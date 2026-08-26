Spectacol aerian uriaș la București. BIAS 2026 aduce avioane de luptă, acrobații spectaculoase și formații celebre

Bucureștiul se pregătește pentru un weekend în care cerul va deveni scena unui spectacol rar. Peste 200 de participanți, avioane de luptă, formații celebre de acrobație și demonstrații spectaculoase vor transforma BIAS 2026 într-un eveniment care promite să atragă mii de oameni. Iată ce surprize îi așteaptă pe spectatori!

BIAS 2026 se numără printre cele mai spectaculoase evenimente aviatice organizate în România în acest an. Cea de-a XVI-a ediție a Bucharest International Air Show va avea loc în perioada 28-29 august 2026, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și la ROMAERO. Programul va reuni formații de acrobație aeriană cunoscute la nivel internațional, aeronave militare și civile, dar și o amplă expoziție dedicată aviației.

Evenimentul este organizat de Compania Națională Aeroporturi București, Aeroclubul României și ROMATSA, sub coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, împreună cu ROMAERO, instituție aflată în subordinea Ministerului Economiei, Clubul Sportiv AIBO și Ministerul Apărării Naționale, prin Forțele Aeriene Române.

Ediția din acest an este dedicată lui Traian Vuia, în contextul în care România marchează 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat de zbor autopropulsat. Prin această temă, organizatorii își propun să facă legătura între începuturile aviației și performanțele aeronautice contemporane, evidențiind contribuția României la istoria mondială a zborului.

La BIAS 2026 sunt așteptați peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Printre principalele atracții se vor afla Frecce Tricolori, formația oficială de acrobație a Forțelor Aeriene Italiene, Turkish Stars, echipa de demonstrație a Forțelor Aeriene Turce, precum și Rafale Solo Display al Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze.

Forțele Aeriene Române vor deschide spectacolul aerian de sâmbătă, 29 august, începând cu ora 10:00. Publicul va putea urmări demonstrații de acrobație și tactice, dar și evoluții în formație ale unor aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și elicoptere IAR-330. Demonstrațiile vor evidenția atât capacitățile aeronavelor, cât și pregătirea piloților militari români.

Forțele Aeriene Române vor fi prezente și în zona de expunere statică, unde vizitatorii vor putea vedea de aproape aeronave F-16 Fighting Falcon și C-27J Spartan, elicoptere IAR-330 și IAR-316B Alouette, aeronava-școală IAK-52, replica aeronavei Vlaicu II și macheta, la scară 1:1, a avionului IAR-80.

Expoziția militară va include, de asemenea, elicopterul IAR-317 Airfox, radarul TPS-79R, o instalație HAWK, o instalație M903/PATRIOT, simulatoare de zbor și de trageri cu armamentul de infanterie, precum și o autospecială EOD.

La demonstrațiile aeriene va participa și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Unul dintre momentele spectaculoase ale evenimentului va fi un exercițiu tactic realizat cu un elicopter S-70M Black Hawk și luptători SIAS din cadrul Poliției Române. În zona de expunere statică vor fi prezentate și aeronavele Inspectoratului General de Aviație, utilizate în misiuni reale de intervenție și sprijin.

Aviația sportivă românească va fi reprezentată de Aeroclubul României, prin echipele Hawks of Romania, White Wings și Blue Wings. Hawks of Romania va evolua cu aeronave Extra 330SC, White Wings va prezenta planoare IAR IS-28B2 Lark, iar Blue Wings va susține o demonstrație de parașutism, după lansarea dintr-un Cessna C208 Caravan.

Programul Aeroclubului României va mai include Solo Fox Display, Escadrila Zlin 526F și demonstrații cu aeronave ușoare și ultraușoare, completând programul uneia dintre cele mai importante ediții ale Bucharest International Air Show.

Turkish Stars, formația de demonstrație aeriană a Forțelor Aeriene Turce, revine la București după opt ani de la ultima participare la BIAS. Echipa va evolua cu aeronave NF-5, într-un program construit în jurul vitezei, preciziei, sincronizării și manevrelor spectaculoase.

