAIR pentru infrastructura rutieră.

Această sumă suplimentară a fost atrasă de la alte proiecte care nu au fost finalizate în cadrul PNRR. Reprezentantul CNAIR a explicat astfel de unde provin cele aproximativ 1,6 miliarde de euro cheltuite peste suma inițială alocată infrastructurii rutiere.

„Se plătește, da, se plătește. Deci ar mai fi rămas, ar mai rămâne deplătit efectiv din bugetul de stat din autostrada Moldovei 25 de kilometri. Deci atât, așa, suprapunând procentele pe kilometri ca să înțeleagă toată lumea, în diverse stadii. Și mai rămân vreo 2,3 kilometri din cei 9 kilometri, 10 kilometri, aproape, de plătit-o din bugetul de stat, pe Lugoșdeva, secțiune E și D, acolo unde se construiesc acele faimoase tuneluri pentru urși. Deci, una peste alta, undeva la 32 de kilometri din cei 470, parcă, de kilometri inițial băgați în PNRR, ar mai rămâne de suportat din bugetul de stat. Bine, și aici cu PNR-ul este o poveste întreagă. Că inițial au fost vreo 400 și ceva de kilometri. finanțați prin PNRR. După care, anul trecut, dacă ne aducem aminte, a venit guvernul și a zis nu mai lăsăm 470. Da, mai scoatem. Și au rămas vreo 300 și ceva. Din 300 și ceva am făcut deja 270 sau 280. Adică am tot făcut din ei. Și a rămas și zvârta asta. Dacă este să suprapunem, să vedem ce nu s-a făcut din kilometri inițial, ar mai rămâne 77 de kilometri din cei 470, să ziceți, 780, așa care nu s-au făcut din kilometri inițial. Fără să luăm în calcul ce s-a mai scos pe parcurs. Dacă o luăm în termen de bani atrași, nouă ni s-au dat CNAIR pentru infrastructură rutieră 5,4 miliarde să cheltuim și am cheltuit 7 miliarde. Deci n-am pierdut nici bani. (…) Overall e adevărat că am fost întrebat de unde, de ce am luat noi 1,6 miliarde în plus și evident le-am luat de alte proiecte care nu s-au terminat prin PNRR”, a subliniat Alin Șerbănescu.

Radu Preda a ridicat și problema proiectelor sau fragmentelor de proiect care ar putea fi în pericol să nu fie finalizate tocmai din cauza depășirii termenului de 31 august. Alin Șerbănescu și-a exprimat speranța că statul va prelua și va finanța lucrările rămase nefinalizate.

„Te întreb altfel. Există vreun proiect sau vreun fragment de proiect care este în pericol să nu se facă din cauza că nu ne-am încadrat în acest termen?”, a întrebat Radu Preda.

În opinia sa, ar fi o situație greu de justificat ca România să nu aibă capacitatea financiară de a finaliza lucrările rămase, în condițiile în care este vorba despre aproximativ 32 de kilometri de infrastructură rutieră. Astfel, perspectiva prezentată de CNAIR este că proiectele rămase nefinalizate după expirarea termenului PNRR nu ar trebui să fie abandonate, ci susținute în continuare de la bugetul de stat.

„Nu. Eu așa sper. (n.red. statul își va asuma tot ce a rămas nefăcut). Ar fi chiar de râsul curcilor, ca să zicem așa, să mai avem de făcut 32 de kilometri și să nu avem capacitatea să îi finanțăm”, a completat Alin Șerbănescu.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.