Alertă la granița României. MApN a detectat o țintă aeriană. Elicopter militar ridicat de la sol

Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat, miercuri, 26 august, o țintă aeriană în apropierea frontierei României. Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, iar populația din mai multe zone ale județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert.

Potrivit informațiilor transmise de MApN, ținta aeriană a fost identificată la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea graniței cu România.

„Miercuri, 26 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o țintă aeriană la aproximativ 8 km nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

În urma detectării țintei, autoritățile militare au dispus măsuri pentru monitorizarea situației.

„Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației”, precizează MApN.

Din informațiile comunicate până în acest moment nu rezultă că ținta aeriană ar fi pătruns în spațiul aerian al României.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației.

Avertizarea îi vizează pe locuitorii din nordul și estul județului Tulcea.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și din estul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 13:15”, arată Ministerul Apărării.

MApN precizează că va comunica noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

De la începutul războiului din Ucraina, autoritățile române au semnalat în repetate rânduri prezența unor drone în apropierea frontierei, în special în zona județului Tulcea, pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

În astfel de situații, sistemele radar ale MApN monitorizează evoluția țintelor aeriene, iar atunci când există un posibil risc pentru teritoriul național pot fi ridicate aeronave militare și pot fi instituite măsuri de alertare a populației. Locuitorii din zonele potențial vizate sunt avertizați inclusiv prin mesaje RO-Alert.

În ultimii ani au existat și situații în care fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul României, autoritățile declanșând proceduri de verificare și investigare a zonelor în care acestea au căzut.