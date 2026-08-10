Ultimele date despre seceta din România:  277 de localități, afectate. Ce se va întâmpla până la sfârșitul lunii august

Seceta hidrologică continuă să afecteze mai multe zone din România, iar deficitul de apă se reflectă atât în nivelul lacurilor de acumulare, cât și în alimentarea localităților. Rezerva din principalele lacuri de acumulare a ajuns la 70,63%, în timp ce 277 de localități sunt afectate de lipsa apei.

Potrivit datelor transmise luni de Administrația Națională „Apele Române”, rezerva din cele 39 de principale lacuri de acumulare monitorizate împreună cu Hidroelectrica este de aproximativ 3,07 miliarde de metri cubi. În același timp, 181 de localități care au sisteme centralizate de alimentare cu apă se confruntă cu deficitul rezervei.

Administrația Națională Apele Române urmărește permanent evoluția resurselor de apă și modul în care acestea sunt utilizate, în condițiile în care seceta hidrologică persistă în mai multe regiuni ale țării.

Coeficientul de umplere al celor 39 de principale lacuri de acumulare monitorizate de Apele Române și Hidroelectrica era, duminică, de 70,63%. Volumul existent asigură în prezent necesarul de apă brută pentru beneficiarii alimentați din surse de suprafață prin sisteme centralizate.

Pentru finalul lunii august, autoritățile estimează un coeficient de umplere de aproximativ 66% în cele 40 de principale lacuri de acumulare. Acestea au un rol important atât pentru alimentarea cu apă a populației și industriei, cât și pentru producerea de energie electrică destinată Sistemului Energetic Național.

În zonele în care deficitul de apă impune măsuri suplimentare, Administrația Națională „Apele Române” aplică Planurile de restricții și folosire a apei în perioade deficitare.

Pe râurile interioare, nouă sectoare se află în faza de atenționare-avertizare. Alte două sectoare au intrat în Treapta I de restricții, iar șapte sectoare sunt în Treapta III. Mai multe acumulări din județele Vaslui și Botoșani se află, de asemenea, în diferite trepte de restricții, în funcție de situația resurselor de apă.

În cazul Dunării și al brațelor sale, sectoare aferente unui număr de 21 de localități riverane se află în faza de atenționare-avertizare. Pentru alte 35 de localități, sectoarele aferente sunt în Treapta III de restricții.

Restricțiile diferă în funcție de sectorul de râu și de nivelul deficitului de apă. Măsurile pot viza alimentarea cu apă a populației, irigațiile, piscicultura, zootehnia, industria și transporturile.

Din totalul de 277 de localități afectate de seceta prelungită, 181 dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă. În aceste localități, apa este furnizată cu dificultate, cu restricții sau intermitent, în anumite intervale orare.

Cele mai multe localități afectate de deficitul rezervei de apă sunt în județele Alba, unde sunt raportate 45 de localități, Neamț, cu 39, și Bihor, cu 30. Situații similare sunt raportate în Galați, cu 11 localități, Maramureș, cu 10, Vaslui, cu 8, Argeș și Cluj, cu câte 7, Iași, cu 6, și Vrancea, cu 5 localități afectate.

Alte 96 de localități nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă sau au astfel de sisteme doar parțial. Și în aceste zone seceta prelungită a dus la probleme privind accesul la apă, fiind semnalate inclusiv cazuri în care fântânile au secat.

Cele mai multe localități afectate din această categorie sunt în județul Botoșani, unde sunt raportate 55 de localități. Urmează județele Neamț, cu 10 localități, Bacău, cu 6, și Iași, cu 5.

În Argeș, Gorj și Vaslui sunt raportate câte patru localități afectate de seceta prelungită și de problemele legate de accesul la apă.

Datele privind seceta hidrologică sunt obținute prin monitorizarea mai multor secțiuni de pe cursurile de apă. Din cele 130 de secțiuni urmărite în acest scop, la 48 au fost înregistrate debite sub nivelul minim necesar pentru satisfacerea cerințelor de apă din punct de vedere cantitativ.

Pe Dunăre sunt afectate 10 secțiuni de monitorizare. Printre acestea se numără Oltenița, Chiciu, Vadu Oii, Gropeni, Brăila, Grindu, Isaccea, Hârșova, Cernavodă și Smârdan. Situația hidrologică este urmărită și în zona Cernavodă, unde măsurătorile indică un nivel al apei care a dus la aplicarea unei trepte de restricții.

Pentru centrala nucleară de la Cernavodă se aplică în prezent Treapta I de restricții. La stația hidrometrică Cernavodă, nivelul înregistrat la 10 august 2026 a fost de -2,27 metri. Diferența până la atingerea nivelului la care s-ar aplica Treapta a II-a de restricții este de 0,25 metri.

În același timp, la Baziaș, debitul Dunării este de 1.400 de metri cubi pe secundă. Valoarea este de aproape trei ori mai mică decât debitul mediu lunar, estimat la aproximativ 3.900 de metri cubi pe secundă.