Gheorghe Hagi a spus clar când pleacă de la națională. Ce le răspunde celor care îi cer să renunțe

Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat, duminică, într-o conferință de presă susținută înaintea meciului cu Suedia, că el va decide momentul în care va pleca de la echipa națională. Tehnicianul a precizat că își dorește să rămână cât mai mult în funcție, în ciuda startului dificil și a celor trei înfrângeri înregistrate în primele partide oficiale.

Întrebat dacă partida cu Suedia ar putea fi ultima pentru el la echipa națională și dacă o eventuală plecare ar depinde de obținerea unei victorii, Hagi a spus că decizia îi aparține și că speră ca momentul despărțirii să fie cât mai îndepărtat.

„Asta voi decide eu, când o să cred eu. Eu sper să rămân cât mai mult. Eu am venit la echipa națională ca să o fac să joace și sper să rămân cât mai mult. E nevoie de încredere și de fericire, aici se joacă totul. Vom vedea, dar eu sper ca momentul acela să fie cât mai târziu, pentru că lucrurile trebuie să meargă și trebuie să schimbăm lucrul ăsta. E un început greu, dar nu văd că ar fi un moment mai dificil decât atunci când am pierdut calificarea cu Slovenia. Atunci a fost mai important, pentru că s-a pierdut o calificare la un Campionat Mondial. Acum suntem pe drum. Suntem nemulțumiți și sperăm să schimbăm lucrurile acestea”, a declarat antrenorul nationalei.

Hagi a recunoscut că rezultatele de până acum justifică apariția criticilor și a explicat că va renunța la funcție atunci când va considera că nu mai poate obține rezultatele pe care și le dorește. El a făcut referire și la responsabilitatea pe care o presupune ocuparea postului de selecționer al României.

„Când nu câștigi, e normal să existe critici pentru mine. Este un început slab al naționalei României și eu sunt la început de drum și sper să schimb acest lucru, pentru că este necesar. Să fii antrenorul echipei naționale este o onoare pentru mine. Mie îmi place să câștig și trebuie să fac lucrul acesta. În momentul în care o să simt că nu pot să fac lucrul ăsta, așa cum am făcut-o și ca jucător, o să mă las. E o chestiune de onoare”, a mai subliniat selecționerul.

Înaintea confruntării cu Suedia, Hagi a subliniat importanța celor trei puncte puse în joc și a avantajului terenului propriu. Selecționerul așteaptă ca suporterii să susțină echipa și să contribuie la atmosfera de pe Arena Națională.

„Sunt trei puncte puse în joc. Ei au început bine, noi am început slab, dar jucăm acasă și cred că fiecare este conștient de lucrul ăsta, că trebuie să câștigăm, să facem față, pentru că ei au început bine și au o echipă foarte bună. Sper ca suporterii să fie al 13-lea jucător, să facă diferența. Mâine începem 11 la 11 și sper să rămânem 11 la 11 în teren și să câștigăm. E clar că nu este un început bun pentru noi, știe toată lumea asta și ne pare rău, dar suntem la început de drum. Am ideile mele, vreau să le implementez și cred că asta necesită puțin timp”, a mai afirmat el.

Întrebat dacă are suficient timp pentru a-și pune în aplicare ideile la echipa națională, Hagi a făcut referire la durata contractului și la necesitatea ca România să reacționeze după începutul dificil.

„Există contractul. Există, cum să nu, de ce să nu existe? Ne pare rău că este un început dificil și trebuie să reacționăm. Acum avem doar acest meci în față și trebuie să vedem ce facem pentru a-l câștiga. Cu gândul ăsta mergem”, a subliniat Hagi.

Selecționerul a transmis că rezultatele de până acum nu i-au schimbat încrederea în fotbaliștii convocați. Hagi a amintit performanțele obținute de aceștia la nivel de tineret și seniori și consideră că echipa are capacitatea de a obține rezultate.

„Eu am încredere în această echipă, pentru că acești băieți au făcut campionate europene, au performat la tineret și la seniori. E o performanță, echipa are performanță, echipa poate să producă aceste lucruri. Noi trebuie să schimbăm ceva pentru ca ei să aibă rezultate. De aici vine încrederea mea în ei. Și va fi în continuare, pentru că eu am un bloc de jucători cu experiență. E un parcurs care trebuie făcut, ei trebuie să joace. Nu mai am încredere atunci când nu mai am încredere și văd că lucrurile nu merg bine. Atunci stați liniștiți că voi ști care este momentul”, a spus Gheorghe Hagi.

Hagi a vorbit și despre elementele pe care dorește să le îmbunătățească în jocul României. Selecționerul vrea o echipă mai agresivă în jumătatea adversă și a explicat că sistemul pe care îl pregătește presupune o linie defensivă mai avansată.

„Ca echipă, nu facem încă lucrurile bine. Ne dorim să fim mai agresivi în a doua jumătate a părții adverse. Asta înseamnă că joci cu o apărare avansată și deci vin anumite cerințe cu care ne vom obișnui și le vom face din ce în ce mai bine. Cu cât trece timpul, eu cred că putem face lucrurile mai bine. Ofensiv, cer să avem atac, să avem posesia, așa cum am făcut în Suedia, mai ales în prima repriză, și trebuie să continuăm pe această direcție. Dar jucătorii trebuie să știe să facă și ambele faze”, a punctat Hagi.

România a pierdut primele trei partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor. Naționala a fost învinsă cu 1-2 de Suedia, pe 25 septembrie, la Strawberry Arena din Solna, după care a pierdut cu 2-4 în fața Bosniei-Herțegovina, pe 28 septembrie, pe Arena Națională.

Ultimul meci s-a încheiat cu o înfrângere severă pentru România. Pe 2 octombrie, naționala a pierdut cu 0-6 în fața Poloniei, pe Stadionul Național din Varșovia. Următoarea partidă a României este cea cu Suedia, programată luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București.