Alertă pe litoral: Dronă cu explozibil, găsită pe plaja din Olimp. Turiștii au fost evacuați

O dronă care a ajuns pe plaja din Olimp a declanșat miercuri dimineață o intervenție de urgență. Turiștii au descoperit fragmentele în apropierea țărmului și au alertat autoritățile, iar zona a fost evacuată și izolată. Unul dintre fragmente conținea explozibil.

Autoritățile au intervenit miercuri dimineață, în stațiunea Olimp, județul Constanța, după ce turiștii au descoperit pe plajă un fragment provenit de la o dronă și au sunat la 112. Zona a fost imediat izolată, iar accesul turiștilor a fost interzis pe o rază de aproximativ 500 de metri.

Potrivit informațiilor disponibile, fragmentul de dronă descoperit în apropierea țărmului conținea explozibil. Bucata periculoasă a fost detonată controlat de autorități, într-o groapă săpată pe plajă special pentru această operațiune. Un alt fragment, considerat nepericulos, a rămas pe plajă pentru verificări.

Descoperirea a fost făcută în primele ore ale dimineții, când turiștii au ajuns pe plajă și au observat în valurile mării o bucată dintr-o dronă. Aceștia au alertat autoritățile, iar polițiștii sosiți la fața locului au delimitat imediat perimetrul.

Ulterior, specialiștii au fost chemați pentru a stabili dacă obiectul prezenta risc și dacă acesta conținea o încărcătură explozivă. Plaja a fost închisă temporar, pentru ca intervenția să se desfășoare în condiții de siguranță și pentru a preveni punerea în pericol a turiștilor.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat pentru „Ziua de Constanța” că situația era sub control și că autoritățile urmau să transmită informații oficiale după ce echipele din teren aveau să ofere toate detaliile. El a precizat că procedura desfășurată la fața locului era una standard și că autoritățile urmau să revină cu informații concrete.

Evenimentul are loc după ce, în ultima săptămână, furtunile de pe mare au adus la țărm mai multe resturi provenite de la drone. Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, mai multe astfel de fragmente au fost recuperate, însă cele mai multe nu aveau încărcătură explozivă.

Autoritățile nu au precizat, deocamdată, proveniența dronei găsite la Olimp și nici circumstanțele exacte în care aceasta a ajuns la mal. Verificările continuă, iar accesul pe sectorul de plajă afectat rămâne restricționat.