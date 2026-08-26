Legea hidrogenului, adoptată de Parlament. Proiectul, jalon în PNRR, merge la promulgare

Camera Deputaților a adoptat miercuri modificările aduse Legii nr. 237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi. Proiectul, care reprezintă un jalon asumat de România prin PNRR, a primit 218 voturi „pentru” și merge acum la președinte pentru promulgare.

Proiectul a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților cu 218 voturi „pentru”, 50 „împotrivă” și 8 abțineri, în timp ce doi deputați prezenți nu au votat.

Camera Deputaților este for decizional, astfel că, după încheierea procedurii parlamentare, legea urmează să fie transmisă președintelui pentru promulgare.

Adoptarea actului normativ este importantă și din perspectiva angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, proiectul reprezentând un jalon din PNRR.

Actul normativ modifică și completează Legea nr. 237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor.

Sunt vizate, de asemenea, prevederi ale OUG nr. 163/2022 referitoare la cadrul legal pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, aprobată prin Legea nr. 110/2026.

Prin aceste modificări, cadrul legislativ național urmează să fie actualizat în raport cu obligațiile existente în legislația României și a Uniunii Europene.

Una dintre principalele direcții ale legii este crearea unui cadru funcțional pentru dezvoltarea utilizării hidrogenului regenerabil în România.

Modificările vizează atât producerea și utilizarea acestuia, cât și monitorizarea hidrogenului provenit din surse regenerabile.

Noile prevederi urmăresc o aplicare coerentă a obligațiilor existente pentru sectoarele transporturilor și industriei, două dintre domeniile vizate de procesul de reducere a emisiilor de carbon.

După votul final din Camera Deputaților, proiectul părăsește Parlamentul și urmează etapa promulgării.