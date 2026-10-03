Exclusiv. Ce bani pot cere parohiile de la credincioși. Clarificare oficială privind taxele și contribuțiile

Arhiepiscopia Târgoviștei a transmis o serie de precizări privind sumele solicitate credincioșilor la nivelul parohiilor. Potrivit unui răspuns oficial transmis Capital.ro, parohiile din cadrul eparhiei nu percep taxe, cu excepția celor aferente concesionării și întreținerii locurilor de înhumare. În cazul contribuțiilor benevole există cuantumuri orientative, însă efectuarea slujbelor religioase nu poate fi condiționată de plata acestora.

Clarificările au fost transmise de Arhiepiscopia Târgoviștei în urma unei solicitări adresate de Capital.ro. Instituția precizează că, la nivelul parohiilor din eparhie, nu sunt percepute taxe în mod obișnuit.

Excepția o reprezintă sumele care țin de concesionarea și întreținerea locurilor de înhumare.

„La nivelul parohiilor din cadrul eparhiei noastre nu sunt percepute taxe, cu excepția celor aferente concesionării și întreținerii locurilor de înhumare”, se arată în răspunsul transmis Capital.ro.

Documentul face o distincție între taxe și contribuțiile benevole ale credincioșilor. Pentru acestea din urmă pot exista anumite valori orientative.

Potrivit Arhiepiscopiei, cuantumurile sunt hotărâte de consiliile parohiale și ulterior aprobate de Centrul eparhial, în baza prevederilor Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.

„De asemenea, sunt stabilite cuantumuri orientative pentru contribuțiile benevole, ambele fiind hotărâte de consiliile parohiale și ulterior aprobate de Centrul eparhial, conform art. 189, alineatele 5 și 6 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.”

Arhiepiscopia Târgoviștei precizează explicit că plata sau neplata unei contribuții benevole nu poate reprezenta o condiție pentru oficierea unei slujbe liturgice.

„Totodată, menționăm că săvârșirea oricărei slujbe liturgice nu este condiționată de achitarea sau neachitarea acestor contribuții.”

Răspunsul este transmis din încredințarea Arhiepiscopului și Mitropolitului Nifon și este semnat de vicarul eparhial, pr. Ionuț Ghibanu, și de consilierul eparhial, pr. Marian Puiescu.

Regulile privind sumele percepute pentru locurile de înhumare apar și în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Potrivit formei republicate a documentului, tarifele și taxele pentru concesionarea și întreținerea locurilor de înmormântare sunt stabilite de Consiliul parohial sau de Consiliul economic al mănăstirii și trebuie aprobate de Centrul eparhial.

Statutul conține și o prevedere expresă referitoare la înmormântări: oficierea slujbei nu poate fi condiționată de achitarea unei taxe sau a unei contribuții benevole stabilite de organismele parohiale. Regula apare la articolul 190 alineatul (6).

Contribuțiile benevole au însă un rol în finanțarea activității unităților de cult. Articolul 192 din Statut stabilește că banii necesari pentru funcționare și întreținere, precum și pentru reparații și construcții noi, pot proveni din contribuțiile benevole ale credincioșilor, din veniturile proprii ale unităților de cult și din contribuții acordate, în condițiile legii, de la bugetul de stat, bugetele autorităților locale și alte instituții.

În plus, Adunarea parohială are printre atribuții stabilirea cuantumului contribuțiilor benevole de cult, la propunerea Consiliului parohial și în funcție de nevoile parohiei, cu informarea Centrului eparhial.

Prin urmare, cadrul prevăzut de Statut face diferența între contribuțiile benevole destinate susținerii activității parohiei și taxele aferente concesionării și întreținerii locurilor de înhumare. În răspunsul transmis Capital.ro, Arhiepiscopia Târgoviștei subliniază, la rândul său, că săvârșirea unei slujbe liturgice nu este condiționată de achitarea sau neachitarea contribuțiilor.