O altă revenire importantă este cea a formației Frecce Tricolori, care participă din nou la Bucharest International Air Show după o pauză de 14 ani. Formația oficială de acrobație a Forțelor Aeriene Italiene va evolua la București cu nouă aeronave MB-339.

Publicul va putea urmări și demonstrația Rafale Solo Display, aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze. Formația revine la BIAS după participarea din 2024.

Programul internațional va fi completat de Forțele Aeriene și Spațiale ale Spaniei, care vor participa cu un F/A-18 Hornet, și de Forțele Aeriene Germane, care vor aduce la București aeronave Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado. Germania va prezenta, de asemenea, în zona de expunere statică, un Airbus A400M Atlas.

Forțele Aeriene Slovene vor participa cu aeronave Pilatus PC-9, care vor fi prezente atât în demonstrațiile aeriene, cât și în zona de expunere statică.

Printre invitații din aviația civilă și sportivă se numără Flying Dragons Team, formația poloneză de parapante motorizate, Iacării Acrobați și pilotul lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion european și mondial la acrobație aeriană. Aceștia vor completa programul BIAS 2026 cu demonstrații și evoluții spectaculoase.

Vineri, 28 august, prima zi a BIAS 2026 va fi dedicată în principal antrenamentelor și pregătirilor pentru marele spectacol aerian. Programul va începe la ora 11:00 cu un exercițiu de simulare a unei intervenții de urgență la o aeronavă, desfășurat pe Aeroportul Băneasa. La acest moment vor avea acces exclusiv reprezentanții mass-media.

Începând cu ora 14:30 și până la 18:30, publicul va putea intra pentru a urmări zborurile de antrenament și pentru a vizita zona de Expoziție și Static Display. În acest interval sunt programate antrenamente susținute de Frecce Tricolori, Turkish Stars, Rafale Solo Display, aeronava F/A-18 din Spania, Tornado și Eurofighter Typhoon din Germania, Aeroclubul României, Forțele Aeriene Române și alți invitați.

După ora 18:30 nu va mai fi permis accesul publicului în zona BIAS. Persoanele care se află deja în incinta evenimentului vor putea rămâne până la ora 20:00.

Sâmbătă, 29 august, va avea loc principala zi a evenimentului. Accesul publicului se va deschide la ora 08:00, iar între orele 09:00 și 09:30 sunt programate zboruri din cadrul momentului Slow Start, cu aeronave ULM și școli de zbor. În același interval va avea loc și o demonstrație moto Doomstrike.

Ceremonia oficială de deschidere a BIAS 2026 este programată între orele 09:45 și 10:00, iar spectacolul aerian propriu-zis se va desfășura între orele 10:00 și 21:00. La finalul demonstrațiilor aeriene, publicul va putea urmări un spectacol de drone și focuri de artificii, urmat de un concert programat între orele 21:00 și 22:00.

În ziua de sâmbătă, accesul publicului în zona Expoziție și Static Display va fi permis între orele 09:00 și 18:30. Evoluțiile aeriene se vor desfășura la aproximativ 230 de metri de zona destinată spectatorilor.

La sol, în hangarele H5 și H7 ale ROMAERO, vizitatorii vor putea descoperi o expoziție dedicată aviației, industriei aeronautice, tehnologiei și educației. Printre exponate se vor afla replica la scară 1:1 a aparatului realizat de Traian Vuia, replica Vlaicu II și aeronava BAC 1-11, primul avion comercial cu reacție produs în România prin programul ROMBAC.

Expoziția va reuni instituții și organizații din domeniile aviației, industriei și educației, printre care Compania Națională Aeroporturi București, Aeroclubul României, ROMATSA, ROMAERO, Forțele Aeriene Române, Muzeul Național al Aviației Române, ROSPIN, EUROAVIA, INFO Robotics România, Școala Superioară de Aviație Civilă și Universitatea POLITEHNICA București, alături de mai multe școli și organizații din domeniul aeronautic.

Și aviația comercială va avea o prezență importantă la BIAS 2026. TAROM va participa cu un Boeing 737, care va efectua o demonstrație aeriană. Wizz Air va fi prezentă atât cu o aeronavă, cât și cu o zonă expozițională, în timp ce Animawings va aduce în zona Static Display un Airbus A220. La ediția din acest an va participa și HiSky.