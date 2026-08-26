Uni-Recycling își extinde portofoliul de integrator de soluții prin două noi parteneriate

Uni-Recycling este o companie româno-germană cu peste 20 de ani de experiență în domeniul protecției mediului, autorizată NATO din 2015 și înregistrată la 25 de organizații ale Națiunilor Unite. Cu peste 100 de specialiști și activitate internațională, compania furnizează și implementează soluții pentru procesarea și valorificarea deșeurilor, tratarea nămolurilor și reziduurilor industriale, curățări industriale, remedierea siturilor contaminate și proiecte complexe de reciclare și protecția mediului.

Prin experiența acumulată în proiecte industriale complexe și colaborarea cu producători internaționali de tehnologie, Uni-Recycling și-a consolidat poziția de integrator de soluții tehnologice pentru reciclare și protecția mediului, combinând echipamente, tehnologii și servicii în funcție de cerințele fiecărui proiect.

Industria reciclării se transformă rapid, iar beneficiarii caută tot mai mult soluții integrate, care să acopere întregul flux tehnologic, de la proiectare și selecția echipamentelor până la integrare, punere în funcțiune și servicii post-vânzare.

În acest context, Uni-Recycling și-a extins portofoliul de tehnologii prin două noi parteneriate, încheiate cu ORKEL și FORNNAX pentru piața din România. Acestea completează colaborările de lungă durată cu Doppstadt, Allreco și companii din grupul acestora, reprezentate de Uni-Recycling de peste 18 ani în România și pe piețe selectate din Orientul Mijlociu.

ORKEL furnizează soluții mobile de compactare de înaltă densitate pentru deșeuri municipale, combustibili alternativi RDF și SRF, carton, plastic sau biomasă, contribuind la optimizarea depozitării, manipulării și transportului.

FORNNAX completează portofoliul cu tocătoare industriale de mare capacitate și soluții pentru procesarea unor fluxuri complexe, precum anvelope uzate, deșeuri municipale, cabluri electrice, DEEE și alte deșeuri industriale.

Sursa imagine: Uni-Recycling

Alături de tehnologiile Doppstadt și Allreco pentru tocare, sortare, separare, procesare și valorificare, noile soluții permit dezvoltarea unor fluxuri tehnologice complete, adaptate fiecărui tip de deșeu și cerințelor beneficiarului. Astfel, clienții pot lucra cu un singur partener pentru întregul proiect, de la analiza tehnică și proiectare până la furnizarea echipamentelor, integrare, punere în funcțiune și servicii post-vânzare.

Pentru beneficiari, acest model înseamna termene de implementare mai scurte, costuri mai bine controlate și un singur punct de responsabilitate pe durata proiectului.

Într-o industrie în care performanța unei investiții nu mai depinde doar de utilaje, diferența este făcută și de capacitatea partenerului tehnologic de a proiecta, integra și susține sistemul pe termen lung.

Prin consultanță tehnică, integrare, punere în funcțiune, service specializat și autorizat, mentenanță, piese de schimb și suport operațional, Uni-Recycling susține beneficiarii pe întreaga durată de viață a investiției, cu obiectivul unor proiecte mai eficiente, mai predictibile și mai ușor de operat pe termen lung.

Articol sustinut de Uni-Recycling