Vremea rea pune stăpânire pe România! ANM a emis două Coduri Galbene de vijelie. Ce zone vor fi afectate de furtună

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ, valabile până mâine, 27 august, ora 23:00. Iată ce zone vor fi afectate de vremea rea.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ, valabile până mâine, 27 august, ora 23:00.

Primul Cod Galben este valabil astăzi, 26 august, între orele 10:00 – 23:00, fiind afectată cea mai mare parte a zonei montane, estul și sud-estul Transilvaniei.

În cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

Al doilea Cod Galben va fi valabil mâine, 27 august, între orele 12:00 – 23:00, zonele afectate fiind estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali.

În estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

Cod Galben: Fenomenele meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată.

Cod Portocaliu: Fenomenele meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.

Cod Roșu: Fenomene meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.