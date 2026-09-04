Termen-limită pentru românii cu construcții fără autorizație. Ce se întâmplă după un an

Noul Cod al urbanismului introduce o serie de modificări importante în ceea ce privește construcțiile și autorizarea acestora. Printre noile prevederi se află și un mecanism destinat anumitor persoane care au realizat construcții fără autorizație și care vor să le aducă în legalitate.

Potrivit explicațiilor avocatului Adrian Cuculis, proprietarii aflați în această situație au la dispoziție un termen de un an pentru a urma procedura prevăzută de noile reglementări. Măsura vizează construcții care pot îndeplini condițiile tehnice și urbanistice necesare pentru a fi autorizate ulterior.

Noul Cod al urbanismului a intrat în vigoare la 25 august și a modificat mai multe reguli referitoare la autorizarea construcțiilor, intrarea în legalitate și termenele aplicabile. Una dintre schimbările menționate de avocat se referă la introducerea autorizației de regularizare pentru anumite construcții ridicate fără autorizație.

Procedura poate privi situații precum construirea unei case, a unui garaj sau realizarea unei extinderi fără documentația necesară. Pentru ca o astfel de construcție să poată fi adusă în legalitate, proprietarul trebuie să demonstreze că aceasta respectă cerințele tehnice și urbanistice prevăzute de legislația în vigoare.

Adrian Cuculis a explicat că noul mecanism presupune verificarea construcției și stabilirea faptului că aceasta poate îndeplini condițiile necesare. În cazul construcțiilor realizate fără autorizație, proprietarul trebuie să parcurgă demersurile prevăzute de noua procedură.

„Ai o construcție ridicată fără autorizație de construire? Fie că vorbim de un garaj, că vorbim de o casă, că vorbim poate de o extindere pe care ai făcut-o, toate în mod normal ar fi trebuit să fie cerută, sau pentru fiecare dintre ele în parte, ar fi trebuit să fie cerută o autorizație de construire în contextul în care, bineînțeles, avem o fundație, avem o structură și așa mai departe. Avem o nouă lege, respectiv ceea care a abrogat tot ceea ce știam până acum despre autorizațiile de construire, intrarea în legalitate, termenii de prescripție și așa mai departe. Și, practic, noul cod al urbanismului, vine cu o noutate: autorizația de regularizare. Această autorizație de regularizare presupune în cele din urmă ca tu, cel care ai construit fără autorizație de construire și care nu a fost demolat la cererea vecinilor sau poate la cererea primăriei și aprobată de instanța de judecată, să poți să intri acum în legalitate. Și, atenție, ai un an de zile să faci ceea ce îți voi spune acum să faci”, a arătat avocatul.

În perioada de un an prevăzută de noul mecanism, proprietarul trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru ca imobilul să poată fi regularizat. Printre acestea se află respectarea indicatorilor urbanistici și realizarea documentației tehnice necesare.

Potrivit explicațiilor oferite de Adrian Cuculis, este necesară și o expertiză tehnică prin care să fie verificată siguranța construcției. Documentația trebuie să arate că imobilul respectă parametrii de siguranță necesari, iar ulterior proprietarul trebuie să facă demersurile administrative la primăria pe raza căreia se află construcția.

După expirarea perioadei de un an, posibilitatea de regularizare a anumitor construcții realizate fără autorizație devine mai limitată, potrivit explicațiilor avocatului. În această situație, regulile aplicabile diferă față de perioada în care este disponibil mecanismul introdus prin noul Cod al urbanismului.

„Dacă a trecut acest an de zile, singurele care se mai pot pune în regulă și pot intra în legalitate sunt construcțiile care au până într-o 150 de metri pătrați, dar, bineînțeles, cu niște reglementări. Hai să spunem că este un soi de amnistie pe autorizarea de construire sau pe imobile construite fără autorizație de construire, dar totuși care nu pot arăta ca niște dughene sau ca niște construcții insalubre care nu respectă niște norme minimale. Prin urmare, în acest an de zile de când intra în vigoare noul cod al urbanismului, trebuie să respecți odată indicii de urbanism, în același timp tu ai nevoie de un proiect pe care ți-l va emite inginerul de structură, prin care se arate practic în cadrul acelei expertize că, într-adevăr, construcția respectivă îndeplinește parametrii de siguranță și, sigur, nu în ultimul rând, va trebui să faci toate demersurile pe lângă primăria de unde ai ridicat acea clădire, mă rog, extindere sau orice altceva care nu are autorizație de construire”, a spus avocatul.

Cuculis a precizat astfel că, după trecerea termenului de un an, pot fi regularizate construcțiile care au până la 150 de metri pătrați, cu respectarea condițiilor prevăzute de reglementări. Construcția trebuie să respecte anumite norme minimale și să îndeplinească cerințele tehnice și urbanistice aplicabile.

Pentru perioada de un an de la intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului, proprietarii trebuie să parcurgă procedura de autorizare a regularizării, să respecte indicatorii urbanistici, să obțină documentația tehnică necesară și să efectueze demersurile administrative la autoritatea locală competentă.

O altă modificare menționată de avocat privește termenul de prescripție de trei ani care era invocat anterior în cazul construcțiilor realizate fără autorizație. Potrivit explicațiilor sale, simpla trecere a acestui termen nu mai permite folosirea vechiului mecanism pentru înscrierea construcției în cartea funciară.

În vechea situație descrisă de Adrian Cuculis, proprietarul unei construcții realizate fără autorizație putea ajunge la înscrierea dreptului de proprietate după trecerea termenului de prescripție, dacă în perioada respectivă nu primea o amendă din partea autorităților competente. Noul Cod al urbanismului elimină acest mecanism.

„Dacă pierzi fereastra asta de un an de zile, pe de-o parte că, bineînțeles, nu mai ai termenul de trei ani de zile de prescripție cum era înainte, construiai și practic în trei ani de zile, dacă nu primeai amendă din partea Poliției locale, din partea Inspecției de stat în construcții și așa mai departe, puteai să mergi pur și simplu să intabulezi dreptul de proprietate, ei bine, s-a eliminat această chestiune și, bineînțeles, s-a eliminat și mecanismul referitor la ceea ce însemna intrarea în legalitate, care avea cumva în spate un mecanism ce deriva dintr-un ordin, dar nu era foarte clar. Autorizația de regularizare este cea pe care trebuie să o urmezi acum, dacă nu, bineînțeles, instanța de judecată”, a subliniat Adrian Cuculis.

Prin urmare, noile prevederi schimbă procedura aplicabilă construcțiilor realizate fără autorizație, inclusiv în ceea ce privește termenul de prescripție și posibilitatea de înscriere a acestora în cartea funciară. Pentru proprietarii care intră în situația reglementată de noul mecanism, perioada de un an reprezintă intervalul menționat pentru parcurgerea procedurii de autorizare a regularizării.