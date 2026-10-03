Răsturnare de situație la Sintești. Autoritățile nu declară stare de alertă. Buzoianu: Un fenomen infracţional uriaş

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, critică decizia Prefecturii Ilfov și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Ilfov de a nu declara stare de alertă în Sintești, în contextul arderilor ilegale de deșeuri. Aceasta susține că situația din zonă este gravă și invocă datele privind calitatea aerului, dar și intervențiile autorităților pentru oprirea incendiilor ilegale.

Reacția vine după ce CJSU Ilfov a analizat situația și a respins instituirea stării de alertă în localitatea Sintești, comuna Vidra.

Ministrul interimar al Mediului a anunțat sâmbătă decizia autorităților și a contestat concluziile la care acestea au ajuns.

„Prefectura Ilfov şi CJSU Ilfov au decis că nu declară stare de alertă pentru arderile ilegale de deşeuri din Sinteşti. Cică situaţia nu e chiar aşa gravă pentru sănătatea oamenilor”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Într-un videoclip publicat alături de mesaj, aceasta a revenit asupra datelor privind poluarea aerului. Potrivit ministrului interimar, autoritățile au considerat că nu au existat suficiente zile în care valorile-limită pentru poluanți să fie depășite.

„S-a rezolvat: Nu se poate (…) Pentru Prefectura Ilfov şi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov nu au existat, se pare, destule zile în care să se depăşească valorile limite pentru poluanţi în aer. Asta, deşi în peste 80% din zile din anul 2026, calitatea aerului a fost moderată, rea sau foarte rea. Iar la o calitate aerului moderată, persoanele vulnerabile – copii, vârstnici, bolnavi de boli cronice – acestora îi se recomandă să stea mai bine în casă. În 80% din zile din 2026, aceasta a fost recomandarea pentru ei”, a adăugat Diana Buzoianu.

Buzoianu susține că, în decizia CJSU Ilfov, este menționată posibilitatea ca depășirile privind poluanții din aer să fi fost provocate inclusiv de polen sau de praful purtat de vânt.

Ministrul interimar critică și faptul că DSP Ilfov nu ar avea studii referitoare la calitatea aerului și la efectele acesteia asupra populației din Sintești.

„Normal. De ce ar avea? Şi dacă nu are, e greu pentru Direcţia de Sănătate Publică Ilfov să ştie dacă un aer poluat face rău sănătăţii”.

Diana Buzoianu invocă și intervențiile Gărzii de Mediu pentru a argumenta amploarea fenomenului. Potrivit acesteia, într-o singură acțiune desfășurată în acest an au fost confiscate deșeuri evaluate la 6 milioane de lei, despre care afirmă că urmau să fie comercializate pe piața neagră.

„Deci un fenomen infracţional uriaş. Am arătat că mai des de odată la 3 zile în medie au fost chemate autorităţile să oprească incendii ilegale în Sinteşti”.

Ministrul interimar contestă astfel concluzia potrivit căreia arderile ilegale din zonă ar avea un caracter periodic și nu ar fi generalizate.

„Prefectura Ilfov şi autorităţiile din Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au decis sec că nu este o situaţie aşa de gravă, că arderile ilegale din zonă nu sunt decât periodice şi nu sunt generalizate (…) Să ne mai mire de ce mafia deşeurilor a rămas neatinsă ani de zile în sinteşti dacă toate autorităţile care au atribuţii nu vor să recunoască gravitatea situaţiei?”, a mai transmis Buzoianu.

Prefectura Ilfov a anunțat că membrii CJSU au aprobat raportul privind situația din Sintești, comuna Vidra. Documentul a fost întocmit de grupul de lucru organizat în baza Hotărârii CJSU Ilfov nr. 9 din 28 septembrie 2026 și a vizat transportul și eliminarea ilegală a deșeurilor, inclusiv prin incendiere.

În urma analizării raportului, propunerea privind instituirea stării de alertă a fost respinsă.

„În urma analizei situaţiei şi a Raportului, CJSU Ilfov a respins declararea stării de alertă pe raza localităţii Sinteşti din comuna Vidra, judeţul Ilfov. Instituţia Prefectului – Judeţul Ilfov va monitoriza permanent evoluţia situaţiei din zona Sinteşti şi rezultatele măsurilor dispuse”, se arată în comunicat.

Diana Buzoianu ceruse stare de alertă pe 24 septembrie

Demersul pentru instituirea stării de alertă fusese inițiat pe 24 septembrie. Diana Buzoianu a solicitat atunci prefecturilor Ilfov și București luarea acestei măsuri în urma arderilor ilegale din Sintești.

Prin declararea stării de alertă, ministrul interimar urmărea activarea mecanismelor competente pentru zona în care au loc arderile ilegale și instituirea unei monitorizări permanente, 24 de ore din 24.