Un telefon de top a devenit, pentru mulți oameni, un fel de reper al puterii de cumpărare. Un exemplu bun este un model precum iPhone 17. Deși prețul lui este destul de apropiat în majoritatea țărilor europene, numărul de ore de muncă necesare pentru a-l cumpăra diferă enorm.

Pentru un român care lucrează în România, în Germania, Spania sau Italia, diferența poate însemna chiar câteva sute de ore de muncă.

La prima vedere, pare o comparație simplă: cât costă telefonul și cât câștigă oamenii pe oră. În realitate, lucrurile sunt puțin mai complexe, pentru că salariile diferă mult, iar sistemele de taxe și costurile vieții schimbă imaginea de ansamblu.

Totuși, chiar și o analiză simplificată arată foarte clar diferențele dintre economii.

În Uniunea Europeană, prețurile telefoanelor Apple sunt relativ apropiate între țări. Pentru un model de bază de iPhone 17, prețul în magazinele online și în retail pleacă, de regulă, de la 930–980 de euro, în funcție de promoții, capacitate de stocare și magazin.

Diferențele dintre țări există, dar nu sunt uriașe. TVA-ul diferit sau strategiile comerciale pot duce la variații de câteva zeci de euro, însă în linii mari prețul rămâne apropiat.

Cu alte cuvinte, telefonul costă aproximativ la fel în România și în vestul Europei.

Pentru calculele de mai jos putem lua ca referință un preț rotunjit de 950 de euro pentru un iPhone 17.

Diferența apare atunci când comparăm acest preț cu salariile.

În Europa există diferențe mari de venituri.

Salariul mediu net lunar este aproximativ:

aproximativ 1.150 de euro în România (5.914 lei în decembrie 2025, potrivit datelor INS)

peste 3.100 de euro în Germania

aproape 2.000 de euro în Spania

aproximativ 2.000 de euro în Italia

Dacă transformăm aceste salarii într-un câștig pe oră (luând ca referință aproximativ 160 de ore lucrate pe lună), rezultă aproximativ:

România: 7–7,5 euro pe oră

Germania: 19–20 euro pe oră

Spania: 12 euro pe oră

Italia: 12–13 euro pe oră

Aceste valori sunt aproximări bazate pe salariul mediu net. În realitate, unii oameni câștigă mult mai mult, iar alții mai puțin.

Totuși, aceste cifre sunt suficiente pentru a înțelege diferența de putere de cumpărare.

Dacă luăm ca exemplu un telefon de aproximativ 950 de euro, putem calcula relativ simplu câte ore de muncă sunt necesare în fiecare țară.

România

Cu un câștig mediu de aproximativ 7–7,5 euro pe oră, un telefon de 950 de euro înseamnă: aproximativ 125–135 de ore de muncă.

Asta înseamnă practic aproape trei sferturi dintr-o lună de salariu, dacă luăm în calcul venitul mediu.

Pentru mulți români care câștigă sub media națională, numărul de ore poate depăși chiar 160 de ore de muncă.

Germania

Situația este complet diferită în Germania.

Cu un câștig mediu net de aproape 20 de euro pe oră, un telefon de 950 de euro poate fi cumpărat după: aproximativ 48–50 de ore de muncă.

Asta înseamnă aproximativ o săptămână de lucru.

Chiar și pentru cei care câștigă salariul minim, numărul de ore necesare rămâne mult mai mic decât în România.

Spania

În Spania, salariile sunt mai mici decât în Germania, dar tot semnificativ mai mari decât în România.

Cu aproximativ 12 euro pe oră, un telefon de 950 de euro înseamnă: aproximativ 79–80 de ore de muncă.

Adică aproximativ două săptămâni de lucru.

Italia

Italia are un nivel salarial relativ apropiat de Spania.

Cu un câștig mediu de aproximativ 12–13 euro pe oră, rezultatul este similar: aproximativ 73–79 de ore de muncă pentru un iPhone 17.

Practic, și aici vorbim tot de aproximativ două săptămâni de muncă.

Economiștii și analiștii folosesc uneori produse globale pentru a explica diferențele de nivel de trai dintre țări. Un astfel de produs este iPhone-ul.

Motivul este simplu: telefonul se vinde aproape la același preț în majoritatea statelor dezvoltate. Diferențele dintre țări sunt relativ mici și sunt influențate în principal de TVA sau de promoțiile comerciale.

În schimb, salariile diferă foarte mult.

Asta face ca un produs precum iPhone-ul să devină un indicator foarte ușor de înțeles pentru publicul larg. În loc să compari statistici economice complicate, poți vedea direct cât trebuie să muncească o persoană pentru a cumpăra același produs.

Același principiu este folosit și în alte comparații celebre, precum „indicele Big Mac”, care analizează puterea de cumpărare pornind de la prețul unui hamburger vândut în mai multe țări.

În cazul iPhone-ului, comparația este și mai relevantă, deoarece este un produs tehnologic premium, dorit de milioane de oameni din întreaga lume.

Un produs global, vândut aproape la același preț peste tot, arată foarte clar cât de diferite sunt veniturile reale.

De exemplu:

în România: aproximativ 125–135 de ore de muncă

în Germania: aproximativ 48–50 de ore

în Spania: aproximativ 79–80 de ore

în Italia: aproximativ 73–79 de ore

Practic, un român trebuie să muncească de aproximativ două ori și jumătate mai mult decât un german pentru același telefon.

Totuși, diferența se micșorează în fiecare an.

În ultimul deceniu, salariile din România au crescut mai repede decât în majoritatea statelor vestice. În același timp, tot mai mulți români lucrează în domenii mai bine plătite, precum IT, inginerie sau servicii.

Acest lucru înseamnă că, pe termen lung, puterea de cumpărare se apropie treptat de cea din vest.

De exemplu, dacă salariile continuă să crească în ritmul actual, numărul de ore necesare pentru un telefon de top ar putea scădea semnificativ în următorii ani.

Pentru românii care lucrează în Germania, Spania sau Italia, astfel de comparații sunt foarte relevante.

Mulți oameni pleacă la muncă în străinătate tocmai pentru că diferența de salariu este mare. Chiar dacă costul vieții este mai ridicat în vest, produsele tehnologice, mașinile sau vacanțele devin mult mai accesibile raportat la venit.

Iar un telefon precum iPhone-ul este unul dintre cele mai simple exemple care arată această diferență.

În final, întrebarea nu este neapărat cât costă un telefon, ci cât trebuie să muncești pentru el. Iar aici, diferențele dintre economiile europene rămân încă foarte vizibile.