Alertă aeriană în România, în noaptea de miercuri spre joi. A fost emis un mesaj RO-Alert după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național
SURSA FOTO: news.ro/Dronă
O dronă a pătruns în noaptea de miercuri spre joi în spațiul aerian național al României, în județul Tulcea, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Incidentul a fost identificat la ora 02.23, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați.
O dronă a intrat în spațiul aerian al României
Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol. În același timp, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru desfășurarea unei misiuni de cercetare aeriană.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în legătură cu situația. Populația din zona vizată a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert transmis la ora 03.20.
Un minut mai târziu, la ora 03.21, drona a pătruns în spațiul aerian al României. Echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat, la ora 03.24, că drona a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, în județul Tulcea, conform informațiilor transmise de MApN.
„În noaptea de miercuri spre joi, 20 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 02.23, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană”, a transmis, joi dimineață, Ministerul Apărării.
Drona a căzut într-o zonă nepopulată
Drona a căzut într-o zonă nepopulată, iar în urma impactului cu solul s-a produs un incendiu. Focul s-a stins de la sine și nu au fost raportate victime sau pagube materiale.
O echipă de militari s-a deplasat la locul impactului pentru securizarea zonei și efectuarea verificărilor necesare. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 03.52.
„La ora 03.21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, informează ministerul.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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