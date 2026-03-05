Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că, după scumpirea carburanţilor cu aproximativ 20 de bani pe litru, în medie, Consiliul Concurenţei a declanşat verificări pentru a stabili dacă majorarea este justificată sau dacă există suspiciuni de speculă.

Oficialul a subliniat că România rămâne printre ţările cu cele mai mici preţuri la benzină şi motorină din Europa, în pofida tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Ministrul a explicat, miercuri seară, la Antena 3, că instituţia responsabilă cu supravegherea pieţei analizează în mod direct dacă actualele creşteri au o bază reală sau reprezintă tentative de majorare artificială a preţurilor.

El a arătat că, raportat la cotaţiile internaţionale din prezent, preţurile la pompă ar fi putut fi chiar mai mari, însă carburanţii comercializaţi acum provin din stocuri achiziţionate anterior, la valori mai reduse.

Potrivit ministrului, pe piaţă există un amestec între stocurile cumpărate în urmă cu două luni, la aproximativ 700 de dolari tona de motorină, şi noile achiziţii realizate la circa 1.100 de dolari tona.

În aceste condiţii, există o tendinţă de creştere, însă aceasta trebuie analizată în raport cu structura reală a costurilor. Ivan a precizat că verificările Consiliului Concurenţei urmăresc tocmai acest mecanism de formare a preţului.

„În momentul de faţă, Consiliul Concurenţei lucrează fix la acest aspect, să vadă dacă este speculă. Dacă ar fi să ne raportăm la cotaţiile internaţionale ale zilei de astăzi, preţurile ar fi mult mai mari, dar nu petrolul vândut astăzi la pompă e cel care e cumpărat astăzi. Vorbim despre stocuri mai vechi, care odată intrate aceste preţuri se face un mix între noul preţ de 1.100 de dolari tona de motorină cu cel cumpărat la 700, acum două luni de zile. Iar din acest punct de vedere, este evident că acum există o tendinţă de creştere”, a declarat Bogdan Ivan.

Întrebat dacă majorarea de la o zi la alta poate fi considerată speculă, ministrul a susţinut că autorităţile au blocat orice posibilitate ca agenţii economici să profite de conflictul armat din Orientul Mijlociu pentru a creşte artificial preţurile.

Bogdan Ivan a menţionat că, în România, scumpirea medie a fost de 20 de bani, în timp ce în alte state europene creşterile au fost semnificativ mai mari.

Conform datelor invocate de oficial, în Italia majorarea ar fi fost de aproape patru ori mai mare decât în România, în Spania de aproximativ două ori şi jumătate mai mare, iar în Germania de zece ori mai mare.

În acest context, Bogdan Ivan a afirmat că statul îşi face datoria, subliniind că nici ministrul Energiei, nici prim-ministrul nu pot controla evoluţiile internaţionale ale pieţei petroliere, influenţate de conflict şi de blocajele din zona Golfului.

Ministrul a adăugat că România se află în continuare printre ţările cu cele mai mici preţuri la carburanţi din Uniunea Europeană, chiar şi după recentele ajustări.

„Am blocat orice posibilitate ca orice agent economic să profite de un conflict armat în Orientul Mijlociu, să crească artificial preţurile, lucru care a făcut ca în România (preţul carburantului – n.r.) să crească cu 20 de bani. Sunt date raportate în medie pe piaţa carburanţilor din România. Comparativ cu alte state, în Italia a crescut aproape de patru ori mai mult, în Spania de două ori şi jumătate mai mult, în Germania de zece ori mai mult decât în România”, a adăugat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a mai declarat că, în cazul în care situaţia din Orientul Mijlociu se va menţine şi tendinţa de creştere va continua, statul român ia în calcul intervenţii temporare pentru a limita impactul asupra populaţiei şi economiei. Printre scenariile analizate se află o posibilă reducere temporară a accizei cu câteva zeci de bani, astfel încât preţul la pompă să nu depăşească un anumit prag psihologic.

Oficialul a precizat că sunt evaluate mai multe variante de lucru, în funcţie de evoluţia din zilele următoare. De asemenea, pentru categoriile speciale – precum transportatorii şi agricultorii – se analizează posibilitatea acordării unor compensaţii, având în vedere că orice majorare a costurilor în aceste sectoare se transmite în lanţ către preţurile bunurilor şi serviciilor din economie.

„Sunt scenarii de lucru la care lucrăm acum în funcţie de evoluţia pe care o avem. (…) Unul dintre scenariile la care lucrăm este această ajustare temporară ca şi timp şi ca şi interval de preţ pentru a reduce sub un anumit prag psihologic preţurile, dacă vom avea o tendinţă de creştere şi în următoarele zile. Doi: pentru categoriile speciale, transportatori, agricultori, luăm în calcul şi acolo o compensare care poate să îi ajute, pentru că orice creştere la transportatori sau la agricultori reprezintă o creştere în lanţ a costurilor, serviciilor din ţara noastră”, a încheiat Bogdan Ivan.

La rândul său, Consiliul Concurenţei a transmis miercuri, 4 martie, că monitorizează constant şi atent piaţa carburanţilor, în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu şi al blocadei din Strâmtoarea Ormuz. Reprezentanţii instituţiei au arătat că aceasta este cea mai supravegheată piaţă din România şi că operatorii ştiu că sunt atent urmăriţi, mai ales în condiţiile în care, în trecut, au fost aplicate amenzi pentru practici anticoncurenţiale.