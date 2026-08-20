Alertă aeriană în România, în noaptea de miercuri spre joi. A fost emis un mesaj RO-Alert după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național

O dronă a pătruns în noaptea de miercuri spre joi în spațiul aerian național al României, în județul Tulcea, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Incidentul a fost identificat la ora 02.23, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol. În același timp, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru desfășurarea unei misiuni de cercetare aeriană.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în legătură cu situația. Populația din zona vizată a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert transmis la ora 03.20.

Un minut mai târziu, la ora 03.21, drona a pătruns în spațiul aerian al României. Echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat, la ora 03.24, că drona a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, în județul Tulcea, conform informațiilor transmise de MApN.

„În noaptea de miercuri spre joi, 20 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 02.23, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană”, a transmis, joi dimineață, Ministerul Apărării.

Drona a căzut într-o zonă nepopulată, iar în urma impactului cu solul s-a produs un incendiu. Focul s-a stins de la sine și nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

O echipă de militari s-a deplasat la locul impactului pentru securizarea zonei și efectuarea verificărilor necesare. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 03.52.