Codul Urbanismului a intrat în vigoare. Sancțiuni de până la 1 milion de lei pentru construcții. Noua regulă pentru proprietari

Românii care execută lucrări de construcții fără autorizațiile necesare riscă sancțiuni mult mai mari după intrarea în vigoare a noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. De la 25 august 2026, amenda pentru anumite lucrări realizate fără autorizație poate ajunge la 1 milion de lei. Reglementarea introduce sancțiuni distincte și pentru nivelurile construite fără respectarea autorizației, iar modificările nu se opresc aici: sunt majorate amenzi în domeniul calității construcțiilor și apare o nouă infracțiune în materia urbanismului.

Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a intrat în vigoare pe 25 august și reunește într-un singur act normativ regulile privind amenajarea teritoriului, urbanismul și construcțiile.

Una dintre cele mai importante schimbări privește sancțiunile aplicabile pentru executarea unor lucrări fără autorizația necesară sau cu încălcarea condițiilor prevăzute în aceasta.

Pentru executarea lucrărilor fără autorizație de construire, de desființare, de regularizare sau de modificare ori cu nerespectarea prevederilor autorizației, amenda este cuprinsă acum între 50.000 și 1.000.000 de lei.

Diferența față de vechiul sistem este considerabilă. Potrivit reglementării anterioare, limitele sancțiunii erau cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei.

Prin urmare, limita minimă a amenzii ajunge să fie de 50 de ori mai mare, în timp ce sancțiunea maximă posibilă este de zece ori mai ridicată.

Noul Cod tratează separat și situațiile în care proprietarul sau dezvoltatorul nu respectă regimul de înălțime stabilit prin autorizația de construire sau de modificare.

Într-un asemenea caz, pe lângă sancțiunea aplicabilă pentru nerespectarea autorizației, poate interveni o amendă cuprinsă între 50.000 și 500.000 de lei pentru fiecare nivel neautorizat.

Impactul poate deveni astfel foarte mare în cazul unei construcții care depășește cu mai multe niveluri ceea ce a fost autorizat.

De exemplu, sancțiunea este raportată la fiecare nivel construit fără autorizare, ceea ce înseamnă că nu discutăm despre o singură amendă fixă indiferent de amploarea abaterii.

Odată cu intrarea în vigoare a Codului, o parte importantă a vechii legislații care reglementa separat aceste domenii a fost abrogată.

Printre actele normative vizate se numără Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și normele sale de aplicare, precum și Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și normele aferente.

A fost abrogată aproape în integralitate și Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Deși Codul are aplicabilitate imediată, administrațiile publice centrale și locale au la dispoziție până la sfârșitul anului 2026 pentru revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare și a procedurilor operaționale și pentru adoptarea măsurilor administrative necesare aplicării noilor prevederi.

Intrarea în vigoare a noului sistem ridică însă și o problemă juridică importantă în ceea ce privește prescripția contravențiilor din domeniul autorizării construcțiilor.

Vechea Lege nr. 50/1991 stabilea un termen special de trei ani pentru prescrierea dreptului de constatare a contravenției și de aplicare a amenzii.

O asemenea prevedere specială nu mai apare expres în noul Cod pentru aceste contravenții.

În același timp, Codul exclude aplicarea OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor în situațiile respective.

În aceste condiții, modul în care va fi calculată prescripția poate genera interpretări și litigii până la o eventuală clarificare legislativă sau jurisprudențială.

Schimbări importante apar și în materia calității construcțiilor.

Faptele sancționate contravențional rămân, în linii generale, similare, însă sancțiunile sunt reorganizate și, în anumite cazuri, majorate.

Noul Cod stabilește trei paliere de amenzi: între 10.000 și 20.000 de lei, între 20.000 și 50.000 de lei și între 50.000 și 100.000 de lei.

Anterior, Legea nr. 10/1995 prevedea, în funcție de abatere, alte intervale de sancționare, inclusiv amenzi de la 3.000 la 10.000 de lei și de la 10.000 la 20.000 de lei.

În această materie, dreptul de aplicare a amenzii continuă să se prescrie în termen de cinci ani. Se schimbă însă reperul de la care este calculată perioada: termenul curge de la data săvârșirii faptei, nu de la data recepției lucrărilor, așa cum prevedea norma anterioară.

O altă modificare privește infracțiunea care fusese introdusă în Legea nr. 10/1995 prin OUG nr. 17/2026 și care viza anumite încălcări ale reglementărilor tehnice privind securitatea la incendiu.

Norma respectivă prevedea, în anumite condiții în care era pusă în pericol viața sau integritatea corporală a uneia sau mai multor persoane, o pedeapsă cu închisoarea de la un an la cinci ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Textul respectiv a fost abrogat și nu se mai regăsește ca atare în noul Cod. Acest lucru nu exclude însă posibilitatea ca anumite conduite concrete să poată intra sub incidența altor infracțiuni prevăzute de Codul penal sau de legislația penală specială, dacă sunt îndeplinite condițiile acestora.

În același timp, Codul introduce o nouă infracțiune în domeniul urbanismului.

Este vizată inițierea, de către persoanele cu atribuții prevăzute de lege, precum primarul sau președintele consiliului județean, și aprobarea cu intenție de către consilierii locali sau județeni a unor documentații de urbanism care urmăresc intrarea în legalitate a construcțiilor fără autorizație ori realizate cu nerespectarea autorizației.

Există o excepție pentru așezările informale din extravilan.

Pentru această faptă, Codul prevede închisoare de la trei luni la un an sau amendă penală.

Aplicarea Codului poate genera dificultăți și în privința zonelor construite protejate.

Anumite contravenții sunt reglementate de noul Cod, care stabilește amenzi între 10.000 și 100.000 de lei.

În același timp, prevederi formulate într-o manieră foarte apropiată au rămas în vigoare în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Acolo, sancțiunile sunt considerabil mai mici, fiind cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Existența simultană a acestor dispoziții poate ridica probleme privind norma care trebuie aplicată într-o situație concretă, aspect care ar putea fi clarificat ulterior prin practica autorităților și a instanțelor.