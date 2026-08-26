Regulă obligatorie în orașele din România. Șoferii ar putea avea accesul restricționat în anumite zone

Noul Cod al Urbanismului, intrat în vigoare la 25 august 2026, introduce obligații pentru autoritățile locale privind delimitarea zonelor cu emisii zero și a celor cu emisii scăzute. Consiliile locale au la dispoziție cel mult 12 luni pentru adoptarea hotărârilor necesare, până la actualizarea planurilor urbanistice generale. În aceste perimetre vor putea fi introduse restricții de acces pentru vehicule în funcție de emisiile de CO₂. Legea nu interzice însă, în acest moment, o anumită categorie de mașini și nici nu introduce o taxă națională de acces.

Noile prevederi stabilesc un termen de maximum 12 luni în care autoritățile locale trebuie să delimiteze zonele destinate măsurilor pentru îmbunătățirea calității aerului.

Codul prevede că:

„până la actualizarea planurilor urbanistice generale cu delimitarea zonelor în care sunt introduse măsuri pentru creșterea calității aerului în centrele urbane, consiliile locale vor adopta prin hotărâri, în baza propunerii compartimentelor de specialitate în domeniul urbanismului și mediului, delimitarea zonelor cu emisii zero și a zonelor cu emisii scăzute, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului cod”.

Potrivit definițiilor cuprinse în noul Cod al Urbanismului, zonele cu emisii zero sau cu emisii scăzute sunt perimetre în care pot fi introduse restricții de acces pentru vehiculele cu emisii de dioxid de carbon.

Planurile urbanistice generale vor trebui, de asemenea, să cuprindă reglementări referitoare la „zonele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de CO₂”, precum și la zonele cu emisii zero și cele cu emisii scăzute.

Intrarea în vigoare a Codului nu înseamnă că, de la 25 august, anumite mașini nu mai pot circula în orașe.

Legea nu stabilește o normă Euro de la care autoturismele să fie interzise, nu introduce o limită generală privind vechimea mașinii și nici o taxă națională pentru accesul în zonele respective.

Codul stabilește cadrul prin care restricțiile vor putea fi introduse la nivel local. Regulile concrete vor trebui stabilite pentru fiecare zonă, în funcție de reglementările adoptate de autoritățile competente.

Astfel, ulterior vor trebui stabilite categoriile de vehicule vizate, eventualele excepții, condițiile de acces și, acolo unde va fi cazul, dacă accesul anumitor mașini va putea fi permis contra cost.

Separat de prevederile noului Cod al Urbanismului, Bucureștiul pregătește introducerea unei Zone cu Emisii Reduse (LEZ).

Măsura apare în Planul de Acțiune pentru un Oraș Verde al Municipiului București, document strategic aflat în dezbatere publică.

Proiectul are în vedere restricționarea progresivă a accesului vehiculelor considerate cele mai poluante. Regulile ar urma să fie diferențiate inclusiv în funcție de combustibil și de vechimea autoturismelor.

Vehiculele diesel și mașinile mai vechi ar putea fi supuse unor condiții mai stricte și ar putea fi incluse mai devreme în sistemul de restricții.

Planul elaborat de Primăria Capitalei în colaborare cu BERD pentru implementarea zonei cu emisii reduse presupune un cost estimat de 15 milioane de euro, cu finanțare din PNRR și printr-un împrumut InvestEU.

Controlul accesului ar urma să fie realizat inclusiv prin intermediul camerelor ANPR, capabile să recunoască automat numerele de înmatriculare.

Acestea ar urma să fie instalate la punctele de acces în zona cu emisii reduse și să identifice vehiculele care intră în perimetrul respectiv.

Sistemul informatic ar putea verifica dacă mașina îndeplinește condițiile de acces stabilite pentru LEZ și ar putea identifica automat vehiculele neconforme.

În același timp, este prevăzută modernizarea sistemului de monitorizare a calității aerului din Capitală. Planurile includ campanii pentru măsurarea poluării generate de trafic și folosirea laboratoarelor mobile în zonele cu circulație intensă.

Datele colectate ar urma să permită evaluarea rezultatelor obținute după introducerea LEZ și, dacă va fi necesar, modificarea limitelor zonei sau a restricțiilor aplicate.

Planul Capitalei prevede și crearea unui sistem pentru emiterea amenzilor în cazul vehiculelor care nu respectă condițiile de acces.

În situația în care LEZ va fi implementată în forma propusă, un șofer care intră în zona restricționată cu un vehicul neconform ar putea fi sancționat.

În acest moment nu este stabilită însă valoarea amenzii. PAOV menționează introducerea mecanismului de sancționare, fără să precizeze suma pe care ar putea fi obligat să o achite un șofer.

Documentația ia în calcul și alte instrumente, printre care taxarea în funcție de nivelul de poluare și restricționarea accesului anumitor categorii de vehicule.

Prin urmare, regulile finale ar putea presupune interdicții pentru unele mașini și condiții speciale de acces pentru altele. O eventuală taxă și valoarea acesteia nu sunt însă stabilite în prezent.

Calendarul estimativ prezentat de Primăria Capitalei prevede între 6 și 9 luni pentru proiectarea limitelor și standardelor LEZ.

Pentru instalarea sistemelor de monitorizare a calității aerului sunt estimate aproximativ șase luni, în timp ce montarea sistemelor de supraveghere și a camerelor necesare controlării accesului ar putea dura între 12 și 18 luni.

Municipalitatea estimează că introducerea unei asemenea zone ar putea reduce atât emisiile de gaze cu efect de seră, cât și nivelul poluanților care afectează direct sănătatea populației.

Potrivit documentației, reducerea numărului vehiculelor cu emisii ridicate ar putea diminua costurile asociate problemelor de sănătate cu aproximativ 1,3-3,9 milioane de euro anual, în funcție de nivelul reducerii poluării.