Podcast de acasă. Cât costă un setup pentru două persoane și de ce ai nevoie pentru a începe

Un podcast nu mai presupune obligatoriu un studio profesional și investiții de mii de euro. Două persoane pot începe să înregistreze de acasă folosind un laptop pe care îl au deja și câteva echipamente audio. Diferența de buget apare în special la microfoane, căști și modul în care este înregistrat sunetul. La prețurile disponibile în prezent, un setup simplu poate porni de la aproximativ 1.000 de lei, în timp ce o configurație apropiată de un mic studio poate ajunge la câteva mii de lei.

Pentru un podcast cu două persoane este recomandat ca fiecare participant să aibă propriul microfon. Una dintre cele mai simple variante pentru începători este folosirea microfoanelor USB, care pot fi conectate direct la calculator și nu necesită neapărat o interfață audio separată.

Prețurile diferă mult. În ofertele actuale există microfoane USB pentru podcast și streaming de la aproximativ 165–265 de lei, iar modelele de studio pot urca la câteva sute de lei. De exemplu, un Audio-Technica AT2020USB-X este listat la 609 lei, iar un Rode Podcaster USB ajunge la aproximativ 1.052 de lei.

Astfel, pentru două microfoane entry-level, bugetul poate începe de la aproximativ 400–600 de lei. Două modele dintr-o categorie superioară pot duce numai costul microfoanelor la peste 1.000–2.000 de lei.

Microfonul poate fi așezat pe un stativ de masă, dar brațele reglabile sunt mai practice atunci când două persoane stau la aceeași masă. Permit apropierea microfonului de vorbitor și eliberează spațiul de lucru.

Modelele simple pot fi găsite în jurul valorii de 80–100 de lei bucata. De exemplu, un braț reglabil cu filtru pop apare la 79 de lei, iar un stativ Fun Generation pentru podcast este disponibil în jurul pragului de 85–100 de lei. Pentru două persoane, aproximativ 160–200 de lei reprezintă un buget de pornire rezonabil pentru această componentă.

Căștile permit participanților să monitorizeze sunetul și ajută la identificarea unor probleme care altfel ar putea fi observate abia după terminarea înregistrării.

Nu este obligatoriu ca un începător să cumpere două perechi scumpe. Există căști destinate monitorizării audio la aproximativ 180–250 de lei pereche. De exemplu, Tascam TH-11 este listat la 239 de lei.

Pentru două persoane, un buget de aproximativ 350–500 de lei poate acoperi două perechi entry-level.

Dacă sunt alese microfoane USB, se poate evita inițial achiziția unei interfețe audio. Situația se schimbă în cazul microfoanelor XLR.

Un exemplu este Rode PodMic, un microfon conceput pentru podcast, disponibil în prezent la aproximativ 499 de lei în varianta XLR. Pentru două asemenea microfoane este necesară și o soluție care să permită conectarea și înregistrarea lor.

Există și echipamente construite special pentru această utilizare. Rode RODECaster Duo, spre exemplu, este listat separat la 2.149 de lei, iar magazinele specializate comercializează inclusiv pachete complete pentru două persoane, cu interfață, două microfoane, două căști, stative și cabluri.

Pentru cine abia testează ideea unui podcast, o asemenea investiție nu este însă obligatorie.

Dacă laptopul și camera sunt deja disponibile, un calcul orientativ pentru un setup de început ar putea arăta astfel: aproximativ 400–600 de lei pentru două microfoane entry-level, 160–200 de lei pentru două brațe și 350–500 de lei pentru două perechi de căști.

Rezultă un buget de aproximativ 910–1.300 de lei pentru două persoane. Costul poate coborî dacă sunt folosite stativele incluse cu microfoanele sau căștile pe care participanții le au deja.

La polul opus, numai două microfoane premium și o interfață dedicată pot împinge investiția la câteva mii de lei, înainte de achiziția căștilor, brațelor și cablurilor.

Pentru cine vrea mai întâi să vadă dacă formatul funcționează, investiția poate fi amânată. Spotify arată în propriul ghid pentru începători că un podcast poate fi pornit folosind telefonul sau laptopul pentru înregistrare și editare. Platforma Spotify for Creators oferă și găzduire gratuită pentru podcasturi.

Prin urmare, echipamentele mai scumpe influențează în primul rând calitatea și ușurința procesului de producție. Pentru primele episoade, un spațiu liniștit, două microfoane accesibile și un calculator pe care îl ai deja pot fi suficiente pentru a testa proiectul înainte de o investiție mai mare.