Părinții Iustin Miron și Pantelimon Șușnea vin la București pentru conferința „Tâlcuirea Psaltirii” #49. Intrarea este liberă

Părinții Iustin Miron și Pantelimon Șușnea vor susține marți, 3 noiembrie 2026, de la ora 19:00, conferința „Tâlcuirea Psaltirii” #49, organizată în Aula Magna a Facultății de Drept din București. Evenimentul este dedicat aprofundării textelor biblice și înțelegerii semnificației acestora în viața de zi cu zi. Jurnalistul Dan Andronic a vorbit despre importanța întâlnirii și despre experiențele personale pe care le-a avut alături de cei doi părinți.

Într-un articol publicat pe Evz, Dan Andronic a prezentat conferința și a vorbit despre legătura sa cu cei doi părinți, pe care i-a ascultat de numeroase ori la Mănăstirea Oașa.

Jurnalistul a descris aceste întâlniri drept experiențe deosebite, care i-au oferit sprijin și îndrumare duhovnicească.

„Pentru mine nu este prima întâlnire cu cei doi. I-am ascultat la Mănăstirea Oașa de nenumărate ori. Au fost întâlniri vindecătoare, pe care sufletul le-a primit ca pe niște daruri prețioase. Părinții pe care îi vom asculta sunt oameni care se ostenesc îndelung să se adape din izvorul nesecat al credinței. Din această hrană duhovnicească dăruiesc celor care caută un cuvânt de întărire, un răspuns sau un sprijin în momentele de cumpănă. Celor care îi cunosc mai puțin sau nu i-au întâlnit încă le pot spune, din experiență personală, că sunt neobosiți. Străbat țara de la un capăt la altul doar pentru a fi alături, uneori pentru câteva minute. Dacă ai ocazia ascultă-i, pune-le întrebări, ca să descoperi singur ce poate aduce o asemenea întâlnire în viața ta. Cuvintele primite în acele clipe rămân multă vreme în suflet”, a scris Dan Andronic.

Ajunsă la cea de-a 49-a ediție, conferința își propune să ofere participanților ocazia de a reflecta asupra textelor biblice și asupra modului în care acestea pot fi înțelese și aplicate în viața cotidiană.

Evenimentul pornește de la întrebarea privind profunzimea cu care oamenii caută răspunsuri la problemele și frământările personale.

„Suntem în căutări de sens și totuși, ne mulțumim doar să atingem vârful problemei”, se arată în mesajul de prezentare a conferinței.

În articolul său, Dan Andronic a amintit și cuvintele Sfântului Vasile cel Mare despre rolul psalmilor în viața spirituală.

„Psalmul este liniște a sufletelor, conducător al păcii; potolește tulburarea și vălvătaia gândurilor, înmoaie mânia sufletelor și înfrânează pe cel desfrânat. Psalmul leagă prietenii, unește pe cei de departe, împacă pe cei învrăjbiți.”

Arhimandritul Iustin Miron este starețul Mănăstirii Nicula, funcție în care a fost instalat la 29 decembrie 2024. Anterior, acesta a condus Mănăstirea Oașa până în anul 2017.

Originar din Găbud, județul Alba, părintele Iustin are o formare inițială de inginer electronist. În perioada studenției, a fost președintele Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români din Timișoara și l-a avut ca duhovnic pe părintele Teofil Părăian, de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Ulterior, a urmat studii teologice la Timișoara și Alba Iulia.

La rândul său, ieromonahul Pantelimon Șușnea este absolvent al Facultății de Arte Plastice din Timișoara, specializarea pictură de șevalet.

Activitatea sa artistică este legată de Mănăstirea Oașa, unde s-a implicat în formarea celor interesați de iconografie. Acesta a făcut parte din echipa de îndrumători ai Școlii de iconografie „Privire în adânc” și s-a ocupat de selecția portofoliilor pentru ediția din 2019.

Cei doi părinți susțin întâlniri dedicate explicării textelor biblice, atât în cadrul seriei „Tâlcuirea Psaltirii”, cât și în cadrul ciclului „Tâlcuirea Noului Testament”.

Conferința „Tâlcuirea Psaltirii” #49 va avea loc marți, 3 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, în Aula Magna a Facultății de Drept a Universității din București.

Facultatea se află pe Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 36–46, sectorul 5.

Participarea la eveniment este gratuită, iar cei prezenți vor avea ocazia să îi asculte pe părinții Iustin Miron și Pantelimon Șușnea vorbind despre semnificațiile duhovnicești ale Psaltirii.