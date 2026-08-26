Revolut lansează EURR, stablecoinul garantat în euro. Moneda digitală va conecta euro cu piața criptomonedelor

Revolut intră mai adânc pe piața criptomonedelor și lansează EURR, un stablecoin ancorat la euro. Produsul este destinat să simplifice transferurile dintre moneda tradițională și activele digitale.

Revolut, compania globală fintech cu peste 80 de milioane de clienți cu cont personal la nivel mondial și peste 16 milioane de utilizatori cu conturi de criptomonede, a început miercuri lansarea etapizată a EURR, un stablecoin garantat în euro. Moneda digitală este emisă de Bridge, companie deținută de Stripe, și este integrată în aplicația Revolut pentru conturile personale.

Lansarea a început cu un grup restrâns de clienți eligibili din Danemarca, Polonia și Portugalia. Revolut susține că noul produs reprezintă un pas în strategia sa de a deveni o punte între moneda fiduciară și criptomonede, prin aducerea euro în mediul on-chain și conectarea serviciilor de schimb valutar cu ecosistemul cripto.

Stablecoinurile reprezintă o infrastructură importantă pentru economia criptomonedelor, fiind utilizate pentru tranzacționare, retrageri și transferuri în cadrul rețelelor blockchain. Pe măsură ce activele digitale se apropie de sistemul financiar tradițional, Revolut consideră că stablecoinurile ar putea avea utilizări mai largi, inclusiv în transferuri internaționale, tranzacții comerciale și retrageri pe termen lung.

EURR le va oferi clienților eligibili o infrastructură on-chain denominată în euro, care le va permite să transfere fonduri între euro și criptomonede. Stablecoinul va fi, de asemenea, compatibil cu mai multe rețele blockchain și portofele externe.

EURR este conceput să își mențină valoarea la 1 euro și este garantat prin rezerve deținute și gestionate de emitentul Bridge Building S.A., în conformitate cu cerințele de reglementare MiCA aflate în vigoare.

O lansare mai amplă a EURR în Spațiul Economic European, precum și introducerea altor monede denominate, este planificată pentru mai târziu în acest an, în funcție de pregătirea produsului, a operațiunilor și de respectarea cerințelor de reglementare.

Emil Urmanshin, șeful departamentului de criptomonede și inițiative noi la Revolut, a explicat că EURR conectează baza globală de clienți ai companiei la finanțele on-chain. El a susținut că amploarea Revolut și infrastructura sa bancară autorizată permit accesul instantaneu, în euro, la ecosistemul criptomonedelor și creează o utilitate pentru stablecoinuri pe care, în opinia sa, băncile tradiționale și platformele cripto native nu o pot oferi la aceeași scară.

Iman Olya, managerul de produs pentru stablecoinuri la Revolut, a precizat că, după ce compania a eliminat comisioanele ascunse și barierele din calea schimbului valutar, urmărește să simplifice și accesul la criptomonede. Potrivit ei, EURR reduce dificultățile asociate transferurilor către și dinspre rețelele blockchain și creează o conexiune rapidă între moneda fiduciară și activele digitale.

Mai Leduc Blount, Head of Product la Bridge, a declarat că firma este implicată în lansarea unui stablecoin personalizat pentru piața europeană de către Revolut. Ea a subliniat că autorizațiile MiCA și EMI deținute de Bridge oferă infrastructura necesară companiilor care doresc să se dezvolte prin soluții financiare denominate în euro.

„EURR conectează 80 de milioane de clienți Revolut direct la finanțele on-chain. Datorită amplorii globale și infrastructurii bancare autorizate, cu acces instant denominat în euro la ecosistemul de criptomonede, deblocăm o utilitate reală a stablecoinurilor pe care nicio bancă tradițională și nicio platformă crypto nativă nu o pot egala”, a explicat Urmanshin. „Revolut a eliminat inițial comisioanele ascunse și piedicile din calea schimbului valutar, iar acum facem același lucru pentru criptomonede. EURR elimină complet dificultatea de transfer pe și în afara rețelei, devenind un nou punct de legătură instantanee între moneda fiduciară și criptomonede”, a adăugat Olya. „Suntem mândri să ajutăm Revolut, una dintre cele mai importante companii fintech din lume, să lanseze un stablecoin personalizat pentru piața europeană. Autorizațiile noastre MiCA și EMI oferă baza de încredere pentru orice afacere care vrea să se dezvolte cu infrastructuri denominate în euro”, a completat Blount.

Criptomonedele sunt active extrem de volatile și nu beneficiază de protecția oferită de schemele de compensare a investitorilor. În cazul unei evoluții nefavorabile, există riscul pierderii întregului capital. În funcție de situația fiscală a investitorului, se poate aplica impozit pe profit.

EURR este un token de monedă electronică (EMT) ancorat la euro și emis de Bridge Building S.A. Compania este autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ca furnizor de servicii pentru criptoactive, cu autorizația CASP N00000012, precum și ca instituție de monedă electronică, cu autorizația EMI W00000024.

EURR este oferit de Revolut Digital Assets Europe Ltd (RDAEL), furnizor de servicii pentru criptoactive autorizat în conformitate cu Regulamentul MiCA și reglementat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Cipru (CySEC).

Revolut avertizează că stablecoinurile implică anumite riscuri și recomandă utilizatorilor să consulte documentele oficiale referitoare la EURR, inclusiv informațiile despre drepturile de răscumpărare și riscurile asociate.

Un token de monedă electronică nu reprezintă un depozit bancar și nu oferă deținătorului protecția aferentă schemelor de garantare a depozitelor. Un EMT poate fi răscumpărat de la emitent numai la valoarea nominală și doar dacă deținătorul este integrat cu succes de către Bridge Building S.A.

Serviciile de criptomonede din Spațiul Economic European sunt furnizate de Revolut Digital Assets Europe Ltd, autorizată de CySEC, cu autorizația nr. 001/2025, în calitate de furnizor de servicii pentru criptoactive (CASP), în conformitate cu Regulamentul MiCA.