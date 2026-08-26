Peste 600 de milioane de oameni s-au confruntat cu foamea în 2025. De ce nutriția și diversitatea alimentară reprezintă adevărata urgență socială

Foamea nu înseamnă doar lipsa hranei, ci și lipsa alimentelor care asigură o nutriție adecvată. Milioane de oameni nu își permit o dietă sănătoasă, iar în România Băncile pentru Alimente încearcă să transforme surplusurile de fructe, legume, lactate și carne în hrană nutritivă pentru cei vulnerabili.

Să ai suficientă mâncare pe masă nu înseamnă automat că ai și o alimentație sănătoasă. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale raportului global „The State of Food Security and Nutrition in the World 2026” (SOFI), lansat la finalul lunii iulie 2026 de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), împreună cu IFAD, UNICEF, WFP și WHO.

Raportul arată că, deși situația alimentară globală a înregistrat ușoare îmbunătățiri în ultimii ani, criza este departe de a fi rezolvată. Aproximativ 645 de milioane de oameni s-au confruntat cu foamea în 2025, ceea ce evidențiază amploarea în continuare a problemei.

Dincolo de lipsa efectivă a hranei, documentul atrage atenția asupra unei probleme mai puțin vizibile, dar la fel de importante: calitatea nutrițională a alimentelor consumate. La nivel mondial, peste 2,7 miliarde de oameni nu își permit o dietă sănătoasă. Costurile ridicate ale alimentelor bogate în nutrienți, în special ale produselor de origine animală, fructelor și legumelor proaspete, reprezintă aproape 70% din costul total al unei alimentații echilibrate.

Atunci când aceste alimente sunt prea scumpe sau greu accesibile, milioane de familii ajung să se bazeze pe produse ieftine și intens procesate, care oferă mai puțini nutrienți. Astfel, lipsa accesului la o alimentație de calitate contribuie la alimentarea unei alte probleme globale majore: malnutriția.

România reflectă acest semnal de alarmă european și global. Asigurarea unei cantități suficiente de hrană și calorii reprezintă doar primul pas, în timp ce adevărata provocare pentru comunitățile vulnerabile este accesul constant la o alimentație variată, proaspătă și nutritivă.

Pentru a răspunde acestei nevoi, Băncile pentru Alimente nu se limitează la distribuirea unor pachete standard cu produse de bază, ci încearcă să diversifice cât mai mult hrana oferită persoanelor aflate în dificultate. Prin activitatea logistică desfășurată zilnic de cele nouă Bănci Regionale, rețeaua națională preia alimente de la companiile donatoare și le distribuie rapid către asociațiile partenere.

Printre produsele salvate și distribuite se numără fructe, legume, lactate, carne și alte alimente nutritive și perisabile. Acestea sunt importante pentru o alimentație echilibrată, însă au și o durată de valabilitate scurtă, ceea ce face ca recuperarea și distribuirea lor să fie o cursă contra cronometru.

Pentru ca alimentele proaspete să ajungă în condiții bune la cei care au nevoie de ele, este necesară o infrastructură logistică adaptată, bazată pe mașini și spații de depozitare frigorifice. Prin menținerea temperaturii controlate pe parcursul transportului și depozitării, nutrienții și calitatea alimentelor pot fi păstrate până în momentul în care acestea ajung pe masa beneficiarilor, fie că este vorba despre un copil dintr-un centru social sau despre un vârstnic care trăiește singur.

„Misiunea noastră nu este doar de a potoli foamea, ci de a oferi o șansă reală la sănătate și dezvoltare. Un copil care mănâncă zilnic doar cartofi sau produse cu mult zahăr poate să nu pară flămând la o primă vedere, dar organismul lui suferă de lipsă de nutrienți esențiali, care îi va afecta creșterea și capacitatea de a învăța. O dietă variată, bogată în legume, fructe, lactate și proteine, nu este un lux, ci o nevoie de bază și un drept la demnitate. În spatele fiecărui iaurt sau măr salvat de la risipă se află o cărămidă pusă la temelia sănătății unei generații care are nevoie de energie pentru a-și construi un viitor,” a declarat Romuald Bulai, Președintele Federației Băncilor pentru Alimente din România.

Produsele cele mai hrănitoare sunt, de multe ori, și cele mai sensibile din punct de vedere logistic. În acest context, Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR) lansează un apel către companiile din agricultură, industria alimentară și retail să doneze surplusurile de alimente nutritive înainte ca acestea să devină imposibil de valorificat.

Companiile partenere sunt încurajate să ofere o gamă cât mai variată de produse și, mai ales, să anunțe din timp existența surplusurilor. Cu cât alimentele sunt preluate mai devreme, înainte de expirare sau imediat după sortarea produselor în depozitele agricole, cu atât acestea pot fi transportate mai rapid și în condiții corespunzătoare către beneficiari.

Prin intermediul lanțului de frig, alimentele pot ajunge în timp util la cantinele sociale și centrele de zi partenere. Astfel, surplusurile care altfel ar putea fi risipite pot contribui la asigurarea unei alimentații mai variate și mai nutritive pentru mii de copii și vârstnici vulnerabili din România.