Un tablou realizat de pictorul olandez Vincent van Gogh a fost vândut pentru suma record de 173 de milioane de euro, în cadrul unei licitații organizate de casa Sotheby’s la New York. Este cel mai mare preț obținut vreodată pentru o lucrare a artistului și a patra cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitație.

Pictura, intitulată „Chataigniers en fleurs” (Castani înfloriți), a fost realizată în anul 1890, în localitatea Auvers-sur-Oise din Franța. Lucrarea aparține unei perioade deosebit de intense din punct de vedere creativ, care a marcat ultimele două luni din viața lui Van Gogh.

Potrivit casei Sotheby’s, vânzarea a fost organizată pentru a pune capăt unui conflict de lungă durată între actualii proprietari ai tabloului și moștenitorii unui fost proprietar evreu, care a înstrăinat opera în perioada regimului nazist, conform Euronews.

Primul proprietar cunoscut al picturii a fost Samuel Fischer, un influent editor german, care a cumpărat lucrarea la Paris în 1909. Familia acestuia a vândut tabloul în 1936, însă împrejurările în care a avut loc tranzacția au devenit ulterior subiectul unei dispute juridice.

Moștenitorii lui Fischer s-au opus anterior vânzării, susținând că familia acestuia a renunțat la pictură din cauza pierderilor financiare suferite în timpul regimului nazist. Astfel, înstrăinarea operei nu ar fi reprezentat o decizie luată în condiții economice și politice normale.

În 1975, tabloul a fost achiziționat de familia Blaquier, care l-a păstrat timp de peste jumătate de secol.

Disputa dintre actualii proprietari și descendenții familiei Fischer a continuat de-a lungul timpului. Gunnar Schnabel, avocatul cu sediul la Berlin care îi reprezintă pe moștenitori, solicitase casei Sotheby’s să demonstreze că pictura urma să fie vândută la valoarea sa de piață și că familia Fischer ar fi decis să o înstrăineze indiferent de contextul politic al vremii.

Marți, casa Sotheby’s a anunțat că a fost încheiat un acord între familia Blaquier-Arrieta și toți descendenții legali ai lui Hedwig și Samuel Fischer în legătură cu vânzarea tabloului.

Înțelegerea a permis organizarea tranzacției și soluționarea conflictului care avea în centru circumstanțele în care pictura a părăsit patrimoniul familiei Fischer în perioada nazistă.

Vânzarea de la New York stabilește un nou record pentru operele lui Vincent van Gogh. Precedentul record la licitație era deținut de tabloul „Orchard with Cypresses” (Livada cu chiparoși), realizat în 1888, care a fost vândut pentru 106,5 milioane de euro la Christie’s, tot la New York, în noiembrie 2022.

Prin prețul de 173 de milioane de euro, „Chataigniers en fleurs” depășește considerabil recordul anterior al artistului și ocupă locul al patrulea în clasamentul celor mai scumpe opere de artă vândute vreodată la licitație.