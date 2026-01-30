Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a spus că prețul carburanților în România ar putea crește în următoarele luni, în funcție de gravitatea unei eventuale crize regionale. El a explicat că motorina ar fi mai afectată decât benzina, deoarece România depinde mult de importuri, iar motorina are un rol important în transport, agricultură și industrie.

Chisăliță a estimat că prețurile ar putea crește cu 0,5 până la 4,5 lei pe litru, motorina fiind cea mai afectată. În caz de tensiuni regionale mai mici, sancțiuni sau probleme de transport, benzina ar putea crește cu 0,50–1,25 lei pe litru, iar motorina cu 0,60–1,50 lei pe litru. Chiar și acest scenariu moderat ar avea efect imediat, mai ales asupra motorinei, unde cererea rămâne constantă.

El a mai spus că, dacă apar blocaje logistice, limitări la export sau probleme în zona Mării Negre, scumpirile ar fi mai mari: benzina ar putea crește cu 1,25–2,25 lei/litru, iar motorina cu 1,75–3 lei/litru.

Într-un scenariu extrem, precum izbucnirea unui conflict major, embargouri sau o criză energetică în regiune, prețurile la pompă ar putea crește dramatic. În acest caz, benzina ar putea adăuga 2–3,25 lei/litru, iar motorina 3–4,5 lei/litru. Chisăliță a menționat că motorina ar putea depăși 10 lei/litru și chiar ajunge la 12 lei/litru dacă nu ar interveni Executivul.

Chisăliță a explicat că prețurile carburanților din România sunt influențate și de rafinăriile din Bulgaria și Grecia, care sunt afectate de tensiunile din zona Mării Negre. El a spus că motorina este mult mai sensibilă la șocuri externe decât benzina, cu o expunere între 40 și 80% mai mare.

Chisăliță a menționat că, raportat la prețurile actuale – 7,74 lei/litru pentru benzină și 8,0 lei/litru pentru motorină – există trei scenarii posibile de creștere: un impact minim realist de +0,5–1,2 lei/litru, un impact mediu de +1,2–2,5 lei/litru și un impact sever, în cazul unei crize regionale în Europa de Est, de +3–4,5 lei/litru, în special la motorină. El a arătat că, chiar și într-un scenariu fără tensiuni dramatice, șoferii vor simți o presiune suplimentară la pompă.