Cristina Trăilă demisionează din Guvern după audierea la DNA. „Sunt total nevinovată”

Cristina Trăilă a anunțat că demisionează din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, după ce a fost audiată la DNA Iași într-un dosar în care este urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite. Fosta deputată PNL susține că este „total nevinovată” și afirmă că scandalul este folosit în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului și a PNL.

Cristina Trăilă a făcut anunțul miercuri, printr-o postare pe Facebook, unde a publicat și cererea de demisie.

Potrivit documentului, mandatul său de secretar general adjunct al Guvernului urmează să înceteze pe 15 septembrie. Până la acea dată, Trăilă se va afla în concediu de odihnă.

Ea respinge acuzațiile care o vizează și se declară convinsă că situația va fi clarificată în cursul anchetei.

„Faţă de toate aspectele vehiculate public, tin să fac următoarele precizări: Sunt total nevinovată şi nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală”, spune Cristina Trăilă.

Cristina Trăilă susține că decizia de a pleca din Guvern are legătură și cu efectele pe care scandalul le-ar putea avea asupra imaginii Executivului, a premierului și a PNL.

„Sunt de asemenea conştientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător şi care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României şi a PNL. Ca atare, am decis să demisionez din funcţia de Secretar General Adjunct al Guvernului”, mai spune Trăilă în mesaj.

Demisia vine după ce fosta deputată PNL a fost audiată marți la sediul DNA Iași. Aceasta s-a prezentat însoțită de avocat în dosarul în care apare și omul de afaceri Fănel Bogos.

Potrivit DNA, în cazul Cristinei Trăilă continuă urmărirea penală pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Anchetatorii susțin că aceasta „ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenţei asupra preşedintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcţie a directorului D.S.V.S.A. Vaslui” cu o persoană agreată de Fănel Bogos.

Acuzațiile se află în faza urmăririi penale și nu înlătură prezumția de nevinovăție.

Ilie Bolojan a chemat-o la discuții

Înaintea anunțului privind demisia, premierul interimar Ilie Bolojan declarase că a chemat-o miercuri pe Cristina Trăilă la o discuție, după informațiile privind ancheta DNA.

„Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba”, a afirmat Bolojan.

Premierul a subliniat, de asemenea, că nimeni nu a fost nevoit să plătească pentru a obține o întrevedere cu el.

Cristina Trăilă a decis însă să renunțe la funcția de secretar general adjunct al Guvernului, susținând că ancheta va demonstra că este nevinovată.